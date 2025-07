El fin de semana de Colapinto en Silverstone: del optimismo a la frustración con un auto que no arrancó

Colapinto, frustrado, deja su Alpine que no pudo arrancar para participar del GP de Silverstone

(Desde Silverstone) Frustración, desazón, pesadumbre. Son todas palabras que acompañarán a las crónicas que expliquen cómo fue el fin de semana que vivió Franco Colapinto en el mítico circuito británico de Silverstone. El joven piloto argentino tuvo momentos para ilusionarse, como las prácticas libres en las que marcó mejores tiempos que su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly. Pero fueron solo eso, ilusiones. Franco despistó en la clasificación del sábado, quedó último en la grilla de largada y luego ya a la hora de la carrera, ni siquiera pudo salir de boxes. En cambio, Gasly cerró un buen GP, terminó sexto y sumó ocho puntos para la escudería gala.

La comunicación de Alpine sobre las modificaciones del auto que lo obligaron a largar desde boxes

La jornada del domingo en La Catedral del automovilismo arrancó bien temprano, tal como ocurrió en los tres días anteriores. Miles de personas llegaron desde todas partes al circuito ubicado en Northamptonshire. El factor climático -hubo fuertes vientos y lluvias- no influyó en su entusiasmo. Muchos anticiparon su llegada al autódromo británico, buscando un lugar con una buena visual, sobre el césped, un rinconcito desde donde poder observar la carrera. Allí instalaron sus sillas y mantas, desplegaron sus pertenencias, para estoicamente aguantar las inclemencias del tiempo cuando todavía faltaban horas para el inicio de la acción. Como en todo evento masivo de estas características, los espectadores se ubicaron tanto en las gradas clásicas como en los sitios preferenciales, los VIP o los hoteles de lujo, que ofrecían asientos de privilegio para disfrutar del Gran Circo.

La llegada de Colapinto al Paddock, autógrafos y optimismo

Sin embargo, para los argentinos, tanto para aquellos que estuvieron en Silverstone como para los miles que siguieron la competencia por televisión, no hubo un clima festivo. Colapinto, que había tenido un sábado para el olvido y llegaba al domingo golpeado, pero con las esperanzas renovadas, cerró el fin de semana con una nueva decepción.

La jornada dominical había empezado bien para el pilarense. Durante la mañana se lo pudo ver sonriente en el Paddock, su semblante rezumaba optimismo, parecía haber dejado atrás el despiste del sábado, que lo relegó a largar último en el GP. Al llegar, abordado por los fans, Colapinto firmó autógrafos y se prestó como siempre a las fotos, con los que estaban detrás de los “corralitos” y también con los que circulaban por las calles internas del circuito. Entre las imágenes que dejó Colapinto estuvo una junto a Gasly y la leyenda del skate Tony Hawk.

Tony Hawk con Franco Colapinto y Pierre Gasly (X: @ColapintoFiles)

Casi en simultáneo al arribo de Franco, Alpine comunicó la decisión de realizar modificaciones en el coche que lleva el número 43. La escudería francesa reemplazó todos los elementos que conformaban la unidad de potencia del A525, por lo que reglamentariamente el argentino debía largar desde boxes. Ya que de todos modos iba a partir del 20° lugar, el testeo podía servir de cara al próximo GP.

Colapinto conversa con Sainz antes del GP (AP Photo/Darko Bandic)

Cerca del mediodía, el pilarense pasó por el Hospitality de la escudería francesa donde dio cuenta de su optimismo en relación a las modificaciones introducidas en su coche y lamentó frente a las personas que estaban allí que las prácticas libres no terminaron bien cuando venía “haciendo mejor tiempo que Pierre”. La referencia de Franco era para su compañero francés de equipo, al que había aventajado en las prácticas libres, hasta que el despiste en la Qualy cambió todo. De hecho, el galo hizo un buen tiempo y largó desde el octavo lugar.

El auto de Colapinto, ya fuera de carrera, en los boxes de Alpine

En cuanto a las condiciones climáticas del circuito -un cielo negro que se negaba a aclararse, las lluvias que cada tanto se hacían más intensas y un sol que amagaba pero no terminaba de salir- eran un factor a tener en cuenta para el piloto argentino. Los comentarios en el Paddock referían que el agua podía complicar a los todos autos, provocando una suerte de “igualación”, que permitiría ver la prestancia de los conductores más allá de las cualidades técnicas de las coches. Estas especulaciones no se cumplieron luego, ya que fueron los pilotos con menos experiencia los que terminaron sufriendo el agua en la pista cuando se corrió el GP. De todos modos, para Franco, lamentablemente, esa prueba del asfalto mojado ni siquiera llegó.

Antes de la carrera, mientras los equipos y los pilotos se preparaban para salir a pista, se conocieron declaraciones del Toto Wolff, jefe de Mercedes, reconociendo conversaciones con Flavio Briatore para traspasar a Valtteri Bottas a Alpine. Dichos que en ese momento hicieron ruido, pero que podían cobrar más trascendencia si Colapinto no tenía una buena performance, sobre todo tomando en cuenta los rumores y versiones que circularon en los últimos días.

Llegada la hora de la verdad, mientras todos los autos se ubicaron en la parrilla de salida dispuestos a lanzarse a competir, el Alpine de Colapinto esperaba en boxes, para iniciar la carrera desde allí. No tuvo inconvenientes en dar la vuelta de preparación con el resto de los pilotos, pero cuando debía reubicarse para dar inicio a la competencia real, el auto se negó a responder, mientras Franco expresaba su incredulidad y enojo.

“Algo está roto. ¿Qué carajo? ¡Oh por dios! ¿Qué está pasando?”, fue lo primero que atinó a decir el pilarense mientras luchaba en vano por reponer la marcha de su Alpine. “Espera un segundo”, le pidió fue la respuesta de su ingeniero de pista, Stuart Barlow. Este le dio indicaciones de qué botones debía presionar el pilarense en su volante, pero la máquina siguió paralizada, como los corazones de miles de argentinos.

El diálogo entre Colapinto y su ingeniero de pista cuando el auto no respondía

“Es lo mismo que en Barcelona. No sé, es lo mismo”, dijo luego Colapinto, sabiendo ya que había quedado afuera de la competencia. Luego de algunos intentos sin éxito para arrancar el coche, los mecánicos regresaron el Alpine A525 al box. Su recuerdo del incidente padecido en Barcelona inmediatamente hizo pensar en la caja de cambios, alguno que circuló profusamente en el Paddock, pero que nadie confirmaba oficialmente. Fue Briatore el encargado de aclarar lo sucedido, refiriéndose en sus redes sociales a “un problema en la transmisión”.

Infobae fue testigo de los movimientos de Franco en boxes. Un breve diálogo con su ingeniero, luego unos pasos observando alrededor, incrédulo. Acto seguido, una mirada fugaz a las pantallas para conocer las posiciones de la carrera y finalmente su salida hacia el hospitality de Alpine, el sector corporativo del equipo francés del Renault Group.

Colapinto firmando autógrafos en Silverstone

Más tarde, y en el preciso instante en que se desarrollaba la 52va y última vuelta de la carrera, Franco, acompañado por su jefe de prensa, se dirigió al “corralito” para atender a los acreditados de prensa. Fueron cuatro o cinco paradas, con la televisión, medios extranjeros, prensa escrita. Desanimado, el pilarense respondió a los requerimientos, sin profundizar ni brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido.

“No sé qué pasó la verdad. No sabemos todavía. Una pena que nos estén pasando estas cosas. Tuvimos un par de problemas últimamente y, después de un buen fin de semana, en el que había encontrado bastante performance y teníamos un ritmo bueno en general, creo que es una lástima que haya pasado esto”, dijo Colapinto.

“Me da mucha bronca. Hubo muchas oportunidades. Me habría encantado estar en la carrera e intentar algo. Un poco de frustración por el hecho ni haber podido largar, es algo que no quiere ningún piloto”, agregó, visiblemente golpeado. Luego de las declaraciones, Franco volvió al sector de Alpine, mezclándose entre la gente que poco a poco empezaba a dejar el circuito. No pasó mucho tiempo para que se conozca una nueva comunicación, de respaldo para el argentino.

El video de Alpine con un guiño a Colapinto

Se trató de un video difundido en las redes sociales de Alpine con la secuencia del ingreso del auto de Colapinto a boxes y la decepción del pilarense frente a lo ocurrido. “Una carrera que terminó antes de empezar”, rezó el mensaje que acompañó a las imágenes.

“Fue desolador ver cómo terminó la carrera de Franco Colapinto. ¡Vamos a por ellos en la próxima!“, agregó. De esta manera, la escudería francesa dio su beneplácito a la continuidad del piloto argentino para el próximo compromiso de la F1, que será en Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, del 25 al 27 de julio. Una semana después será el GP de Hungría. De acá a esas citas quedará mucha tela por cortar.