“Dolor por Franco”: la reacción de los mecánicos de Alpine tras el choque de Colapinto en la qualy en Silverstone

La reacción de los mecánicos de Alpine tras el choque de Colapinto

Después de realizar un firme trabajo a lo largo de las tres sesiones de entrenamientos en Silverstone, Franco Colapinto recibió un duro golpe al protagonizar un accidente durante la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. El argentino perdió el control de su monoplaza Alpine en la Q1 y no pudo completar un giro veloz para escapar del último lugar de la grilla de salida.

“Mala suerte quedando afuera en Qualy. Vamos a observar y reparar el auto, para volver al ruedo mañana”, comentó la cuenta oficial de Instagram de la escudería francesa, que rápidamente le brindó apoyo al piloto argentino. Cabe resaltar que Pierre Gasly pudo exprimir al máximo el auto A525 y quedó décimo en la Q3, aunque subió dos lugares por las penalizaciones de Oliver Bearman (Haas) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Dicho mensaje de Alpine en las redes sociales estuvo acompañado por un video de la parte del box de Franco. Allí se pudo ver la desilusión de algunos mecánicos del equipo galo al ver el vehículo del argentino salirse de la pista. El recorte también llevaba la leyenda de “Dolor por Franco” con un corazón roto, al mismo tiempo que los miembros del staff de la escudería francesa reaccionaban con desazón al accidente.

Después de realizar un primer intento en el que ubicó por delante de su compañero, Colapinto salió a la pista para realizar otra vuelta rápida en busca de mejorar sus tiempos antes de ingresar a boxes y cambiar las ruedas. Sin embargo, en un giro en el cual no estaba pudiendo mejorar demasiado sus registros, todo se esfumó en el último sector del histórico trazado de Silverstone.

El pilarense tocó el piano de la curva 17 y, en el momento que aceleró para entrar al giro 18 de cara a la línea de meta, perdió por completo el control de su auto. Después de hacer un trompo, el monoplaza se metió de lleno en la grave e impactó levemente contra los muros de la recta principal. Más allá de que el corredor albiceleste logró salir y avanzar varios metros con un auto en el que no se divisaban daños graves desde la transmisión oficial, terminó estacionando en Farm tras sentir que “tenía mucha vibración”.

“Patiné saliendo de la última curva. Toqué el piano y perdí el auto de una forma bastante agresiva. Una pena no haber podido seguir”, explicó el argentino en conferencia de prensa. A esto, agregó: “Había empezado a llover un poco, no sé qué habrá pasado. No tengo la certeza ahora. Una pena, porque creo que podríamos haber hecho un buen trabajo”.

“Las condiciones eran difíciles, como lo han sido todo el fin de semana, y yo estaba empujando y perdí el coche en el bordillo de salida de la última curva. Estaba empujando fuerte intentando encontrar los huecos que nos faltaban, y desafortunadamente perdí la parte trasera del coche. Hubo un poco de contacto con la barrera de neumáticos y pensé que estaba bien, ya que conseguimos reincorporarnos a la pista. Sin embargo, hubo algunas vibraciones y decidimos parar en pista”, explicó por intermedio de la prensa oficial de Alpine.

Así retiraron el auto de Colapinto (Foto: IG Alpine)

Estas mismas sensaciones la dejó reflejadas por la radio del equipo, donde se disculpó por el abandono y dio una primera impresión sobre lo ocurrido. “Lo siento, perdí los traseros. Probablemente tocó un bache o algo así. Simplemente se fue la parte trasera”, comentó en comunicación con su ingeniero Stuart Barlow y el resto del equipo.

El líder del equipo, Flavio Briatore, habló sobre lo ocurrido en una gacetilla de prensa: “Franco sabe que cometió un error y necesita mejorar y volver con fuerza en la carrera de mañana”, fue la escueta frase que le dedicó a este despiste, ya que decidió hacer foco sobre el mal rendimiento del monoplaza previamente.

Vale resaltar que este es el segundo accidente de Colapinto en seis Grandes Premios como corredor principal de Alpine. Anteriormente, el argentino se había chocado en la sesión de clasificación del Gran Premio de Emilia-Romaña. Allí, también en la Q1, Franco perdió el control de su monoplaza y se estampó contra los muros. Dicho fin de semana de competición en Monza es cuando el pilarense estaba haciendo su estreno con el team con sede en Enstone.

Colapinto afrontará el GP en Silverstone, que dará inicio a las 11:00 (hora argentina), con la difícil tarea de recuperar posiciones con un monocasco que mostró claras falencias a la hora de tener un ritmo de carrera competitivo.