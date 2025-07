El llamativo ida y vuelta del DT del Chelsea con un periodista brasileño: la respuesta que lo dejó sin palabras

El Mundial de Clubes ya se encuentra en la recta final. Este martes, Chelsea y Fluminense se verán las caras por las semifinales. En la previa del duelo, Enzo Maresca, DT de los Blues, tuvo un ida y vuelta con un periodista brasileño en torno al desgaste que acarrean los dos equipos.

La controversia surgió cuando Maresca afirmó que el Chelsea llegaba a la competición con una carga superior de partidos respecto al club brasileño. “Nosotros hemos jugado 63 partidos, entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños o de Sudamérica, por la cantidad de partidos”, sostuvo el entrenador.

En su argumento, insistió: “Las ganas que tenemos de ganar es la misma, lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de 60 partidos”. Y dejó la frase abierta para que los periodistas completaran la cifra correspondiente a Fluminense. “Ustedes llegan después de...”. La respuesta no tardó y el periodista brasileño lo corrigió en el acto: “70 (partidos). Son más en el mismo periodo”. Maresca, sorprendido, optó por guardar silencio y desvió la atención hacia otra pregunta, evitando profundizar en la equivocación que había quedado expuesta ante la prensa.

El Chelsea de Maresca jugará las semifinales del Mundial de Clubes frente a Fluminense (REUTERS/Agustin Marcarian)

La campaña 2024/2025 dejó al Chelsea de Enzo Fernández con resultados destacados, alcanzando el cuarto puesto en la Premier League y coronándose campeón de la Conference League. El equipo inglés vivió una temporada que arrancó en agosto de 2024 y finalizará tras la realización del nuevo torneo organizado por la FIFA.

En contraste, la planificación de torneos en Sudamérica tiene un calendario diferente: el inicio se produce en enero y el cierre en diciembre. Por este motivo, Fluminense contabiliza 41 partidos oficiales hasta el momento, con presencia en el Brasileirao, la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil y el Campeonato Carioca.

El conjunto carioca ocupa la sexta plaza en la liga brasileña actual y se encuentra a la espera de su rival —que saldrá entre América de Cali y Bahía— para los octavos de final de la Sudamericana. Sin embargo, si se tiene en cuenta el mismo período que en Europa, el Flu totaliza 71 encuentros sumando las distintas competencias.

A pesar del traspié, Maresca se mostró cauto respecto a las expectativas para el duelo. “No creo que Chelsea sea favorito. A estas alturas no hay favoritos. Los equipos que han llegado aquí es porque lo merecen y porque tienen algo bueno”, declaró, restando importancia a la etiqueta de favorito que suele acompañar a los clubes europeos en este tipo de torneos.

Además, el técnico subrayó que el presupuesto no garantiza el éxito en el fútbol: “Con los presupuestos no ganas partidos. Necesitas más. La historia del fútbol está llena de equipos con presupuesto alto que han perdido contra equipos de presupuesto bajo. Para mí no es cuestión de presupuestos: es cuestión de intentar hacer las cosas bien”.

El Fluminense viene de dejar en el camino al Al Hilal de Arabia Saudita y de dar la sorpresa en los octavos de final de la cita ecuménica cuando se cargó al Inter de Lautaro Martínez. El elenco carioca continúa invicto en el torneo, ya que acumula tres victorias y dos empates (uno de ellos frente al Borussia Dortmund, en la fase de grupos).

Por su parte, el conjunto londinense eliminó al Palmeiras en cuartos y antes hizo lo propio con el Benfica. No obstante, ya perdió un encuentro en este certamen: ante el Flamengo, paradójicamente, el clásico rival del Flu.