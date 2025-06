Los cuatro pedidos de Marcelo Gallardo para reforzar a River Plate en el próximo mercado de pases

Marcelo Gallardo comenzó a diagramar a su River para afrontar el segundo semestre del año (REUTERS/Agustin Marcarian)

Mientras la dirigencia de River Plate ya planifica el segundo semestre del año, el nombre de Marcelo Gallardo vuelve a ser protagonista principal en Núñez. El Muñeco trasladó a los máximos responsables del club sus prioridades para el armado de un plantel competitivo, con la mirada puesta tanto en los frentes domésticos como en las grandes citas internacionales: el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores.

Sin embargo, a pesar del deseo del entrenador de sumar nombres de peso, la carrera contra el reloj y el contexto del mercado hacen que la tarea no luzca sencilla. La ventana de transferencias habilitada por FIFA —especialmente para incorporar de cara al Mundial de Clubes, que se disputará en los Estados Unidos— se extiende solo hasta el 10 de junio. Es la fecha límite para presentar la lista definitiva de los equipos, con un máximo de 35 futbolistas. Si bien Gallardo manifestó su intención de que algún refuerzo llegue antes de ese plazo para incorporarse al plantel que viajará a Norteamérica, desde la intimidad reconocen que es muy difícil que eso suceda. Además, el propio entrenador aclaró en varias oportunidades que no aceptará refuerzos solo para ese torneo: al club vendrá quien se proyecte en el mediano y largo plazo, no para una participación fugaz.

Por estas horas se produjo la activación de la vuelta anticipada de Lautaro Rivero tras su buen desempeño en Central Córdoba de Santiago del Estero y se esperan definiciones sobre el futuro de Franco Mastantuono y su posible venta al Real Madrid. Si el joven volante zurdo se va ahora cambiaría los planes originales en Núñez. Al respecto, el presidente millonario, Jorge Brito, afirmó que si el futbolista ejecuta la cláusula “no hay mucho que podamos hacer”.

“Debemos respetar el contrato que tenemos, defender los intereses del club hasta el último centavo e intentar retener al jugador lo máximo posible”, sostuvo Brito, entrevistado por el periodista Iván Schargrodsky en el canal de streaming Cenital.

Mientras tanto, Gallardo les transmitió con claridad a los dirigentes la necesidad de sumar refuerzos en cuatro zonas clave: un lateral izquierdo, un mediocampista central, un volante ofensivo/mediapunta y la latente expectativa de contratar un delantero. La dirigencia considera que se ya se hizo una fuerte inversión en el mercado de pases de enero; y que en este buscarán reforzarse de manera “quirúrgica”, puestos muy puntuales.

El argentino Lucas Esquivel, en Athletico Paranaense, es una de las opciones que se barajan en River (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

La obsesión de Gallardo por reforzar el lateral izquierdo viene de hace tiempo. En enero, River intentó avanzar por Lucas Esquivel, el joven argentino que juega en el Athletico Paranaense, pero las exigencias cambiantes del club brasileño hicieron que la operación naufragara.

Otro nombre fuerte que circula como opción es el del chileno Gabriel Suazo. El ex capitán del Toulouse había estado bajo la lupa del Muñeco y ahora vuelve a estar disponible después de rescindir su contrato con el club francés. Suazo es un jugador de experiencia internacional y reúne el perfil que quiere el DT, aunque por estas horas su objetivo principal sería continuar en Europa. Una tercera alternativa en la negociación es Gabriel Rojas, de Racing, aunque el club de Avellaneda solo lo dejaría salir a cambio del pago total de su cláusula de rescisión. Mientras tanto, Román Vega, el lateral de Argentinos Juniors, suma adeptos en el cuerpo técnico dado que puede cubrir varias posiciones dentro del campo.

Napoleón también pidió un refuerzo en la mitad de la cancha, para dar pelea por el puesto que hoy tiene como dueño a Enzo Pérez. La búsqueda está enfocada en un mediocampista de corte defensivo que pueda ser opción ante cualquier baja física o futbolística del mendocino. Entre los nombres que circularon figuró el de Guido Rodríguez, hoy en Betis y campeón del mundo con la Selección, aunque no existen negociaciones formales.

Maxi Salas, uno de los que figura alto en la lista de candidatos para reforzar a River Plate

El recambio ofensivo también aparece entre las demandas del entrenador. Gallardo busca un mediapunta que compita palmo a palmo con Sebastián Driussi y Facundo Colidio o un mediocampista ofensivo. El anhelo máximo sigue siendo Ángel Correa, el campeón del mundo y actual delantero del Atlético de Madrid; quien pareciera tener todo encaminado para seguir su carrera en Tigres de México. También fue sondeado por Rosario Central, club del que es hincha,

Ante este escenario, River giró la mirada hacia Maxi Salas, figura clave de Racing. El atacante es del gusto del cuerpo técnico, aunque en la Academia no están dispuestos a desprenderse de una de sus estrellas sin recibir la cláusula de salida, cercana a 8 millones de euros. En River analizan incluir jugadores como parte de la operación para abaratar el monto. Otro posible candidato a reforzar la zona creativa es Matko Miljevic, quien actualmente sobresale en Huracán.

Lucas Beltran, un sueño que por estas horas parece prácticamente imposible para River Plate (REUTERS/Alberto Lingria)

Finalmente, el otro objetivo de mercado es reforzar el ataque. En ese contexto, la posibilidad de repatriar a Lucas Beltrán vuelve a escena. El ex River perdió terreno en Fiorentina desde la llegada de Moise Kean y en Núñez lo sondearon para averiguar su situación, aunque la salida del delantero no parece sencilla. El conjunto de Florencia pediría una suma elevada de dinero y el futbolista tiene como prioridad continuar su carrera en el fútbol europeo.

Vale destacar que producto de la vuelta del paraguayo Adam Bareiro, luego de que el Al-Rayyan de Qatar no hiciera uso de la opción de compra, el cupo de extranjeros pasó a ser un tema de atención en el Millonario. La reglamentación vigente en el fútbol argentino permite un máximo de seis jugadores foráneos en cada plantel profesional. Actualmente, River ya tiene ocupados cinco de esos lugares: Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño (Colombia), Gonzalo Tapia (Chile), Matías Rojas (Paraguay) y Sebastián Boselli (Uruguay). Este último, si bien está cedido a Estudiantes de La Plata, continúa ocupando un cupo porque las cesiones a clubes del mismo país no lo liberan. Vale recordar que en la plantilla también está el chileno Paulo Díaz, pero el marcador central se nacionalizó argentino y liberó un cupo.