El fuerte mensaje de los representantes de Colapinto tras el abandono en Silverstone: “Ignora a los detractores”

Franco Colapinto se prepara con vistas a lo que será el GP de Bélgica con Alpine (Crédito: Reuters/Darko Bandic)

En los últimos días, Franco Colapinto ha ocupado las principales planas de los medios especializados de la Fórmula 1 después de su abandono antes de iniciar el Gran Premio de Silverstone en el Reino Unido por un problema en la transmisión de su monoplaza. Desde Europa, más precisamente un medio neerlandés, lo acusaron de ser el culpable de retirar el coche, pero una fuente de Alpine salió a desmentir la información a Infobae y, desde las redes sociales, el equipo también se ocupa de respaldar al piloto argentino, que le devolvió la ilusión en la élite del automovilismo a un país. A este respaldo se sumó este jueves un mensaje divulgado por Bullet Sports Management, la empresa que lo representa.

En su perfil oficial de Instagram, la cuenta es seguida por más de 23 mil usuarios y está presente en la breve biografía de Colapinto en la misma plataforma, escribieron una publicación con eje en el pilarense, en la que iniciaron citando una frase del tricampeón mundial de F1 (1975, 1977 y 1984), Niki Lauda, quien decía: “A veces necesitas un poco de mala suerte para forjar el carácter que te llevará al éxito”.

A continuación, la misiva reflejó un apoyo absoluto al ex hombre de Williams: “Ignora los rumores infundados. Ignora a los detractores. Los altibajos forman parte del automovilismo y, cuando rindes al más alto nivel, cada momento se amplifica ante los ojos de millones de personas”. Además, la empresa de representación remarcó que ya se encuentra enfocado en su próxima cita del calendario que tendrá lugar a partir del 25 de julio con el GP de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps: “Franco ya está de vuelta en su rutina de entrenamiento, concentrado y preparándose para lo que viene, sin inmutarse”.

“Gracias por todo el apoyo que le están enviando. ¡Sigan así! ¡Las vibraciones positivas ayudan mucho! ¡Vamos, Nene! ¡Te cubrimos las espaldas!”, concluyeron en un mensaje difundido en inglés y que recolectó más de 1.900 “me gusta” en la hora posterior a su publicación. La misma se llenó de comentarios, en los cuales se repetían las muestras de afecto y los repetidos “vamos Franco” de los usuarios.

El posteo de los Managers de Colapinto

De esta manera, la empresa a cargo de María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, las principales caras en la representación del argentino, salió al cruce de las voces que se escucharon sobre el rendimiento de su pupilo, luego de que haya salido a dar la vuelta de formación habitual y, en su ingreso a los pits, los mecánicos le iban a cambiar los neumáticos intermedios por duros para el inicio de la carrera, pero el auto le dejó de responder.

Vale recordar que iba a largar desde el pit lane porque sufrió un accidente en la Clasificación del GP de Silverstone, Alpine cambió una serie de componentes del vehículo (estaba al límite porque arrastraba la cuenta permitida por reglamento de Jack Doohan) y recibió una penalización.

El editor en jefe de Racing News 365, Ian Parkes, culpó de toda la falla al compañero de Pierre Gasly en el equipo francés: “He oído rumores en el paddock de que, de hecho, quemó el embrague, y lo hizo por segunda vez esta temporada”. Sin embargo, Alpine negó ese dato en una declaración a Infobae: “Fue un problema en la transmisión lo que impidió que Franco pudiera salir desde los boxes. Cualquier otra información es solo especulación”. Sufrió el mismo inconveniente que en el GP de Barcelona de este año y Gasly tuvo un episodio similar, también en Silverstone. Es bueno resaltar que la transmisión viene siendo el Talón de Aquiles de Alpine en los últimos años.

Estas informaciones ocurren en medio del fuego cruzado por las expresiones de Toto Wolff, jefe de Mercedes, sobre un presunto interés por Valtteri Bottas (piloto de reserva) en Alpine: “Briatore me ha contactado varias veces para dialogar sobre él. Parece que hay un interés acelerado”. También resuena en su horizonte Cadillac, la nueva escudería que se sumará a la Máxima a partir de 2026 y todavía no ha confirmado a sus dos pilotos.

*El revuelo por las declaraciones de Toto Wolff

El ganador de 10 grandes premios y participante en más de 246 Grandes Premios le puso paños fríos al sondeo: “La situación es que se han mantenido conversaciones, por supuesto, pero en realidad no más que eso, que son solo conversaciones y discusiones y que he aprendido, especialmente el año pasado, que nada debe ser seguro mientras haya nombres sobre el papel. Todavía no he firmado nada, así que estoy explorando todas las opciones en este momento y esa es la situación”.

A pesar de estas afirmaciones, el asesor de Alpine, Flavio Briatore, le envió un fuerte apoyo a Franco Colapinto y Pierre Gasly para lo que resta del año, según replicó el medio especializado Motorsport NextGen-Auto: “Es un buen piloto (Bottas), pero ahora mismo tenemos a nuestros propios muchachos”. “Si cambiamos te lo diré”, le confió al periodista ante una eventual modificación en la estructura del team.

Por otro lado, el equipo recurrió a las redes sociales este jueves con un posteo, que tenía una fotografía de Colapinto y Gasly, junto a la siguiente frase: “¡Mirando adelante con esperanzas, trabajando juntos!”.

El posteo de Alpine con Franco Colapinto y Pierre Gasly

El nombre de Bottas se especuló ante la posibilidad de un reemplazo por Colapinto, pero Infobae anticipó el lunes 30 de junio que está todo dado para que complete el año. Hay una posibilidad firme de que sea confirmado como titular para 2026. Además, este medio ha precisado que todavía no se mostraron todas las cartas en la Fórmula 1, con el detalle de que ni siquiera se conoce qué pasará con el futuro de Max Verstappen. ¿Sigue en Red Bull o se va a Mercedes? Esa decisión podría generar un movimiento de piezas que salpicaría al equipo de Franco. Gasly podría ver con buenos ojos emigrar y la escudería de la bebida energizante se coloca como una alternativa ante la eventual salida del tetracampeón mundial.

En consonancia, el acuerdo logrado con una conocida empresa de telecomunicaciones, que también fue la base del patrocinio de Sergio “Checo” Pérez en las categorías promocionales hasta llegar a la cúspide de la F1, le da otro status al argentino, que podría hacer dupla con el mexicano en 2026. Tener a dos pilotos latinoamericanos sería algo seductor en el mundo de los negocios para el holding.