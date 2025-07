Xabi Alonso explicó por qué es importante que el Real Madrid vuelva a tener un argentino gracias a Mastantuono

Xabi Alonso se refirió a Mastantuono

El Real Madrid está focalizado en el Mundial de Clubes. Tras derrotar al Borussia Dortmund por 3 a 2, el Merengue se prepara para disputar las semifinales del torneo que se desarrolla en Estados Unidos frente al PSG. Pero más allá del objetivo inmediato, el entrenador de la Casa Blanca, Xabi Alonso, también tiene en mente el futuro de su equipo, con el arribo inminente de Franco Mastantuono.

El estratega fue fundamental para convencer al jugador surgido de River Plate y en una reciente entrevista brindada a DSports, el ex volante subrayó la relevancia que tendrá la joven figura en un plantel cargado de estrellas: “Para el Real Madrid, tener otro argentino es muy importante por el vínculo que hay con aquella tierra y por los grandes jugadores que han habido en el club. Por el presente y el futuro que tenga, a Franco lo esperamos con los brazos abiertos”.

El acuerdo entre la entidad de Núñez y el club de la capital española establece que el pago de la transferencia se dividirá en tres partes iguales, una cada año, hasta completar el monto total de los 45 millones de euros en junio de 2027. La operación se concretará una vez que Mastantuono cumpla la mayoría de edad, lo que permitirá su inscripción oficial en la intitución europea.

“Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto”, inició la carta de Franco Mastantuono para sus casi dos millones de usuarios en Instagram. Y habló explícitamente de su salida al Merengue: “Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles queme toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico”.

El oriundo de la localidad bonaerense de Azul cerró su misiva con su deseo a cuestas de regresar al país para ponerse La Banda en un futuro: “Hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento“. ”Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto“, concluyó.

River Plate debutará en el Torneo Clausura con Platense en el Estadio Monumental y, a la espera del duelo que se jugará el próximo domingo 13 de julio desde las 21, el Millonario dejó atrás el traspié con la prematura eliminación en el Mundial de Clubes y retomó los entrenamientos en el River Camp de Ezeiza.