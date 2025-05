Rosario Central anunció el regreso de Ángel Di María: “Bienvenido a casa”

Rosario Central dio el golpe del mercado de pases: anunció el regreso de Ángel Di María. Luego del adelanto que Infobae dio la semana pasada, el Canalla aceleró las conversaciones y este jueves logró cerrar verbalmenteel vínculo, que todo indica que comenzará luego de que Fideo dispute el Mundial de Clubes con el Benfica, aunque aún no fue confirmado por las partes. El jugador de 37 años terminará su contrato con el equipo portugués el próximo 30 de junio y después quedará en libertad de acción. Y regresa al club del cual es hincha y el que le sirvió de trampolín para su impactante carrera.

El elenco rosarino dio a conocer la noticia a través de un video en sus redes sociales, que resultó publicado al mismo tiempo en el perfil de Instagram del extremo izquierdo. “Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir”, fue el texto que acompañó al clip, que finalizó con la leyenda “bienvenido a casa”. “Bienvenido, Ángel, te estábamos esperando”, concluye.

Di María no pudo cerrar con un título su temporada en Benfica, ya que en la última fecha de la liga portuguesa su equipo empató de visitante y perdió la corona con Sporting Lisboa. Los blanquiverdes también se impusieron en la Taça de Portugal el domingo pasado y, entre lágrimas, el argentino cerró su etapa en territorio lusitano. Ahora se confirmó que, tras las gestiones de Gonzalo Belloso, presidente de Central, y la voluntad del futbolista, la operación quedó finiquitada.

De esta forma, Di María podrá cumplir el sueño de jugar nuevamente en el club que lo formó, anhelo que quedó trunco a mediados del año pasado, cuando culminó su participación en la Copa América y todavía no tenía resuelto que firmaría con Benfica. Belloso había comentado sobre su vuelta frustrada: “Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Nos comunicamos y nos dijo que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”. Vale recordar que la familia del ex PSG y Juventus había recibido amenazas de muerte tiempo atrás.

Ángel Di María, junto a varios jugadores de Rosario Central en un encuentro en 2023

“Fue mi último partido de campeonato con esta camiseta y estoy orgulloso de haber podido volver a vestirla”, fue el mensaje del Fideo en las redes sociales. Benfica debutará el 16 de junio contra Boca Juniors en Miami, en el primer paso de un grupo que también tendrá a Auckland de Nueva Zelanda y Bayern Múnich. El rosarino de 37 años descartó propuestas millonarias del exterior y volverá a su ciudad natal. Según le confiaron a este medio, Di María barajaba dos opciones: jugar en Rosario Central o retirarse del fútbol. Descartadas quedaron las propuestas millonarias de Arabia Saudita y otros destinos exóticos que intentaron tentarlo sobre el final de su carrera, así como también el interés de River Plate, que lo sondeó para saber si estaba dispuesto a jugar el Mundial de Clubes para el Millonario.

Su esposa, Jorgelina Cardoso, hizo un posteo que había dejado una pista sobre el futuro del emblemático futbolista de la selección argentina luego de la derrota en la final de la Copa de Portugal: “Levantá esa cabeza que se te cae la corona rey, hay que seguir cumpliendo sueños, el libro todavía tiene páginas en blanco… Esa zurda todavía no va a descansar… y yo, a tu lado, dándote mi hombro una vez más, para que frenes, pienses, respires profundo y sigas adelante. TE AMO CON TODAS MIS FUERZAS”. ¿El detalle? El texto publicado en sus historias de Instagram fue acompañado de un corazón azul y otro amarillo. Por otra parte, hay una noticia familiar que lo conmovió en los últimos días: la llegada de su primera sobrina.

En una reciente entrevista con Infobae, Di María declaró sobre el afecto que recibe en Argentina: “Todo el cariño de la gente sobrepasó lo malo que había pasado en su momento. Por eso dije ‘ya está, me puedo ir también tranquilo’ (de la Selección). Terminé demostrando que realmente siempre sentí la camiseta, siempre di la vida por la camiseta, que a veces los resultados no se dan, pero cuando se dieron, sentí todo ese amor y la verdad que me fui en paz de haber podido darles esa alegría”.

El posteo de la esposa de Di María que dejó pistas sobre su futuro

Ahora se dará el gusto de recibir un homenaje cada fin de semana, en el Gigante de Arroyito y en las excursiones como visitante de Central, dado que disfrutará el agradecimiento por los títulos con la selección argentina: las dos Copas América, el Mundial 2022 y la Finalissima. También, sus cosechas en juveniles: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la Copa del Mundo Sub 20 en 2007.

Antes de ser vendido a Europa, Fideo jugó 39 partidos (anotó seis goles y regaló dos asistencias) en su irrupción en la Primera del Canalla, que viene de hacer un gran Torneo Apertura, aunque luego cayó en octavos de final ante Huracán. En el Clausura irá por la revancha, con una leyenda entre sus filas.