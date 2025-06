“Quiere capitanes y líderes en todo su plantel”: Manchester United, a la carga por Emiliano Martínez

Dibu Martínez se encuentra en la órbita del Manchester United (Reuters/Jason Cairnduff)

Manchester United está decidido a modificar la dinámica interna del primer equipo tras una temporada que no cumplió con las expectativas. En ese proceso de transformación, el nombre de Emiliano Dibu Martínez, arquero titular del Aston Villa y de la selección argentina campeona del mundo, ha surgido como una de las prioridades del verano europeo. La cuestión no pasa únicamente por sus condiciones como guardameta, sino, de acuerdo a la información publicada por The Sun, por su capacidad para convertirse en líder dentro y fuera del vestuario.

La figura de Rubén Amorim, entrenador de los Red Devils, es central en esta operación. El estratega portugués considera que el equipo necesita referentes de peso que asuman el liderazgo en los momentos complejos y, según cita el mencionado medio, el arquero argentino encaja a la perfección en ese perfil: “Amorim es un gran admirador del liderazgo de Martínez y quiere capitanes y líderes en todo su plantel”. Para el técnico portugués, la construcción de un grupo sólido comienza por sumar futbolistas con ascendencia sobre el resto del grupo y acostumbrados a gestionar la presión al más alto nivel.

La deriva deportiva del Manchester United en las últimas temporadas puso en evidencia la ausencia de referentes claros en el vestuario, una carencia que Amorim pretende resolver dando un rol protagónico a jugadores de carácter probado. Después de un año marcado por la irregularidad en la portería, con André Onana alternando aciertos y errores, la búsqueda de un nuevo arquero se transformó en una de las prioridades del club.

Según Tuttomercato, las dudas sobre el rendimiento de Onana aceleraron la gestión para incorporar a Martínez. Desde la directiva entienden que su perfil competitivo y su mentalidad pueden servir como un eje sobre el que edificar la próxima etapa del United. Pero la insistencia va más allá de la faceta puramente futbolística: la experiencia de Martínez en partidos de máximo nivel y su ascendencia natural lo transforman en una figura de enorme peso para la reestructuración que busca Amorim.

The Sun subraya que el arquero argentino es percibido como alguien capaz de tomar el control del vestuario, aportando una presencia de mando que ha faltado en tiempos recientes. El interés del United no es casual: Martínez fue clave en la obtención del Mundial de Qatar para Argentina y también supo sostener a su equipo en los momentos decisivos en el Aston Villa.

Para Aston Villa, la posible salida de Martínez representa un desafío tanto deportivo como simbólico. El club inglés considera al arquero un pilar del proyecto comandado por Unai Emery. Sin embargo, el rotativo inglés revela que el propio futbolista ve con buenos ojos un cambio de aire, tentado por la posibilidad de sumarse a un gigante del fútbol inglés y pelear por títulos internacionales.

La situación de Onana es uno de los factores que empujan al United a redoblar su interés. Martínez, de 32 años, reúne los atributos que destaca Amorim en el armado de su proyecto: temperamento, capacidad de organización y ascendencia sobre el grupo. Su historial en instancias definitorias fue fundamental para convencer al United sobre la necesidad de sumarlo al plantel. No se trata solo de atajar penales, sino de asumir responsabilidades en momentos de máxima presión. El diario británico sostiene que “Martínez aportaría una presencia dominante al plantel del United”.

La idea de Amorim es reunir un núcleo de futbolistas con experiencia y voz de mando, distribuidos en distintos sectores de la cancha. Las próximas semanas serán claves para definir si Martínez pasará de Aston Villa a Manchester United y se convertirá en el nuevo referente del arco en Old Trafford.