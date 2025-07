El video que sacó a la luz la feroz interna en la barra de Estudiantes y la decisión que busca frenar la guerra

Los Legendarios, la vieja guardia de la barra de Estudiantes

Pararon la guerra. O por lo menos eso es lo que creen en La Plata. Porque los tambores venían sonado desde hacía un par de semanas y estaba todo preparado para que esta noche, dentro de apenas unas horas, el grupo disidente de la barra brava de Estudiantes, bautizado como Los Legendarios, intentara copar la tribuna Pincha aprovechando dos factores: que el partido no se juega en el estadio Uno, donde Los Leales, la facción oficial, manda con la anuencia de la dirigencia, la seguridad y la política; y también tomando nota de que el líder de la popular de León, Iván Tobar, sigue preso y si bien logró que la Justicia lo sacara de la causa por el ataque a los barras de Gimnasia en el hospital de Gonnet, aún pasará tiempo tras las rejas por las amenazas en medio de la interna sindical con la familia del Pata Medina.

Así las cosas, el grupo de Los Legendarios se juntó el fin de semana y se juramentó ganar la tribuna. Y publicó un video en sus redes sociales donde tomó la palabra el abogado Pablo Conti rodeado de los barras donde blanqueó la situación y, enmarcado en la presunta ayuda social que dan en los barrios de la capital provincial, dijeron que estaban decididos a retomar pacíficamente el control, mientras que por detrás de aquellas palabras un par de barras que no se dejaban ver hacían el gesto de disparar.

En el medio estaba como si fuera poco Patricio Arizaga, hijo del ex jugador Pincha y ex integrante del cuerpo técnico del Profe Córdoba, Pachi Arizaga, que tiempo atrás había hecho un video directamente con un arma de fuego diciéndole a Tobar, apodado El General, que lo iba a ir a buscar y lo iba a matar. “Este video es para vos Tobar. Acá Patricio Arizaga, zarpado en subestimarte. ¿Sabés por qué? Porque sobre la marcha te olvidaste por quién estás donde estás hoy, por mi viejo el Pachi. Sí, el Pachi está loco pero yo por mi sangre mato y muero. Me hago re cargo de que vendió la bandera de Verón y sobre la marcha le mandó cumbia. Vos mandaste en cana a media ciudad, sos gorra, ortiva, no te perdono ni a palos. Tengo balas para vos. Así te la digo, corta”.

Ante esto se le inició una causa a Arizaga por amenazas agravadas, quien ahora además comparte con el resto de los barras que aparecen en el video del fin de semana otra causa por presunta intimidación pública que quedó radicada en la UFI 2 de La Plata. Es que además del hijo del Pachi, quienes están en el video son Daniel Binci, Sebastián Talerico, Héctor Casado, Guillermo Juárez; todos miembros en su momento de la histórica barra del Pincha que regenteaban Raúl La Morsa Montero y Omar el Hache Alonso, los más famosos capobarras de Estudiantes de la década del 90 y primeros años de este siglo, y que están fallecidos. Ambos tuvieron un prontuario policial demasiado grande y el Hache hasta purgó varios años en prisión por homicidio. Su gente, ahora llamada Los Legendarios, tuvieron poder hasta que fueron corridos, primeros por La Banda del Túnel de Fabián Giannotta y, cuando éste y sus secuaces terminaron presos por asesinato y quisieron regresar, perdieron la batalla contra la dupla Iván Tobar-Adrián Socio, alias El Gato, quienes desde entonces manejan cada movimiento de la vida de la popular del León.

Las amenazas de Pachi Arizaga en medio de la interna de la barra de Estudiantes

No parecía que nada alteraría esta circunstancia, hasta que el 25 de marzo de este año la barra de Estudiantes por un conflicto político y sindical atacó primero en la calle y después en el hospital de Gonnet a los referentes de la barra de Gimnasia. Ahí intervino la Justicia y puso en prisión no sólo al General Tobar, sino también a sus hijos Rodrigo y Santiago y a sus laderos Emiliano Damico, ex barra de Los Borrachos del Tablón reciclado en la Uocra de La Plata, y también a Luis Emanuel Nievas, Víctor Alexis Ibarra, Nehuén García y los hermanos Brian y Franco Gamarra, todos del círculo íntimo del líder de la barra. Eso hizo que la vieja guardia viera una oportunidad para regresar. Se presentaron en sociedad en abril, tal como reflejó en su momento Infobae, pero pronto se dieron cuenta de que no tenían lugar de local, porque todo seguía siendo manejado por Los Leales, a punto tal que el hermano del jefe, Miguel Tobar, tiene la empresa de seguridad privada que provee los custodios al estadio Uno.

Así esperaron pacientemente y, cuando salió la fecha de la Supercopa Internacional, marcaron el 8 de julio con fibrón rojo. Suponían que en Avellaneda la facción oficial no tendría la misma cobertura y así este fin de semana se juntaron para armar la logística, pero apenas la Seguridad se enteró, activó el protocolo para evitar una guerra. Que habría sido de proporciones, porque al enterarse de la situación y amparado en el supuesto manejo de una línea interna de la Uocra, Miguel Tobar, siguiendo instrucciones de su hermano desde la prisión, convocó a los suyos detrás de la cárcel de mujeres y juntó gente de varios gremios, entre ellos los químicos, los de Edelap y la seguridad privada para armarse por si venían contra ellos y al mismo tiempo para reagrupar fuerzas en el mundo sindical. Por ahora la situación es de tensión y la intervención del Aprevide poniendo derechos de admisión hicieron que la mentada guerra pareciera haber quedado atrás. Pero hay algo que está claro: en cualquier momento puede explotar.