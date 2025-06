La despedida entre lágrimas de Ángel Di María del Benfica antes de sumarse a Central

La emotiva despedida de Di María del Benfica

Después de largos años destacándose en el fútbol europeo, Ángel Di María volverá al club que lo vio nacer futbolísticamente con una Copa del Mundo bajo el brazo. Aunque su regreso a Rosario Central se da después de dejar atrás a otro lugar al que él mismo catalogó como su ‘casa’. El Fideo se despidió del Benfica de Portugal tras quedar eliminado en los octavos de final del Mundial de Clubes frente al Chelsea de Inglaterra, con un emotivo video entre lágrimas y un emocionante mensaje para los fanáticos de la institución.

“Amor puro. Es un amor que desde el primer día que llegué, con 17, casi 18 años, que me voy con 37 años, lo sentí siempre como mi casa. Como mi lugar en el mundo. Lo pude vivir con mis hijas este año", comentó en un video difundido por las cuentas oficiales del Benfica. Al mismo tiempo que el Fideo hablaba para la cámara, le mostraban diferentes imágenes de sus dos etapas con el club (2007-2010 y 2023-2025), algo que hizo que el futbolista se pusiera a llorar.

“Con mi mujer viví ya un año acá, cuando éramos más jóvenes. Ahora, con mis hijas, que se sintieron increíbles en Lisboa. Estaban más que felices. Lloraron cuando decidimos que nos íbamos. Benfica es amor puro”, completó en el emocionante relato.

El mensaje de Di María para los hinchas del Benfica

“Hola Benfiquistas. Se terminó la segunda etapa de mi carrera en un club que me lo dio todo, desde el día que llegué hasta el día de hoy. Fueron dos etapas más que hermosas en mi vida. Llegué sin saber qué podía llegar a pasar en mi carrera y hoy me voy con una familia muy feliz, hemos disfrutado de una ciudad hermosa y un país que además me abrazó desde el día que llegué”, escribió en un posteo a través de su Instagram personal.

La publicación, que rápidamente superó los 150 mil “me gusta”, estuvo acompañada por una imagen en la que se plasman las diferentes etapas por las que pasó en la institución portuguesa: desde su arribo en el 2007 cuando apenas se había convertido en mayor de edad hasta su última temporada con 37 años.

“Gracias Lisboa, gracias Portugal y muchas gracias a todos los Benfiquistas de todo el mundo. Los voy a extrañar, me los llevo en mi corazón por siempre y voy a seguir apoyando a este club en cada partido que jueguen, me siento uno de ustedes por el resto de mi vida. Todos juntos”, completó el histórico futbolista argentino.

Después de tener su última participación con el Benfica, Di María se tomará unas semanas para recargar energías antes de embarcarse en un nuevo desafío. A pesar de que no hay un día pactado para su vuelta a los entrenamientos con los colores de Rosario Central, en la institución le darán el tiempo que desee antes de que se consume su retorno. Vale destacar que el Canalla debutará en el Torneo Clausura en el fin de semana del 13 de julio, donde se medirá contra Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito, aunque la presencia de Fideo no está confirmada.

La trayectoria de Ángel Di María por Europa y Benfica

El primer capítulo del Fideo en Europa comenzó cuando Rosario Central lo vio partir en 2007. El traspaso se concretó por 8.300.000 dólares, cifra que permitió a Benfica adquirir inicialmente el 80% de sus derechos deportivos, completando el pago del 20% restante en una operación posterior. El objetivo era claro: reemplazar al histórico Simão Sabrosa, quien acababa de abandonar el club. La apuesta por la joya rosarina respondía a la necesidad de encontrar un nuevo referente ofensivo, y el tiempo demostraría que la decisión resultó acertada.

Durante sus primeras temporadas en Benfica, Di María fue puliendo su juego y adaptándose al fútbol europeo. No fue hasta la campaña 2009-2010 cuando el argentino logró desplegar todo su potencial. Muchos atribuyeron este salto de calidad a la confianza que el entrenador Jorge Jesús depositó en él. En esa temporada, Di María se consolidó como el líder de asistencias y fue considerado el mejor jugador de la liga portuguesa. Uno de los partidos más recordados de esa etapa tuvo lugar el 22 de octubre de 2009, cuando Benfica enfrentó a Everton en la Europa League. Aquella noche, Di María brindó tres asistencias, contribuyendo de manera decisiva a la victoria de su equipo.

Di María tuvo dos etapas en el Benfica

El rendimiento de Di María en Benfica no pasó desapercibido y, en 2010, el Real Madrid lo fichó por cinco temporadas. En el club español, el argentino alcanzó la cima europea al conquistar la única Champions League de su carrera y se convirtió en una figura relevante dentro del plantel. Tras su paso por Madrid, Di María tuvo una breve experiencia en el Manchester United durante la temporada 2014-2015, para luego recalar en el Paris Saint-Germain. En el club francés permaneció siete años y sumó 19 títulos a su palmarés. En 2022, tras desvincularse del PSG, firmó con la Juventus, donde disputó 40 partidos antes de regresar a Benfica después de 13 años.

El retorno de Di María a Lisboa se concretó el 6 de julio de 2023, cuando firmó un contrato por una temporada y fue presentado ante 2.500 aficionados en la entrada del Estádio da Luz. Su redebut se produjo el 9 de agosto, jornada en la que anotó el primer gol en la victoria por 2-0 en el clásico frente a Porto. Este regreso no solo significó un reencuentro con la afición, sino también la oportunidad de ampliar su legado en el club.

A lo largo de sus dos etapas en Benfica, Di María acumuló cifras que reflejan su impacto. En la primera, disputó 122 partidos, marcó 15 goles y entregó 28 asistencias. En la segunda, sumó 92 encuentros oficiales, con 36 tantos y 22 asistencias. El balance total en el club portugués asciende a 214 partidos, 51 goles y 50 asistencias.

El palmarés de Di María en Benfica incluye cinco títulos: la Primeira Liga 2009-2010, la Copa de la Liga de Portugal 2009, la Copa de la Liga de Portugal 2010, la Supercopa de Portugal 2023 y la Copa de la Liga de Portugal 2024-2025.