El desgarrador relato de una figura del básquet que atravesó problemas de salud mental: “Una noche dije no quiero seguir con la vida”

El desgarrador relato de Ricky Rubio sobre su salud mental

Cuando ya pasó más de un año de su última aparición en una cancha como profesional, en lo que fue la eliminación del Barcelona ante el Real Madrid en las semifinales de los playoffs de la liga española, Ricky Rubio afronta una nueva etapa en su vida. Ese regreso marcó el cierre de una etapa condicionada por uno de los momentos más delicados de su trayectoria: su retiro temporal por motivos de salud mental.

En una entrevista con el periodista español Jordi Évole, el jugador repasó abiertamente las dificultades que atravesó durante ese proceso. El relato de Rubio comenzó con la grave lesión de rodilla que sufrió en diciembre de 2021, cuando militaba en los Cleveland Cavaliers de la NBA. “No quería ni coger el teléfono, porque yo sabía que me había roto. Mi primera reacción es: ‘esto no me ha pasado a mí, pero se van a cagar, y voy a volver más fuerte que nunca”, explicó. Tras meses de recuperación, el jugador regresó a las canchas y se preparó para el Mundial, pero notó que algo no estaba bien. “Y estoy todo un año con una sensación... que no la entiendo, que estoy enfadado con el mundo. Vuelvo a jugar. Hago toda la recuperación, la preparación para el Mundial. Y me voy al Mundial, pero tengo una sensación rarísima dentro. Me veo en el espejo y digo: ‘algo no va bien”, detalló Rubio.

Ante esa sensación, el base tomó una decisión clave. “Pedí ayuda como supe”, contó en la entrevista, describiendo el momento en que solicitó a su esposa que le ayudara a hacer las valijas para dejar la concentración de la selección española. En ese contexto, el jugador surgido del Joventut reveló: “Una de las noches que estaba en el hotel dije: ‘no quiero seguir, ya no con el baloncesto, con la vida”.

Ricky Rubio jugó en el Barcelona antes de su despedida del básquet (EFE/Toni Albir)

Su testimonio incluyó también un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “Puedo entender a mucha gente, tanto que está en el momento de éxito como, por desgracia, muchos se han quitado la vida, o como gente normal, que dice no puedo seguir. Porque todo te pesa tanto... En el Mundial, cuando digo paro, parece que me muero y que mi vida no tiene sentido”, recordó lo que fue el anunció de su salida de la concentración en la antesala de la Copa del Mundo 2023 que se jugó en Indonesia, Filipinas y Japón.

Rubio, de 34 años, había anunciado en junio que necesitaba un año para reflexionar sobre su carrera y su vida. Negó que se tratara de una despedida definitiva. En la entrevista, además, hizo un balance de sus 12 temporadas en la NBA: “Ha sido una experiencia brutal, y creo que aquí en Badalona no la hubiera podido vivir, pero igual la persona hubiera estado más feliz”.

Durante su tiempo en la mejor liga de básquet del mundo, donde jugó en equipos como los Minnesota Timberwolves, Utah Jazz y Phoenix Suns, Rubio confesó que no logró establecer vínculos de amistad. “Son compañeros”, explicó, y atribuyó esa distancia a su dificultad para abrirse y conectar. “Por mi forma de ser, la verdad, porque me cuesta mucho abrirme y conectar. Y no he sabido tampoco enfrentarme al conflicto. Lo he vivido con muchos compañeros con actitudes déspotas. Yo no soy capaz de decir: ‘así al camarero no se le habla’. Pero, cómo le voy a decir yo al compañero… Yo me callo, y veo actitudes o comportamientos que no son los correctos”.

Rubio agregó que la dinámica del vestuario también marcó esa diferencia. “Muchas veces ellos mismos ni se dan cuenta, es su personaje, es su ego. En el vestuario se hablan cosas que no tienen sentido, de qué coche llevas. ¿De verdad voy a competir contigo por tener un coche mejor? No me hará mejor persona”. Además, reconoció: “Y yo me tuve que crear ese personaje, aunque no quisiera”.

En la parte final del segmento de la entrevista, que saldrá completa en el programa Lo de Évole esta domingo en la TV española, el base destacó que nunca llegó a enamorarse “ni de la cultura ni de las tradiciones” estadounidenses y valoró críticamente el enfoque de la liga: “En Estados Unidos han convertido la NBA en un show, un business, han dejado el amor por el baloncesto”. Y cerró su relato con una reflexión personal sobre el aprendizaje que le dejó el paso por Estados Unidos: “¿Qué me llevo de Estados Unidos? Lo que no haría, no lo que haría”.

Ricky fue una figura de la disciplina. Fue elegido en el 5° lugar del Draft de la NBA 2009 por Minnesota y con su seleccionado brilló en las grandes competencias. Se consagró campeón del mundo en China 2019, además de ganar el Europeo en dos ocasiones y de sumar otras dos medallas olímpicas (plata en Beijing 2008 y bronce en Río 2016) a su historial.

Ricky Rubio mira al cielo tras ganar el Mundial de baloncesto con España en 2019 (REUTERS).

