El elogio de Pep Guardiola a Boca Juniors tras su actuación ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes

El elogio de Guardiola a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

En la previa del enfrentamiento entre Manchester City y Al Ain por la segunda fecha del Grupo G del Mundial de Clubes, Pep Guardiola fue consultado en conferencia de prensa sobre el presente del fútbol sudamericano y las últimas sorpresas del torneo. El entrenador no descartó la posibilidad de dirigir en Sudamérica y utilizó a Boca Juniors como emblema de la pasión e intensidad que ve en los clubes de la región.

“Amo cuando en este torneo jugás contra equipos sudamericanos. Cómo te desafían, cómo compiten. Admiro cómo defienden. Miro a Boca Juniors cómo va a cada pelota y es como wow… el fin del mundo”, dijo Pep y elogió al Xeneize tras el duelo ante el Bayern Múnich.

“Son estilos diferentes. Me gusta que cada partido es duro. Salvo uno o dos, todos los partidos son parejos. La gente dice ‘qué sorpresa, perdió un equipo europeo’... Bienvenidos al mundo real amigos”, agregó Guardiola.

Consultado sobre la posibilidad de desembarcar en el fútbol sudamericano, el técnico español respondió: “¿Por qué no? Muchas, muchas cosas buenas en toda la historia que han ocurrido en el fútbol-muchas, muchas cosas buenas vienen de Sudamérica. Ya sabes, de Brasil, especialmente Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay. Yo diría que de todos los países, muchas, muchas cosas buenas”.

Guardiola habló de Boca y destacó la actuación del fútbol sudamericano en el Mundial de Clubes (REUTERS/Marco Bello)

El entrenador del City remarcó el valor del talento latinoamericano y el aporte que hacen estos equipos al fútbol mundial. “Los mejores jugadores vienen de allí, y después la mayoría de ellos vienen a Europa por las oportunidades económicas y el prestigio. Son increíbles. Me encanta, me encanta, me encanta cuando estás en este torneo y juegas contra equipos sudamericanos. Esa cultura, la forma en que sus aficionados viven cada acción es de lo que se trata todo esto. Tenemos que vivir esta competición”, subrayó el DT.

En el mismo sentido, Luis Enrique se había referido al nivel del fútbol en Sudamérica en la charla con los medios antes de la derrota del PSG frente a Botafogo, último campeón de la Copa Libertadores. “En Sudamérica hay clubes con mucha historia. La pasión que rodea a clubes como Boca, River, Botafogo, Santos, Palmeiras. Podría ser. No le cerraré las puertas porque nunca se sabe y estoy abierto a todo”, comentó el entrenador que viene de lograr la Champions League con el equipo parisino.

Tras la victoria de Bayern Múnich por la mínima ante Boca (2-1), el delantero inglés Harry Kane reflejó con asombro el ambiente que generaron los hinchas xeneizes. “Parecíamos visitantes”, afirmó en una nota con ESPN. “Es una importante victoria pero todavía falta. En el primer tiempo tuvimos una muy buena performance. En el segundo tiempo fue más trabado y tuvimos que pelear, pero en general estamos felices con los dos partidos”.

Más de 50 mil fanáticos de Boca estuvieron en el Hard Rock Stadium de Miami en el duelo ante el Bayern Múnich

Kane, autor del primer tanto alemán, hizo hincapié en la dificultad extra que significó el entorno del estadio: “Sabíamos que iba a ser difícil, pero fue una experiencia increíble. Estaban los hinchas de Boca pero también los de Bayern, que trataron de ayudarnos lo más que podían, pero los de Boca hicieron mucho ruido, y se nos hizo muy difícil”. Sobre el valor del partido sostuvo: “Por eso esta victoria es especial, le doy crédito a los hinchas por esta gran experiencia”.

En la misma línea, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, ponderó el clima generado por la parcialidad argentina y la exigencia del rival. “Creamos situaciones y buenas chances. No fue fácil porque jugamos contra un equipo agresivo, con mucha pasión. Definitivamente la hinchada fue extremadamente impresionante”, aseguró.

Kompany también valoró el temple de sus jugadores: “Nos mantuvimos con calma. Incluso sobre el final, cuando marcamos el gol, fuimos agresivos en los momentos indicados y calmos en los momentos indicados. Creo que fue la mejor manera de jugar este partido”.

Al referirse a la competencia y el cruce de culturas futbolísticas, el técnico belga concluyó: “Primero que nada, amo el fútbol. Y si amás el fútbol querés ver a estos grandes equipos sudamericanos, equipos africanos, jugar contra los grandes europeos. Es una experiencia fantástica. Y creo que eventualmente va a ser algo que todos van a querer ver. Para nosotros es una gran experiencia. Y obviamente ahora queremos continuar”.

Bayern Múnich llegó a los seis puntos y aseguró su lugar en octavos de final. Boca, con un punto en el Grupo C, depende de una combinación de resultados para avanzar. Lo que si es seguro es que deberá golear al Auckland City y esperar que los alemanes le ganen al Benfica para seguir en carrera en el torneo. Más allá de los números, el club argentino volvió a destacarse, esta vez por el respaldo de su hinchada y la atención de figuras del fútbol mundial.