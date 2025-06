Impactante revelación sobre Michael Schumacher: “No vamos a saber nada más de él”

Schumacher ganó 7 títulos mundiales de la F1 (Action Images via REUTERS/Brandon Malone/File photo)

La figura de Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1 y símbolo de Ferrari, sigue envuelta en un hermetismo casi absoluto desde su grave accidente de esquí en 2013. La familia del ex piloto alemán protege su intimidad y apenas trascienden datos sobre su vida cotidiana y su estado de salud. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un nuevo testimonio desde su círculo más cercano, que vuelve a arrojar luz y a la vez incertidumbre sobre la actualidad del siete veces campeón del mundo.

Craig Scarborough, periodista especializado en la F1 con más de 25 años de experiencia en el paddock, afirmó haber conversado con un confidente “muy, muy cercano” a Schumacher y dejó una impactante revelación sobre el presente y futuro del emblemático piloto: “He hablado con alguien muy, muy cercano a él y me ha explicado que no vamos a saber nada más de él. Está en una posición cómoda en la medida en que puede estar con su estado de salud”, señaló el cronista en un especial que realizó el diario británico The Sun sobre la vida del múltiple campeón de la F1.

Sus palabras reafirman la extrema reserva con la que la familia Schumacher, junto a su esposa Corinna, manejan todo lo relacionado con la salud del alemán. La información de Scarborough coincidió con recientes declaraciones de Flavio Briatore, director deportivo de Benetton durante los primeros títulos de Schumacher y actual asesor ejecutivo de Alpine.

Hay que recordar que el italiano fue clave para darle impulso al siete veces campeón de la F1, que tras su estreno en el equipo Jordan, fue a buscar al Kaiser y se lo llevó a Benetton. Durante una extensa charla con el periódico italiano Corriente della Sera, a Briatore se le consultó si había visitado a Schumi en todo este tiempo, y su respuesta fue contundente. “No. Si cierro los ojos, lo recuerdo sonriendo después de una victoria, y prefiero recordarlo así en lugar de acostado en una cama. Pero me comunico frecuentemente con Corinna”, dijo sobre el diálogo que mantiene con la esposa del múltiple campeón de la Fórmula 1.

Briatore y el piloto alemán ganaron dos títulos en Benetton (Action Images F1)

En esa línea, la ex esposa del propio Briatore Elisabetta Gregoraci, fue la encargada de dar detalles íntimos del estado de salud de Schumacher en una vieja entrevista. “Michael no habla, se comunica con los ojos. Sólo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son”.

Este dato pareció confirmarse en el documental de Netflix dedicado a Schumacher, donde su hijo Mick dejó una frase que conmovió. “Creo que papá y yo nos entenderíamos ahora de una manera diferente”. Por su parte, Corinna, compartió una reflexión durante la serie en la que describe con delicadeza el presente de Michael: sigue adelante con su rehabilitación y, aunque “está diferente, está aquí”.

A pesar de la privacidad férrea, algunos gestos muestran que Schumacher se mantiene presente en el ambiente automovilístico. En abril, firmó un casco especial, réplica del que utilizaba Jackie Stewart, gesto que generó emoción en sus allegados. Johnny Herbert, compañero de equipo del Kaiser en Benetton, remarcó: “Es una noticia maravillosa que Michael Schumacher haya firmado el casco de Jackie Stewart. Fue un momento maravilloso. No habíamos visto algo así en años, y esperemos que sea una señal”.

La vida de Michael Schumacher permanece bajo un fuerte resguardo, pero su leyenda en la Fórmula 1 es su gran legado: ganó siete títulos mundiales, sumó 71 vueltas rápidas y subió 155 veces al podio. Los comentarios del mundo de la Máxima se debaten entre la admiración deportiva y la esperanza de noticias alentadoras, aún cuando el círculo más íntimo sostiene el hermetismo y confirma el impacto irreversible que provocó aquel accidente en 2013.

Michael Schumacher y Corinna Betsch