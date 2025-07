Franco Mastantuono se despidió de River Plate con una sentida carta con “el corazón en la mano”

Franco Mastantuono se despidió de River (REUTERS/Agustin Marcarian)

Franco Mastantuono se despidió definitivamente de River Plate mediante una carta que difundió en las redes sociales. "Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera", escribió la joya de la cantera millonaria, justo antes de viajar a España para jugar en el Real Madrid. En pocos minutos, el posteo en su cuenta de Instagram generó miles de likes y comentarios.

River selló la transferencia de Mastantuono en 45 millones de euros netos (USD 51,7 millones) según detalló la entidad de núñez. El club madrileño desembolsó una cifra récord en la historia del fútbol argentino para hacerse con los servicios del mediocampista, lo que remarca la vigencia del semillero millonario como fuente inagotable de futuros cracks y a la vez potencia la economía de la entidad de Núñez. La salida del jugador que cumplirá 18 años el mes que viene representa la venta más importante en la historia del torneo argentino.

Hasta ahora, el enganche formado en las juveniles de Núñez solamente había hablado en una oportunidad de su fichaje por el Real: “Cualquier jugador del mundo sueña con jugar en River y en el Madrid. Quiero dejar a River en lo más alto porque me lo ha dado todo y estoy muy agradecido. La cabeza la tengo puesta en River y en intentar ganar el torneo”, había declarado en DAZN en la previa al choque con Inter de Milán.

El último encuentro de Mastantuono en River fue ante Inter de Milán por el Mundial de Clubes (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el agradecimiento final de su carta, Franco Mastantuono hizo una aclaración y prometió volver: "Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto".

River Plate retomó los entrenamientos el miércoles pasado en el River Camp de Ezeiza después de la eliminación en el Mundial de Clubes y un breve receso. El plantel dirigido por Marcelo Gallardo afronta una segunda mitad de año cargada de compromisos, con el inicio del Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores como principales desafíos.

Ante la inminente resolución del caso Maximiliano Salas (Racing), Maher Carrizo (Vélez) se ha convertido en el principal objetivo de River en el próximo mercado de pases. La joya del fútbol argentino, integrante de la Selección Sub 20 que salió segunda en el Sudamericano de la categoría en el verano, podría desembarcar en Núñez, en una negociación que involucra al City Group, el conglomerado que encabeza el Manchester City. De hecho, ya hubo un llamado desde Inglaterra preguntando condiciones.

LA CARTA COMPLETA DE FRANCO MASTANTUONO

Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto. Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico.

Pero antes de mirar hacia adelante, necesito hablarles de lo que dejo atrás. River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria. Cada entrenamiento en el predio, cada tarde en el Monumental, cada consejo de un profe, cada abrazo de un compañero, quedan grabados para siempre en mi historia y en mi corazón.

Me voy lleno de agradecimiento. A los hinchas, por el cariño incondicional. A toda la gente del club por formarme. A mis compañeros, por compartir esta pasión. Y a mi familia, por estar siempre. River me enseñó que los sueños se persiguen con humildad, esfuerzo y amor por la camiseta.

Y sí, hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento.

Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto.