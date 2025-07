El golazo de atrás de mitad de cancha en las inferiores de River Plate que se volvió viral en las redes sociales

En el duelo correspondiente a la 17ª jornada del Trofeo Salvador Capizzi de la Liga Profesional, que abarca todas las categorías juveniles (de 4ª a 9ª) de la Primera División del fútbol argentino, River Plate se impuso por 4-1 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en la sexta división. Aunque la victoria en el predio de River Camp, ubicado en Ezeiza, quedó marcada por un golazo de atrás de mitad de cancha del futbolista Juan Baldes, quien se desenvuelve como marcador central y llegó a las inferiores del Millonario desde San Luis.

El elenco de Núñez, dirigido técnicamente por Guillermo Rivarola, necesitaba quedarse con los tres puntos para seguir prendido en la parte alta de la tabla. Y el propio Baldes se encargó de encaminar el triunfo de la Banda. A los 25 minutos del primer tiempo, el defensor controló el balón en su propio campo y, al ver al arquero adelantado, remató desde el círculo central de la mitad de cancha. La pelota viajó con potencia por el aire e ingresó dentro de los tres palos con facilidad, debido a que el guardameta del Ferroviario no pudo poner oposición.

River selló la victoria 4-1 en el complemento con los goles de Santino Giletti, Dilan Gerez y Thiago Pellegrini, mientras que para Central Córdoba marcó Paez. De esta manera, el Millonario escaló hasta la sexta posición de la tabla de posiciones con 34 unidades. El certamen, que contará con un total de 31 fechas, tiene a Boca Juniors liderando con 40 puntos, aunque es seguido de cerca por Rosario Central, Vélez y Argentinos Juniors, todos con 38.

Juan Baldes, el autor de un golazo de atrás de mitad de cancha con River (@baldesjuann)

Por su parte, pese a que se desarrolla como marcador central, Baldes suele marcar goles de forma seguida con la camiseta de River. De hecho, el joven nacido el 5 de enero de 2008, también marcó en la victoria del Millonario sobre Barracas Central el pasado miércoles. Además, en una entrevista brindada a la página web oficial de la institución el año pasado, aseguró que es uno de los designados para ejecutar los penales.

“Soy fuerte en la marca, tengo velocidad, anticipo y buen juego aéreo. Me gusta pasar al ataque y hacer goles. También soy el segundo pateador de penales. Tengo buena técnica y primer pase”, describió a sus características futbolísticas en dicha charla con River. De hecho, en sus redes sociales personales posteó videos en los que se encuentra marcando desde los doce pasos con la casaca millonaria.

“Empecé a jugar a los ocho años en un club que se llama GEPU, que queda a cinco cuadras de mi casa. Era número 9. Mi sueño siempre fue ser jugador de fútbol. Estaba en el colegio del club donde jugaba y me enteré de que venía River a realizar una prueba de jugadores. Y no dudé, le pedí permiso a la directora para ir a probarme. Me dejó y ahí llamé a mi mamá para que me trajera los botines. Gracias a Dios quedé en la primera prueba. Me dijeron que al año siguiente tenía que ir a Buenos Aires a ficharme y ya quedarme en la pensión. En la práctica jugué de 2 y fue a fines de 2020”, recordó sobre su llegada al equipo.

"Siempre me imagino ese día. Lucho mucho para eso. Uno deja muchas cosas y tengo a la familia que me ayuda y contiene. Ellos están en San Luis: Analía y Sergio (mis padres) y mis hermanos Sabino y Marta. Todos los días me alientan para seguir adelante", afirma Baldés sobre su sueño de llegar a Primera (@baldesjuann)

No obstante, el camino no estuvo exento de obstáculos. Una operación lo obligó a permanecer seis meses fuera de las canchas, pero tras su recuperación, volvió a competir en la liga de Novena y luego se afianzó como titular en Octava. “Hoy estoy rindiendo a pleno, tuve que superar varias cosas que me puso el destino. Ahora, tengo el orgullo de ser jugador de River”, afirmó Baldes, quien destaca el apoyo constante de su familia y puso a Paulo Díaz como uno de sus referentes a seguir en la posición.

Además de su rol como jugador en las inferiores, Baldes ya fue elegido como alcanza pelotas en algunos partidos de la Primera División del equipo. “Es otro nivel y no paran un minuto. Pero si te ponés a pensar, ellos también pasaron por donde estamos nosotros ahora. Y ya hay chicos que están ahí. Es cuestión de dar lo máximo en cada entrenamiento”, reflexionó, al mismo tiempo que aseguró que siempre se imagina el día en el que pueda debutar de forma profesional con la banda roja en su pecho.