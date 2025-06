Franco Colapinto tendrá su última práctica y luego afrontará la clasificación en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto explicó el problema que tuvo en el arranque del GP de Austria: “No me sentí cómodo” El piloto argentino quedó 20° en la segunda práctica del día. “Con mucha nafta fuimos más rápidos que Pierre”, aclaró

Franco Colapinto enfrentó una jornada desafiante en el circuito Red Bull Ring durante los primeros dos entrenamientos del Gran Premio de Austria. El piloto argentino, que compite para Alpine, expresó a ESPN tras finalizar la primera jornada: “No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general. En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Nada, hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana”.