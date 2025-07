La revelación de Juanfer Quintero sobre el “pacto” con Racing y Milito en medio de los rumores su vuelta a River

La revelación de Juan Fernando Quintero sobre el pacto con Racing

La posibilidad de que Juan Fernando Quintero vuelva a vestir la camiseta de River Plate se encuentra en el centro de la escena, a medida que el volante colombiano busca destrabar su salida de América de Cali, institución donde enfrenta serios inconvenientes por una deuda salarial acumulada en los últimos seis meses. Además, el colombiano lanzó un guiño, ya que habló del “pacto” con Racing que establecía que no podía jugar en el Millonario.

En diálogo con el ciclo de entrevistas, Desnudate con Eva, el zurdo colombiano fue consultado sobre la cláusula no escrita con el elenco de Avellaneda, a principios de 2025. Vale recordar que Juanfer quería volver a su país natal por problemas personales y que la Academia, ante la posibilidad de que el volante pudiera retornar a Núñez en el corto plazo, estableció un pacto con él.

Dicho acuerdo, que fue de forma verbal, indicaba que Racing, dueño de su pase, no le ponía trabas para que se vaya al América de Cali, pero Quintero no debía ir a River.

Juanfer Quintero podría volver a Racing- crédito @juanferquinterop/Instagram

Sin embargo, con un nuevo mercado de pases a la vista, Juanfer detalló: “Fue un pacto pero en ese momento, en diciembre cuando salgo de Racing le dije al presidente Diego Milito, con el que tengo muy buena relación, que se quedara tranquilo que no me iba a ir a River en ese momento”. Luego, indicó: “ya pasaron seis meses”. Los dichos del cafetero revelan que aquel acuerdo solo tenía vigencia en esa ventana de transferencias.

Ahora, Juanfer tiene problemas con el elenco de Cali y un reencuentro con Marcelo Gallardo es una posibilidad. “Tuve una situación particular en América, el club no me pudo pagar por seis meses, solo algo muy básico, no lo que esperaba”, contó el colombiano.

En River existe interés real por reabrirle las puertas al mediocampista, para quien el club siempre ha representado una referencia especial y cuya figura sigue siendo admirada por gran parte de la hinchada y el cuerpo técnico. La posibilidad de un nuevo ciclo depende, en primera instancia, de que Quintero logre formalizar su desvinculación de América de Cali, donde posee contrato hasta fines de 2027, ya sea mediante un acuerdo entre ambas partes o a través de una resolución favorable en FIFA por falta de pago.

Otro factor clave lo constituye la disponibilidad de cupos para extranjeros en el plantel de River. Actualmente, la única chance de habilitar una plaza pasaría por la salida de algún integrante extranjero, como Matías Rojas, Iván Tapia o Miguel Ángel Borja. Mientras tanto, las negociaciones entre el club argentino y el jugador aún deben definir las condiciones finales del acuerdo, un aspecto que, aunque de menor complejidad, también influirá en el desenlace.

Con cuatro trofeos colectivos en su haber, Juan Fernando Quintero se consolidó como una figura clave para River. Dos etapas con el equipo —la primera entre 2018 y 2020, la segunda en 2022— le permitieron sumar 97 partidos, en los que registró 19 goles y 16 asistencias.

El club celebró especialmente su contribución en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors, disputada en Madrid, donde marcó el segundo tanto para el Millonario y luego asistió a Gonzalo Pity Martínez, en la memorable corrida que sentenció el duelo.

Quintero, recientemente afectado por el incumplimiento contractual, calificó la deuda como “mucho dinero” y se mantiene a la expectativa respecto a su futuro inmediato, que podría conducirlo a un tercer capítulo en River y poner fin a la breve y conflictiva etapa en América de Cali.