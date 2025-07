Zeballos y Granollers quedaron eliminados en semis de Wimbledon y Gusti Fernández va por su cuarta final

Horacio Zeballos y Macerl Granollers no pudieron alcanzar la final de Wimbledon

Este jueves llegó a su fin el sueño de Horacio Zeballos en Wimbledon. Junto al español Marcel Granollers, cayeron ante los británicos Lloyd Glasspool y Julian Cash con parciales de 3-6 y 4-6, y no lograron acceder por tercera vez en su carrera a la definición en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. En tanto, Gustavo Fernández, la última esperanza del tenis albiceleste en suelo londinense, buscará un lugar en la final ante el japonés Tokito Oda, actual líder del ranking mundial de tenis adaptado sobre sillas de rueda. El duelo está programado para el tercer turno del Court 3 este viernes y se podrá seguir en vivo a través de Disney+.

Los vigentes campeones de Roland Garros no consiguieron desplegar su mejor versión a lo largo de los 64 minutos que se extendió el encuentro en el segundo estadio de mayor relevancia que ostenta el tercer Grand Slam de la temporada. Luego de cinco juegos parejos, sin diferencias, llegó el primer quiebre a favor de la dupla local, que aprovechó la única oportunidad que se presentó en la manga inicial. Desde allí, Glasspool y Cash mantuvieron la ventaja a partir de sus servicios y cerraron el primer set por 6-3.

Por su parte, el segundo parcial, corrió por la misma sintonía: los británicos, quienes partieron como quintos sembrados del cuadro de dobles, necesitaron de tan solo un breakpoint -en el tercer game- para sentenciar la historia y avanzar a su primera definición en un Major.

A pesar del resultado y de que se continúa negando la coronación del marplatense de 40 años en Wimbledon, Zeballos y Granollers repitieron una destacada actuación sobre el siempre complejo césped. Cabe recordar que la pareja hispanohablante alcanzó, en esta edición, su cuarta semifinal en el evento deportivo más antiguo del planeta tierra, tras lograrlo en 2024, 2023 y 2021. Esta vez, en su camino hacia dicha instancia, los cuartos favoritos por ranking sumaron cuatro victorias consecutivas -llevaban trece en los últimos catorce partidos- y cedieron tan solo una manga, en el cruce de octavos de final ante el hindú Bhambri y el estadounidense Galloway.

Gustavo Fernández irá por un lugar en la final de Wimbledon este viernes (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

Gustavo Fernández mantiene vivo el sueño de la final

Este viernes, Gustavo Fernández intentará acceder al cotejo definitorio en Wimbledon por cuarta vez en su exitosa y admirable carrera. El nacido en Río Tercero, Córdoba, quiere repetir la hazaña que consiguió en 2019, año en el que se consagró campeón. Sin embargo, deberá superar una prueba de alto riesgo: su contrincante será ni más ni menos que el número uno del mundo en la modalidad, el nipón Tokito Oda, de 19 años. Según el Head to Head, este significará el tercer enfrentamiento. El joven asiático, categoría 2006, se adjudicó ambos duelos, siendo el primero en el Australian Open de 2023 y el segundo un año más tarde en Roland Garros.

La leyenda nacional, quien debutó en la primera posición del escalafón en julio de 2017 y cuenta con ocho títulos de Grand Slam en su palmarés, disputó el cuadro principal de la competición anglosajona en nueve oportunidades. Durante esta semana, expuso un nivel superlativo y derrotó al francés Stephane Houdet (6) y al local Gordon Reid (5) en sets corridos y tras poco más de una hora de juego en ambos encuentros.