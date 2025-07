El contundente posteo de Milton Giménez ante los rumores de traspaso a Racing

Milton Giménez, jugador de Boca Juniors pretendido por Racing

Milton Giménez se encuentra en el centro de los rumores del mercado de pases, luego de que Racing manifestara su interés en sumar al delantero de Boca Juniors como reemplazo de Maximiliano Salas, recientemente transferido a River Plate. Sin embargo, el propio futbolista envió una señal clara sobre su futuro en el club xeneize a través de sus redes sociales.

Giménez compartió una publicación de su esposa en la que celebraban el primer aniversario desde su llegada a Boca Juniors, acompañada de la frase “¡Por muchos más!”. El delantero sumó posteriormente “Seguimos!!!” como mensaje personal, lo que refuerza su intención de quedarse y continuar defendiendo la camiseta azul y oro. Esta acción buscó calmar la incertidumbre generada por las versiones que lo ubicaban cerca de una salida, e inmediatamente fue interpretada como un gesto tranquilizador tanto para los hinchas como para la directiva.

El posteo de Milton Giménez en medio de los rumores por el interés de Racing

Racing busca alternativas ofensivas tras la partida de Salas y el nombre de Giménez fue uno de los principales objetivos del director deportivo Diego Milito, quien ya entabló conversaciones con Juan Román Riquelme para conocer las condiciones de una posible negociación. “Milito ya llamó a Riquelme y quedó en responderle si están en condiciones de negociar o no a Milton Giménez. La respuesta todavía no llegó. Lo que me dijeron es que Riquelme tenía que consultarlo con Russo”, reveló el periodista Leonardo Paradizo.

La respuesta de Boca todavía no es definitiva y debe ser consultada con el entrenador Miguel Russo, quien ubica a Giménez por detrás de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, pero lo considera una opción dentro del plantel.

En cuanto a los aspectos económicos, el club de La Ribera fijó la cláusula de rescisión del jugador en 15 millones de dólares. Sin embargo, según reveló la dirigencia, estarían dispuestos a negociar por una cifra que ronde los seis o siete millones, en función de la reciente liquidación financiera que recibió Racing por la transferencia de Salas y las pretensiones de Boca para liberar al atacante en este mercado.

De esta manera, aunque Racing mantiene vigente su interés y explora alternativas, Giménez expresó su deseo de permanecer en Boca Juniors, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027. Esta postura deja en claro que cualquier salida solo se concretaría si la propuesta satisface los intereses del club, tanto en lo deportivo como en lo económico.

La actitud del delantero de 28 años, que jugó 45 encuentros (21 como titular) y anotó 12 goles, responde al contexto actual de la institución, en la que Boca intenta sostener una base competitiva para afrontar el segundo semestre, que lo tendrá disputando el Torneo Clausura y la Copa Argentina, con la obligación de lograr un título para asegurarse su participación para la próxima Copa Libertadores.