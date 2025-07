Racing Estrasburgo compró el pase de Valentín Barco al Brighton: cuánto dinero recibirá Boca Juniors

Valentín Barco fue comprado por el Racing de Estrasburgo y firmó hasta junio de 2029

Racing de Estrasburgo confirmó la compra total del pase de Valentín Barco, quien firmó contrato hasta 2029. La transferencia desde el Brighton de Inglaterra se llevó a cabo por 10 millones de euros, una cifra a la que Boca Juniors le sacará tajada por el concepto de derechos de formación. En la Ribera serán compensados por un monto debido a que el Colo llegó al club cuando tenía apenas 9 años y salió a través de la cláusula de salida a los 19.

¿Cuánto dinero le corresponderá a Boca? El Xeneize embolsará unos 300 mil euros teniendo en cuenta que según los reglamentos de la FIFA la formación de los futbolistas se computa desde los 12 hasta los 21 años. Barco, oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo, pasó a formar parte de las juveniles boquenses desde antes de los 12, por lo que Boca percibirá el 3% de la transferencia (se cuenta 0,25% desde los 12 a los 15 y 0,50% desde los 15 a los 21 de forma anual).

Brighton hizo oficial el anuncio en las últimas horas: “Racing se complace en formalizar la liberación de la cesión de Valentín Barco, quien ha disputado 15 partidos oficiales con el club desde enero. El argentino ha sido internacional con la selección nacional en una ocasión y formó parte de la convocatoria para los partidos clasificatorios al Mundial 2026 este verano. Valentín Barco ahora está vinculado al Racing hasta 2029″.

La operación también fue confirmada por el Brighton, su antiguo club, que anteriormente también lo había cedido al Sevilla de España: “Valentín Barco ha completado un traspaso permanente al club de la Ligue 1, Estrasburgo, sujeto a la autorización internacional. El internacional argentino deja Albion tras haber disputado siete partidos”. El entrenador del cuadro inglés, David Weir, expresó: “Esta es una decisión que conviene a todas las partes y le deseamos a Valentin mucha suerte para el futuro”.

La transferencia definitiva de Barco al fútbol francés le dará un dinero extra a Boca

Vale recordar que Barco se fue enemistado con la directiva de Boca, que quiso renovarle el contrato a principios de 2024, cuando el jugador ejecutó la cláusula de salida de 10 millones de dólares para moverse a la Premier League.

En su momento, Juan Román Riquelme tomó la palabra luego de concretarse su alejamiento, y disparó contra él: “A mí me tocó ser futbolista. No sé si me fue igual que a Barco, a él mejor que a mi... A mí me fue bien acá y me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que con 18 años, la decisión es del jugador. Después hay un representante que te quiere convencer, está la familia que forma parte de esta decisión, pero ustedes saben claramente que cuando uno rescinde el contrato, el que presenta el papel es el jugador, el que firma el papel es el jugador. La decisión es del jugador. Vuelvo a repetir: acá me fue bien, me ha pasado mil veces eso, pero siempre he dicho que no. Lo que ha hecho el chico, para mí, está muy mal”.

El Colo, tras confirmarse su salida del Xeneize, se había despedido del club en las redes sociales: “Quería despedirme de ustedes. De los hinchas. De lo más lindo que tiene Boca. Su gente. Gracias por el apoyo desde que estaba en reserva. Me bancaron desde el primer momento, me ovacionaron y me hicieron el pibe más feliz del mundo. Desde chico tenía un sueño: jugar en Boca y lo pude cumplir. Gracias a los dirigentes, a los empleados de la pension, utileros, personal del club, todos los CT y compañeros que tuve en estos 10 años en Boca. Me llevo los mejores recuerdos. Siempre seré un bostero más a la distancia.Gracias a todos y sepan que, siempre dejé todo en cada pelota que jugué. Muchas gracias Boca💙💛💙“.