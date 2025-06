El brillante try de Santiago Cordero que revirtió el partido ante los British & Irish Lions y le dio el inolvidable triunfo a Los Pumas

Los Pumas vencieron a los British & Irish Lions por 28-24 en un duelo histórico jugado Aviva Stadium de Dublín (Irlanda). Con un gran primer tiempo, el seleccionado argentino de Rugby se fue al descanso por 21-10, pero el combinado británico reaccionó y se puso arriba en el marcador. Sin embargo, Santiago Cordero apareció para darle el triunfo a los dirigidos por Felipe Contepomi con un brillante try.

Transcurrían 57 minutos de juego, los argentinos se encontraban asediados por los Leones británicos, que ganaban por 24-21, pero Gonzalo García puso la ovalada en el aire y Rodrigo Isgró ganó el duelo y dejó la posesión en manos de Los Pumas.

Rápidamente, el conjunto local salió de punta para impedir que el seleccionado argentino progrese en la cancha. No obstante, Tomás Albornoz se sacó de encima la marca y puso a correr a Juan González, este se la sirvió a Justo Piccardo, que habilitó a Matías Moroni.

Ya en pleno ataque, Tute decidió utilizar sus pies para buscar el fondo de la defensa de los Lions, que se encontraba corrida hacia la derecha. Ese fue el turno de Santiago Cordero de firmar un momento memorable para el rugby argentino.

El número 23 le ganó la pulseada a Marcus Smith y apoyó detrás de la línea de in goal para desatar la locura de todos los jugadores argentinos en el césped del Aviva Stadium, que se pusieron nuevamente arriba en el resultado por 28 a 24, ya que Albornoz hizo efectiva la conversión.

Santiago Cordero anotó un try clave (Foto: Reuters/Clodagh Kilcoyne)

Tras eso, Los Pumas debieron resistir los embates del elenco local, que insistió hasta el minuto final, pero no pudo con la resistencia argentina que se llevó un histórico en Dublín.

“Creo que fue un buen partido, los chicos hicieron un esfuerzo enorme. En los momentos donde hubo valentía para contraatacar, se contraatacó. Y defendimos. Se veía que había poca cohesión en ellos, había que aprovechar eso”, fueron las palabras que utilizó Contepomi para analizar el triunfo.

Luego, sumó: “El mérito es de ellos (los jugadores). Entrenamos, obviamente tratamos de dar la mayor claridad posible pero después son ellos los que van y hacen las cosas. Hay muchísimo por mejorar, pero hoy se tienen que sentir muy orgullosos por lo que hicieron en la cancha”.

El coach hizo hincapié en la necesidad de amalgamar una defensa férrea para darle una identidad al equipo. “Si contabilizas cuánto tiempo tenés la pelota... dos minutos, un minuto. Los demás casi que la tocan menos de un minuto. Entonces lo que haces sin la pelota es lo más importante. Cuando uno no tiene la pelota contra equipos que son muy buenos hay que trabajar mucho en defensa. Tuvieron la paciencia para mantenerse y los trys vinieron mucho de contraataques. Si está la oportunidad, la jugamos, no caer en el juego de patada. Sabíamos que si teníamos la oportunidad, podíamos tirar esa pelota y estar más aceitados que ellos. Nosotros tenemos una identidad y ellos la están buscando”, planteó.

Vale recordar que este encuentro no formó parte de las ventanas oficiales de amistosos, por lo que los clubes no estaban obligados a ceder a sus jugadores. De hecho, el elenco argentino no pudo contar con varias figuras que militan en el Top 14 francés, cuyos equipos aún disputan los playoffs. Algunos de los nombres que no estuvieron disponibles son los de Mateo Carreras, Rodrigo Bruni, Lucas Paulos, Marcos Kremer, Benjamín Urdapilleta, Bautista Delguy, Facundo Isa, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Efraín Elías y Guido Petti.

Por otro lado, Tomás Albornoz habló sobre el plan que ejecutó el seleccionado argentino: “Este grupo está para grandes cosas. Lo hablamos toda la semana, en ningún momento tuvimos dudas. Desde el primer minuto fuimos a buscar este partido y estuvimos convencidos todo el partido. Siempre dejando todo por el grupo más que nada”.

“Desde el primer minuto hablamos de salir fuerte, era la deuda que teníamos del año pasado. Arrancar fuerte los primeros 20 minutos y mantener la intensidad, golpe por golpe. Lo hicimos así todo el partido. Ellos marcaron y volvimos a buscarlos. Era golpe por golpe”, agregó.

Tras esas palabras, el apertura concluyó con una reflexión sobre el momento del deporte y del equipo: “Este rugby es un poco así, el equipo que mejor se adapta es el que sale ganador. Increíble el laburo de todos. Hablamos que la vara estaba alta después de lo que fue el año pasado, pero queremos tener un año mejor. Era de ahí para arriba”.