Fuertes declaraciones de Juan Román Riquelme sobre la salida de Valentín Barco de Boca Juniors: “Lo que ha hecho el chico está mal”

El foco en el mercado de pases de Boca Juniors quedó sobre la tumultuosa salida de Valentín Barco, quien decidió ejecutar su cláusula de rescisión de 10 millones de dólares para marcharse al Brighton & Hove Albion de la Premier League. Luego de las duras declaraciones que lanzó el defensor de 19 años contra la dirigencia del Xeneize, el presidente del club Juan Román Riquelme salió muy duro a cruzar al Colo por lo sucedido.

“A mí me tocó ser futbolista. No sé si me fue igual que a Barco, a él mejor que a mi... A mí me fue bien acá y me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que con 18 años, la decisión es del jugador. Después hay un representante que te quiere convencer, está la familia que forma parte de esta decisión, pero ustedes saben claramente que cuando uno rescinde el contrato, el que presenta el papel es el jugador, el que firma el papel es el jugador. La decisión es del jugador. Vuelvo a repetir: acá me fue bien, me ha pasado mil veces eso, pero siempre he dicho que no. Lo que ha hecho el chico, para mí, está muy mal”, expresó enojado el flamante mandatario de la entidad en una entrevista con F90 por ESPN.

E insistió en esa línea: “Vos tenés tu manera (de irte), pero cuando vas a presentar un papel y rescindir, es una decisión tuya. Por eso no comparto la pregunta de si hicieron las cosas bien o mal. Cuando un jugador rescinde, es por decisión del jugador. Es así. Ni para atrás, ni para adelante, ni para un costado, ni para el otro. Cuando uno rescinde, es decisión del jugador. No hay que darle vuelta.”.

En esa sintonía, planteó la similitud del caso Barco con el del goleador de Vélez Santiago Castro, quienes comparten a Adrián Ruocco como representante, algo que Román no dejó pasar. “El chico de Vélez, supuestamente está pasando lo mismo, ¿no? Es así, está pasando igual... Y bueno, ¿el representante del chico quién es? ¿Es el mismo? Y bueno....”, subrayó. “El representante, ustedes puede discutir si está bien lo que hace, si está mal, si se dedica a hacer eso. Cada uno hace su trabajo a su manera, pero después la decisión la tiene que tomar el jugador”, insistió.

“¿El chiquito de Vélez se está yendo por una compra normal o por la cláusula? Por la cláusula... ¿Quién es el representante del chico? El mismo que el de Boca. Y bueno, cada representante busca ganar su plata a su manera. ¿Estoy mintiendo? ¡Estoy diciendo la verdad!”.

El ex ídolo del club ganó semanas atrás las elecciones en unos comicios récord y el primer gran conflicto que tuvo que afrontar como directivo principal fue el de la salida de Barco, quien aseguró: “Capaz si (Boca) me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca”.

El histórico diez, que pasó por Barcelona y Villarreal en España, aclaró que le “propusieron hacer esto más de una vez y siempre dije que no”, sobre la idea de marcharse del club. “Depende de uno y de nadie más. Entonces, lo que ha hecho el chico, para mí, está muy mal. No es tan difícil, es así”.

Sin embargo, cuando le plantearon el interrogante sobre esta frase del jugador que hoy está defendiendo los colores de la selección argentina Sub 23, Román marcó su enojo: “Lo que yo hablo con los jugadores es un tema mío. Le deseo mucha suerte, que tenga una excelente carrera. El representante te insiste, porque quiere ganar su plata, porque te dice andate para allá, vas a ganar esto, te conviene, vas a ir a Europa, porque el representante quiere ganar su plata, pero la decisión es del jugador. Lo digo porque fui futbolista, la viví esa situación mil veces. Eso no se hace”.

Y en esa línea cargó directamente contra el Brighton, que activó la cláusula de salida del Colo: “Eso no se hace... Y tampoco está bien lo que hizo el otro club eh, lo que hace el otro club de Europa está muy mal. No se hace. El club que sea, cuando pasa una situación así hay cosas, hay un club, un representante y la decisión siempre la toma el jugador. ¡Siempre!”.

Fue entonces cuando Riquelme recordó que habían hecho una oferta para conseguir la continuidad de Barco: “Nosotros hicimos las cosas normales. Hace un año atrás le ofrecimos renovar por cuatro años, el representante dijo: ’No, por un año...’. Queríamos ofrecer un contrato más largo, ahora al comienzo de la temporada cuando se ganó las elecciones y comenzamos otra vez en el club, lo primero que hicimos, fue que nos sentamos con el representante de él a ofrecerle que íbamos a renovar por mucho tiempo. Dijo que contestaba en los próximos días y ahí presentó la propuesta que vos decís. Se le ofreció que renueve para que el chico siga creciendo. Porque ¿el chico tiene condiciones? Sí. ¿Técnicamente es muy bueno? Sí. Pero tiene mucho por crecer. Le ofrecimos un contrato largo para que siga creciendo y a los pocos días presentó esto que estamos hablando. Así de simple”.

“Igual vivimos situaciones muchachos que siempre voy a volver para atrás. Tuve la suerte de ser futbolista, no es que estoy hablando como un dirigente que no pateó la pelota y esto es todo nuevo. Desde que recuerdo, como futbolista, nunca vi una cosa igual: hace un año atrás que Barco era suplente en la Reserva y hablaban tres horas por qué Barco era suplente en la Reserva. Nunca vi nada igual. Nunca eh. Lo que he vivido estos cuatro años acá, las cosas que se han dicho, que han programado, que hicieron,. las cosas que dijeron, las viví estos cuatro años y nunca las viví. Y fui futbolista de este club eh... No lo podía creer. De los otros clubes no se habla ni de los equipos de primera muchas veces, pero acá se hablaba del tres de la Reserva si era suplente. ¿Entendes?”, planteó su estupor por todo lo que rodeó al defensor.

Valentín Barco reveló que le pidieron una propuesta: "Capaz que si me contestaban el teléfono, yo seguía en Boca"

El presidente no escondió su malestar cuando le preguntaron sobre un conflicto con Barco, salió al cruce y afirmó: “No hubo ningún conflicto, vos rescindiste el contrato porque firmaste el papel”. Y ante la repregunta vinculada a una teórica “cuestión personal” con el círculo íntimo tras las palabras del jugador diciendo que no le atendieron el teléfono, Román salió al cruce: “Eso es hablar en vano, hay un papel de por medio. Ustedes saben muy bien que nos sentamos a hablar con el representante, se le ofreció renovar por varias temporadas. El representante después tiene que volver a reunirse para presentar su propuesta o lo que sea, como hizo la primera vez que dijo más de un año no. Acá a los días presentó el papel para rescindir, ¿qué me estás diciendo?”.

Y agregó: “Las cosas para mí son claras. Basta de querer sacar conclusiones, como que ‘yo pienso que Riquelme quiso decir esto’, ‘no me parece que pasó lo otro’. Te estás yendo para cualquier lado: te estoy diciendo que para rescindir hay que firmar un papel, ¿dónde querés ir? Esto es simple. Que no es lindo lo que hizo el chico, no es lindo, pero para mí no hay inconvenientes. Cuando uno rescinde el contrato es porque el jugador firma el papel y se hace cargo el jugador. Y cuando vos tomás una decisión de esas, te tenés que hacer cargo. Es así de fácil, no tenés que andar buscando nada. Para mí no tiene validez tu pregunta con que el chico dijo que no le atendieron el teléfono. Perdoname, pero me parece que hay preguntas más importantes que esas...”.

“¡Perdoname pero lo veo claro! Si yo llamo a un jugador para renovarle por cuatro o cinco años, y saben todos, sale en la tele, Boca se sentó con tal persona para ofrecerle renovar. Y a los poquitos días pagan la cláusula, ¡la decisión es del jugador! ¿Qué están buscando? Acá no me vengan problemas con uno u el otro, gracias a Dios no tengo problemas con nadie. Trabajo, hago mi trabajo lo mejor posible y nada más”, recalcó enojado por las frases de Barco.

OTRAS FRASES DE RIQUELME

• Cómo evitar que los jugadores se vayan: “Lo normal es hacer como en Europa, por una cláusula de 50 o 100 millones. Y ya está... Si ponés una cláusula de 50 o 100 millones, el chico juega en la quinta y el representante dice quiero que gane 5 millones de dólares y lo quiero en dólar billete eh, no lo quiero en pesos oficial. ¿Entendes? Diganme cómo hacemos... Si River –ojalá lo solucione–, piensen si el chico (Echeverri) no iba a la selección argentina no pasaba eso por ahí. El chico jugó un gran torneo, metió tres goles a Brasil. A veces decís ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos al juvenil o no? Creo que sí tenemos que tratar de buscar la vuelta entre todo el fútbol argentino para que se pueda defender un poco mejor. Algunos clubes deciden hacer el contrato por este temor desde los 14 o 15 años, va pasando todo eso. Lo que va a tener que pasar el día de mañana, que ninguno más tenga cláusula y listo. Nosotros vamos a tomar esa decisión me parece... Y ya está”.

• El posible arribo de Lautaro Blanco y la salida de Molinas: “Para nosotros es una oportunidad creemos que buena. Los muchachos del Consejo hablan mucho con los jugadores. hablaron con todos los futbolistas que van a ir a jugar a otro lado, uno de ellos es (Aaron) Molinas. Les comunicó que le gustaría ir a Defensa y Justicia, que le gusta la forma que tiene Defensa y Justicia de jugar, que quisiera ir a ese club. Y bueno, existió la posibilidad del lateral (Blanco). Creemos que tiene buenas condiciones, que lo ha hecho muy bien en Rosario Central. Siempre que creemos que pueden ser jugadores que pueden venir a sumar y en el grupo nos puedan dar cosas para ser mejores, y puedan competir en el día a día, para nosotros es muy bueno. Veremos en las próximas horas, si podemos seguir avanzando”.

• ¿Se va Frank Fabra?: “Si me pongo a pensar, Fabra se va por una venta. Hace una semana Equi, hace una semana Medina, hace una semana Rojo; y así 34 jugadores. Estamos felices del plantel que tenemos. Mañana vamos arrancar el torneo con mucha ilusión. El equipo que le toque jugar sin dudas lo intentará hacer bien. Ojalá podamos superar a Platense. Después lo otro, se habla de nuestro club... Si te ponés a pensar, desde que terminó el campeonato hasta el día de hoy han nombrado que se iban la mayoría de los jugadores. Y es lo que pasa cuando uno está acá en Boca”.

• La ampliación de la Bombonera: “Con el tema de la cancha es el mismo de siempre... Nosotros soñamos con que la cancha sea más grande, que entre más gente, pero en mi casa me enseñaron una cosa: uno no tiene porque prometer algo cuando necesita de los vecinos, si no soy nadie para ir, hasta me choca un poco tener que pensar que tenga que ir a golpearle la puerta a alguien y decirle si se quiere ir de su casa. Ya me causa una rareza. No lo veo tan fácil ir a golpear una puerta y decir: escúchame, ¿te queres ir de tu casa? Me lo pongo a pensar así solito y no me pone muy bien. Intentaremos ver dónde estamos. Ya empezamos a trabajar para ver primero qué posibilidades tenemos con la Bombonera en el lugar que está, el espacio que tenemos, a ver si tenemos alguna oportunidad de poder agrandarla. Eso es lo más importante. Yo funciono de esa manera, de chiquito hago lo que siento y cuando por dentro siento algo que no me da tranquilidad o me sienta medio raro prefiero tomarme un tiempito más. No soy nadie para decirle a alguien que se tiene que ir de la casa y esa gente tiene derecho a tomarlo de esa manera, por más que uno se lo diga con respeto. Lo más importante me parece primero ver dónde está la Bombonera, ver si con la capacidad o el espacio que tenemos, tenemos alguna posibilidad que entre más gente y a partir de ahí veremos. Lo vamos a intentar. Tenemos claro que todo lo que está alrededor va a empezar a cambiar, queremos que nuestro club siga creciendo”.

