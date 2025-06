Franco Colapinto habló tras clasificar 14° en el GP de Austria: el error que cometió y los problemas en curvas rápidas

Una vez consumada su eliminación en la Q2 del Gran Premio de Austria, Franco Colapinto expresó sus sensaciones luego de culminar en el 14° lugar de la clasificación. El piloto argentino de Alpine firmó un tiempo de 1:05.288 en la segunda tanda clasificatoria, que le permitió superar la línea de Oliver Bearman.

Pese a las notorias mejoras con respecto a las prácticas libres, el oriundo de Pilar no se conformó solamente por superar el primer corte y se lamentó por el escaso margen que lo dejó fuera de meterse dentro de la Q1. “Se avanzó”, comenzó su relato en rueda de prensa. No obstante, luego añadió: “Creo que cometí un pequeño error en la 3 y acá que está todo tan cerca y tan pegado es muy difícil. Nada, una pena porque creo que cuando veo que estoy a una décima del Top 10 me da un poco de bronca. Hay que seguir trabajando. Era un finde un poco complicado que pudimos resolver, así que ahora a enfocarse en la carrera”.

Prosiguiendo con su relato, el bonaerense sostuvo: “Me sentí un poco mejor hoy, un poco más cerca, pero hay que seguir progresando”. Desde su estreno en Alpine tras reemplazar a Jack Doohan, Franco fue mostrando leves mejoras carrera a carrera, pero siente que aún puede dar más. “Hicimos unos cambios en el auto”, reconoció. Además confesó que “vamos a intentar” meterse dentro de la pelea por los puntos.

Pese a los gestos de frustración, el deportista, dentro de su análisis sobre cómo se sintió dentro del circuito Red Bull Ring, volvió a verse confiado de cara al futuro en la temporada: “Creo que en las curvas lentas, con respecto a Canadá, mejoramos mucho. Me está faltando ahora en curva rápida un poco de confianza con el auto y acá está lleno de curvas rápidas. Me cuesta un poco eso. Hay que seguir trabajando, pero de a poco vamos a ir encontrando el camino”.

Más tarde, en diálogo con la transmisión oficial de la F1, el argentino volvió a remarcar su fallo en la curva 3: “Creo que cometí un pequeño error en la curva 3 y luego la clasificación está muy ajustada”. Luego, añadió: “Hay mucha dificultad con el viento a alta velocidad, y creo que este viento lo ha vuelto bastante complicado, especialmente aquí. Hay mucho que entender y seguir aprendiendo. Pero sí, hemos encontrado algunas mejoras. Es bastante fuerte. Solo necesito encontrar la confianza”.

Colapinto consiguió acceder a la Q2 en el límite, con el 15° mejor registro de la primera sesión clasificatoria. La vuelta de 1:05.278 alcanzó para meterse en el segundo corte, en una pista con condiciones estables y tráfico constante. En Q2, el argentino no pudo repetir esa performance y quedó fuera de la definición por la pole position, en lo que fue su quinta participación consecutiva en un fin de semana de Fórmula 1 con el equipo Alpine. Junto a Franco y Bearman, también quedaron fuera en el segundo corte Fernando Alonso, Alex Albon e Isack Hadjar.

El fin de semana para el argentino había comenzado con resultados discretos. En la primera práctica libre (FP1) se ubicó 16°, con una marca de 1:06.246, mientras que en la segunda sesión (FP2) retrocedió al 20° lugar pese a mejorar su tiempo: 1:06.176. Recién en la tercera tanda (FP3) logró escalar posiciones, firmando un 19° puesto con un registro de 1:05.546, lo que evidenció un progreso paulatino en el ritmo del monoplaza de Alpine antes de la clasificación.

Vale destacar que Lando Norris, con McLaren, se quedó con la pole position, con un tiempo de 1:03.971. El podio lo cerraron la Ferrari de Charles Leclerc y el McLaren de Oscar Piastri. El top ten lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (RB), Max Verstappen (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber), Kimi Antonelli (Mercedes) y Pierre Gasly (Alpine).