El mensaje de Piastri contra Alpine tras los incidentes con Colapinto y Gasly en el GP de Austria de Fórmula 1

*El incidente entre Colapinto y Piastri en Austria

Oscar Piastri, piloto de McLaren, vivió un Gran Premio de Austria lleno de tensiones en pista y fuera de ella, en medio de una nueva disputa que trajo de vuelta su turbulenta salida de Alpine en 2022. El australiano, protagonista tanto por su rendimiento deportivo como por su carácter, hizo declaraciones que reavivaron el conflicto con su antiguo equipo, casi tres años después de su sonada separación.

La carrera se desarrolló con Piastri en busca del liderato mientras compartía pista con su compañero Lando Norris, ambos inmersos en una batalla por la punta. El momento más controvertido llegó en la vuelta 55, cuando Franco Colapinto, a bordo de un Alpine y luchando por posiciones rezagadas con Yuki Tsunoda, bloqueó neumáticos en la curva 3 y obligó a Piastri a salirse de la pista, llevándolo a la hierba. El incidente frustró al piloto de McLaren, quien perdió tiempo en su lucha por la victoria y provocó que Colapinto recibiera una penalización de cinco segundos.

La radio del equipo recogió la reacción encendida de Piastri, quien afirmó: “Alpine todavía encuentra la manera de arruinarme después de todos estos años”. El comentario, no emitido en la transmisión oficial pero sí perceptible en su comunicación onboard, hizo referencia a su abrupta salida de la escudería francesa en 2022 y generó repercusión inmediata en el paddock.

Solo dos vueltas después volvió a cruzarse con un piloto de Alpine, Pierre Gasly, quien bloqueó su avance en la curva 1. La frustración del piloto australiano aumentó y volvió a reiterar su molestia por las incidencias sufridas con su antigua escudería. Las palabras de Piastri dejaron en evidencia que su ruptura con el equipo francés sigue latente.

La separación de Oscar Piastri y Alpine marcó uno de los episodios más polémicos de la Fórmula 1 reciente. En 2022, tras el anuncio de la salida de Fernando Alonso del equipo francés, Alpine comunicó que Piastri sería uno de sus titulares para la temporada siguiente. Sin embargo, el propio piloto australiano desmintió el acuerdo públicamente: “Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”.

Piastri en 2022 con el buzo de Alpine (REUTERS/Nacho Doce)

La decisión de rechazar a Alpine y firmar con McLaren se produjo cuando su contrato con los franceses estaba cerca de expirar, y ya había firmado un preacuerdo multianual con su actual escudería, donde hoy encabeza el campeonato de pilotos tras consagrarse en el Mundial de Constructores en 2024.

Piastri, que tiene como representante al ex piloto Mark Webber, justificó su salida en la pérdida de confianza con el equipo y en el trato que recibió de parte de la dirección. En declaraciones posteriores, calificó como “extraña y perturbadora” la forma en que el entonces jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, manejó la situación.

Durante el Gran Premio de Austria, la batalla con Norris por el liderato fue uno de los principales atractivos. El propio Piastri reconoció los límites al enfrentarse a su compañero: “Ha sido intenso. Espero que se haya visto bien, porque ha sido un trabajo bastante duro por parte del coche. Me esforcé al máximo, y probablemente podría haber hecho un mejor trabajo”.

Acerca de un momento de máxima tensión con Norris, Piastri admitió su responsabilidad por bloquearlo en la curva 4: “Ha sido una buena batalla. Un poco al límite a veces y probablemente llevé los límites un poco lejos. Pero para eso estamos aquí: para competir entre nosotros y luchar por la victoria. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Para mí ha estado cerca, pero no lo suficiente”.

El director de McLaren, Andrea Stella, valoró la actitud del australiano tras el incidente: “En cuanto cruzó la línea de meta, abrió la radio y dijo: ‘Perdón por la situación en la curva cuatro. Ha sido culpa mía. Sé lo que tengo que hacer’. Hemos salido más fuertes e incluso más unidos”.

A pesar de todo, y con el segundo puesto en el circuito Red Bull Ring, Piastri sigue como líder del campeonato de pilotos con 216 puntos, 15 más que su compañero de equipo Norris. La próxima semana en Silverstone continuará la atrapante temporada de la Fórmula 1.

El australiano terminó segundo en el GP de Austria y sigue líder del campeonato de pilotos (REUTERS/Jakub Porzycki)

Tabla de posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

1°: Oscar Piastri (McLaren) - 216 puntos

2°: Lando Norris (McLaren) -201 puntos

3°: Max Verstappen (Red Bull) - 155 puntos

4°: George Russell (Mercedes) - 146 puntos

5°: Charles Leclerc (Ferrari) - 119 puntos

6°: Lewis Hamilton (Ferrari) - 91 puntos

7°: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 63 puntos

8°: Alexander Albon (Williams) - 42 puntos

9°: Esteban Ocon (Haas) - 23 puntos

10°: Nico Hülkenberg (Sauber) - 22 puntos

11°: Isack Hadjar (Racing Bulls) - 21 puntos

12°: Lance Stroll (Aston Martin) - 14 puntos

13°: Fernando Alonso (Aston Martin) - 14 puntos

14°: Carlos Sainz (Williams) - 13 puntos

15°: Liam Lawson (Racing Bulls) - 12 puntos

16°: Pierre Gasly (Alpine) - 11 puntos

17°: Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 puntos

18°: Oliver Bearman (Haas) - 6 puntos

19°: Gabriel Bortoleto (Sauber) - 4 puntos

20°: Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos

21°: Jack Doohan (Alpine)* - 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Clasificación del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

1°: McLaren - 417 puntos

2°: Ferrari - 210 puntos

3°: Mercedes - 209 puntos

4°: Red Bull - 162 puntos

5°: Williams - 55 puntos

6°: Racing Bulls - 36 puntos

7°: Haas - 29 puntos

8°: Aston Martin - 28 puntos

9°: Sauber - 26 puntos

10°: Alpine - 11 puntos