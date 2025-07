El particular análisis de Xabi Alonso tras la histórica goleada que el Real Madrid sufrió ante el PSG en el Mundial de Clubes

“Ahora mismo la sensación no es la mejor, pero nos ha dado tiempo para mejorar algunas cosas y evolucionar, y el partido de hoy no es para pensar que todo está mal sino es en qué podemos mejorar, pero claro ahora mismo duele”.

Con estas palabras, Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, resumió el estado anímico del equipo tras la goleada 4-0 sufrida ante el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes. El técnico reconoció el impacto emocional de la derrota, pero subrayó la necesidad de enfocar el análisis en las áreas de mejora y no en el desánimo.

El encuentro se complicó desde el inicio para el conjunto blanco. “Con 2-0 desde el minuto diez te pone todo cuesta arriba, contra un gran rival como el París”, explicó Alonso, quien destacó la dificultad de revertir el marcador ante un adversario de ese nivel.

El entrenador español insistió en que el equipo debía evitar la desesperación y mantener la estabilidad, sin perder la concentración durante la segunda parte. “No volvernos locos, mantener la estabilidad, intentar no perder la conciencia de todo lo que quedaba por jugar y no desconectar en la segunda parte, así estamos, alguna aproximación pero el partido estaba complicado”, detalló.

Alonso situó la derrota en el contexto de un proceso de construcción. “En el proyecto que estamos empezando”, señaló. Y remarcó: “El partido de hoy es el final de esta temporada, no es el inicio de la siguiente, así que necesitamos tiempo”. El técnico se mostró convencido de que existe margen de mejora: “Nos sirve para el futuro de cara a lo que queremos mejorar, porque hay margen estoy convencido de que sí”.

Consultado sobre el rendimiento de Vinicius JR y Mbappé, Alonso evitó personalizar la responsabilidad. “En general el equipo no ha funcionado, no es cuestión de individualizar, ha sido todo el equipo que no ha sido nuestro mejor partido”, afirmó. El entrenador del Real Madrid reiteró que el análisis debe centrarse en el colectivo y no en actuaciones individuales.

Más tarde, en rueda de prensa, dejó otra reflexión muy singular: “Es la primera derrota, pero no será la última. Vamos a ganar y perder más veces, es lo que toca y hay que aceptarlo. Mañana empezamos otra etapa de descanso, de refrescar las cabezas, que todos necesitaremos. Que nos haga el impacto suficiente, no lo olvidemos pero que no nos deje arrastrar el resultado más que lo de hoy”.

La derrota ante el PSG marcó el cierre de la temporada para el Real Madrid, que fue muy superado por su rival. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey se vio a un París Saint-Germain ampliamente superior al Merengue en la segunda semifinal del Mundial de Clubes. El equipo dirigido por Luis Enrique se impuso con claridad a partir de la presión alta y la capacidad para capitalizar los errores defensivos del conjunto español durante los primeros minutos de partido.

El PSG inauguró el marcador desde el inicio tras un error de Raúl Asencio que permitió a Fabián Ruiz definir con seguridad. Poco después, un nuevo fallo, esta vez de Antonio Rüdiger, facilitó el segundo gol a través de Ousmane Dembélé. La superioridad táctica y el despliegue físico del PSG neutralizaron los intentos de la sociedad ofensiva de Kylian Mbappé y Vinicius en el Real Madrid, que nunca logró superar la presión y los planteos del equipo francés.

En el minuto 24, la combinación entre Achraf Hakimi, Dembélé y Fabián Ruiz terminó con el tercer tanto parisino. Ruiz marcó su segundo gol en el partido y amplió la diferencia, mientras los de Xabi Alonso mostraban dificultades para reponerse de los desaciertos defensivos. Thibaut Courtois evitó un resultado más abultado con intervenciones ante intentos de Kvaratskhelia y João Neves, aunque en ningún momento el Real Madrid se acercó al empate.

Durante el segundo tiempo, una jugada de Désiré Doué terminó en gol, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Xabi Alonso decidió no hacer cambios al iniciar el complemento, lo que reflejó la ausencia de respuestas tácticas del equipo español. Mbappé buscó asociaciones y generó algunas situaciones en ataque, pero la defensa parisina mantuvo el control.

En el resto del partido, el PSG administró la ventaja y cerró su pase a la final mostrando jerarquía colectiva y un rendimiento sólido de figuras como Ruiz, Dembélé, Kvaratskhelia y Hakimi. Sobre el final, alcanzó el cuarto tanto tras una gran jugada grupal, que terminó con mejor definición del portugués Gonçalo Ramos. El Real Madrid, por su parte, quedó señalado por los errores individuales y la falta de recursos para revertir un resultado adverso.