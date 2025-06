La frase de Franco Colapinto que despejó las dudas sobre su futuro en Alpine antes del GP de Austria de Fórmula 1

Franco Colapinto se refirió a su futuro en Alpine (Foto: Reuters/Jennifer Gauthier)

Franco Colapinto afrontará este fin de semana en el Gran Premio de Austria su quinta carrera al volante de Alpine, cumpliendo así con el número de participaciones supuestamente estipuladas en su contrato, al menos según se anunció cuando se lo confirmó como reemplazante de Jack Doohan.

Sin embargo, el contexto parece ser muy distinto a lo que comunicó el equipo por entonces. El piloto argentino de Fórmula 1 se presentó ante los medios en una rueda de prensa previa al inicio de las actividades en Austria y, según replicó el portal especializado Motorsport, dejó entrever que su continuidad en la escudería no está en evaluación, sino que se da por hecha.

Durante la rueda de prensa, Colapinto rememoró su experiencia previa en el circuito de Silverstone, donde el año pasado tuvo la oportunidad de conducir un Williams en una sesión de práctica libre antes de dar el salto a la butaca principal por Logan Sargeant. “Silverstone fue el primer lugar donde manejé el Williams la temporada pasada, y fue, en general, una sesión muy especial al hacer mi primera práctica libre con el equipo. Hacer un buen trabajo allí al lado de Alex (Albon) fue realmente bueno para mi futuro, y probablemente lo que me puso en esta situación de volver a subirme al auto más adelante ese año”, expresó el piloto. El Gran Premio de Silverstone se celebrará el próximo fin de semana entre el 4 y el 6 de julio.

El piloto argentino también destacó la importancia de poder comparar su desempeño en Silverstone este año con el que tuvo la temporada pasada. “Fue un fin de semana muy importante, y poder tener ahora esa comparación en el mismo circuito en el que manejé el Williams el año pasado, estará bueno. Es un poco más de conocimiento, un poco más de experiencia y, sí, siempre se vuelve más fácil cuando ya manejaste un F1 en ese circuito. Ya no tenés ese impacto inicial de la velocidad”, explicó.

El entusiasmo de Colapinto por regresar al mítico trazado es palpable, al punto que dio por hecho que dirá presente en Gran Bretaña. “Así que sí, tengo muchas ganas de volver a Silverstone también. Es un gran circuito, lleno de curvas rápidas y me encanta manejar ahí. También me encanta manejar acá (Austria), lleno de curvas rápidas”, afirmó. Este planteo va en sintonía con el informe que realizó el portal especializado The Race, que dio por confirmada también la continuidad en la F1 del argentino.

El planteo sobre las “cinco carreras” de Colapinto en Alpine se instaló sorpresivamente el día que la escudería lo anunció como reemplazante de Doohan. El comunicado oficial adelantaba que el argentino había sido confirmado de cara a las citas de Emilia Romaña, Mónaco, España, Canadá y Austria, que se celebrará este fin de semana. Eso abrió el juego a un sinfín de especulaciones, más allá que entre Franco y el propio Flavio Briatore se encargaron de ir rompiendo cada rumor en el aire.

Franco Colapinto cumplirá su quinta carrera este domingo (Foto: @alpinef1team)

“Franco hará las carreras que tenga que hacer. Leí que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras”, dijo rápidamente el directivo italiano para disipar las versiones que el propio equipo instaló por entonces. Y en las últimas horas, Briatore volvió a salir a la carga: “Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan. El problema es que la prensa publica mucha basura. La culpa es de ustedes, no de nosotros. Todas estas cosas vienen de Argentina y de la gente de allí. Se tendrían que culpar a ustedes mismos. Ya les dije que la fecha límite es para ustedes”.

Las nuevas declaraciones de Colapinto dejan en claro que el proyecto es el de continuar al mando del A525 en las próximas carreras, teniendo en cuenta además que el contrato es por cinco temporadas, según informó Infobae.

El foco, entonces, pasa ahora por continuar con su evolución en el Gran Premio de Austria que este viernes tendrá sus primeras prácticas libres a las 8.30 y a las 12.00 (horario de Argentina). “Solo quiero concentrarme aquí en Austria. Creo que tenemos una buena oportunidad como equipo para rendir bien y maximizar el potencial del auto, y luego veremos dónde terminamos”, expresó el argentino según replicó Motorsport.

Consultado sobre la presión que implica competir en la Fórmula 1, el piloto minimizó el impacto de las expectativas externas. “No, solo la normal, como en cada carrera de F1. Es con lo que vivimos, estamos acostumbrados, y es simplemente otro de esos fines de semana”, indicó.

El proceso de adaptación al monoplaza de Alpine ha sido uno de los desafíos más significativos para el piloto. “Creo que sentir que estoy empezando a conectarme mejor con el auto, lo que es algo positivo para mí, algo que me hace sentir, no diría relajado, pero sí más contento, en el sentido de sentirme más conectado con el auto y entender mejor cosas que antes no entendía. Así que sí, estoy contento de estar acá, es un gran circuito, me encanta manejar en Austria y estoy con muchas ganas para el fin de semana”, expresó.

El sábado habrá una tercera práctica en el Red Bull Ring (desde las 7.30) y luego estará la clasificación (11.00) que definirá la grilla de largada del domingo para la carrera principal a 71 vueltas.

El ex Williams viene de tener su mejor clasificación en Alpine tras pasar por primera vez a Q2 y conseguir una largada en el 10° lugar producto de sanciones a otros pilotos. Sin embargo, la estrategia y el rendimiento del auto no lo acompañaron en la carrera principal del GP de Canadá: finalizó 13°. Más allá de la disconformidad del argentino, esta fue una de las actuaciones más destacadas tras el 16° en Imola, el 13° en Monaco y el 15° en Barcelona.