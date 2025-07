Fabio Fognini, el rebelde del tenis que anunció su retiro en Wimbledon y forjó una amistad entrañable con Maradona

Fabio Fognini decidió dejar el tenis a los 38 años (Foto: REUTERS/Aly Song)

Este 9 de julio, en el Día de la Independencia de Argentina, un tenista europeo con modismos albicelestes anunció su retiro de la actividad profesional: Fabio Fognini. Luego de despedirse ovacionado por el Court Central de Wimbledon, tras caer en la primera ronda en un partido a cinco sets ante el español Carlos Alcaraz la semana pasada, el italiano convocó una conferencia de prensa en el All England Lawn Tennis and Croquet Club para ponerle día, fecha y hora al fin de su viaje de 21 años en el deporte blanco. “Es la mejor forma de decir adiós”, sentenció el nacido en San Remo este miércoles ante la prensa en Londres.

Rebelde, talentoso, impredecible, sin filtro y carismático son algunos de los términos que describen a una de las personalidades más excéntricas y respetadas del circuito. Fognini, con el paso del tiempo, forjó una sólida relación con el país que hoy celebra su liberación, a partir de su amor por el fútbol y por Diego Armando Maradona, en particular.

El primer intercambio entre el tenista y Pelusa fue en 2017, durante la serie de Copa Davis que enfrentó a la Argentina con Italia en Parque Sarmiento. Tras su victoria ante Guido Pella, se encontraron en el vestuario y compartieron un emotivo cruce que, tras el fallecimiento del Diez el 25 de octubre de 2020, el italiano divulgó en sus redes sociales.

“Lo miro medio desnudo; mucha gente entra al vestuario con él, no sé qué decir. Maradona me agarra de la mano, yo sonrío, luego instintivamente empiezo a cantar: ‘Oh mamma mamma mamma, ¿sai perché mi batte il corazón? Ho visto Maradona, e innamorato son’. Antes de que me dé cuenta, estoy saltando, y los demás en el vestuario me siguen, cantan y saltan también. Al final le pediré que me firme una camiseta de Italia. ‘Claro, claro, no hay problema’, dice. Tan pronto como llego a casa, mi papá (Fulvio) tiene esa camisa enmarcada y la cuelga en el gimnasio. Creo que es el mejor regalo que le han dado“, escribió en su cuenta de Instagram el tenista a modo de despedida.

Cinco años más tarde, en 2022, Fognini aprovechó la parada del circuito ATP en Nápoles y no sólo visitó su santuario en el Quartieri Spagnoli, sino que también inmortalizó en su piel el mítico 10 del dorsal del oriundo de Villa Fiorito en el Mundial de 1986.

El ex Top 10 en singles y en dobles, dueño de nueve títulos individuales, entre ellos el Masters 1000 de Monte-Carlo en 2019, fue el segundo tenista con más presencias en el ATP de Buenos Aires: jugó un total de catorce ediciones entre 2006 y 2023. Si bien cayó en la primera ronda en ocho oportunidades, su actuación más destacada en la ciudad porteña fue en 2014, año en el que cedió ante el español David Ferrer en la definición. Asimismo, en 2013 y 2023, se consagró campeón en la modalidad de parejas junto a su compatriota Simone Bolelli. Fabio también dispuso de dos entrenadores de nuestro país a lo largo de su aventura: Alberto “Luli” Mancini y Franco Davín. El segundo, estratega de tantos éxitos argentinos e internacionales en el circuito, lo acompañó durante la semana más importante de su carrera en el principado.

Fabio Fognini con el título de Monte-Carlo en 2019, su único Masters 1000 (Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

“Después del partido con Alcaraz -cayó el pasado 30 de junio-, pensé que no quería volver a lugares donde no quería estar. Nada de Challengers para recuperar puntos. Siempre he vivido para el tenis, siempre ha sido mi vida. Sabía que este momento llegaría y estoy tranquilo porque los últimos años han sido muy difíciles”, le explicó a la prensa el nacido en San Remo hace 38 años.

Sobre el final, el actual 138º del escalafón mundial se sinceró y reflexionó sobre su trato con los periodistas durante su etapa como tenista: “Me conocen, hemos chocado y una pequeña parte de este viaje, de la relación con ustedes, si pudiera volver atrás, lo haría de otra manera. La barrera que existía entre los medios y yo, a veces creada para proteger mi sensibilidad, quizás no me ayudó”.