El gesto que tuvo un ex compañero con Michael Schumacher tras su dramático accidente: “El momento nunca llegó”

Michael Schumacher tuvo un dramático accidente de esquí en 2013 y desde entonces su familia mantiene su estado de salud en absoluto hermetismo(John Marsh/ Reuters)

Desde 2013, el enigma que rodea la salud de Michael Schumacher parece consolidado como un pacto de silencio. Su círculo más cercano ha gestionado cada detalle con extrema discreción, manteniendo al público lejos de cualquier actualización sobre el estado del siete veces campeón de la Fórmula 1. La vida cotidiana del ex corredor alemán tras el accidente de esquí que cambió su historia, permanece en las sombras.

En medio de este contexto, una propuesta inusual surgió de uno de sus antiguos compañeros en la pista: Riccardo Patrese. El piloto italiano, quien compartió equipo con Schumacher en 1993 y cultivó una amistad con él, ofreció un gesto que iba más allá de lo convencional. Patrese sugirió la posibilidad de acercarse físicamente a Schumacher, convencido de que su presencia, e incluso el simple hecho de escuchar una voz conocida, podría marcar una diferencia en su recuperación.

“Es un momento muy triste. Sabes que a veces, si oyen (una voz familiar), algunos muchachos se despiertan, porque reconocen una voz”, explicó Patrese en declaraciones a Listofsweepstakes y recogidas por el Daily Mail. Inspirado por esta idea, contactó a Corinna Betsch, esposa del heptacampeón, para plantear su disposición a ayudar. Sin embargo, su oferta no fue aceptada. “Le pregunté si querían que fuera; si podía hacer algo, hubiera estado dispuesto. Pero me dijeron: ‘No, gracias. No es el momento’. Ese momento nunca llegó”.

El piloto italiano comenzó su camino en la máxima categoría del automovilismo cuando reemplazó a Renzo Zorzi en el equipo Shadow durante la temporada de 1977, en el que logró sumar un punto tras correr en nueve grandes premios. Al año siguiente, Patrese se incorporó a Arrows, donde mostró un progreso significativo al obtener puntos en cuatro carreras, incluyendo un destacado segundo lugar en el Gran Premio de Suecia. Esto lo posicionó en el puesto 12 del campeonato de 1978.

Ricardo Patrese, ex compañero de Michael Schumacher en la Fórmula 1, ofreció ayudar al séptuple campeón en su recuperación tras el accidente de esquí que sufrió en 2013 (@F1)

Patrese cerró su trayectoria en la Fórmula 1 en 1993 corriendo para Benetton, luego de abandonar Williams para asegurarse un lugar competitivo. Ese año finalizó en la quinta posición del campeonato, con dos podios y puntos en siete carreras. Fue en esa temporada cuando conoció a Schumacher, su compañero de equipo, que empezaba a hacer sus primeras armas en la Máxima, tras generar impacto en sus primeras carreras con la escudería Jordan.

“No conocí a Michael en todo el invierno porque no vino a las pruebas. Tenía un problema en la rodilla. En fin, en la primera prueba, que fue en Silverstone a finales de febrero, nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. Y recuerdo muy bien el impacto que me causó, fue muy impresionante”, explicó el italiano de 71 años.

Luego, dio detalles de cómo fue su relación: “Yo era el veterano y él el joven piloto en ascenso, siempre me escuchaba. Quería aprender todo lo que pudiera rápidamente de mis palabras, porque creía que este tipo tenía 17 años en la Fórmula 1 a sus espaldas. Necesitaba escucharlo para aprender más. Y esa fue su actitud durante toda la temporada. Era rápido, muy rápido. Pero al mismo tiempo, me respetaba mucho”.

En ese entonces, las condiciones del piloto alemán estaban a la vista y muchos le auguraban un buen futuro. También lo hizo Patrese que reveló una anécdota con Schumi: “Le dije: ‘Mira, Michael, veo que estás haciendo algo muy especial. He pilotado con otros campeones del mundo, como Piqué, Mansell y Alan Jones, pero veo que tienes algo especial y que muy probablemente serás uno de los mejores del automovilismo’”.

A pesar de los momentos compartidos entre los pilotos, algunas versiones indican que Patrese debió marcharse de Benetton por una mala relación con Schumacher, aunque el italiano no brindó especificaciones sobre eso. Lo que sí es cierto es que ese fue su último año en la F1.