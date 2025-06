Marchesín dio detalles de su áspero cruce con Otamendi en Boca-Benfica: “Hablamos a la noche”

El arquero reveló que dialogaron con el defensor luego del empate en Miami

La igualdad 2-2 de Boca ante Benfica en el Estadio Hard Rock por el debut de ambos en el Grupo C del Mundial de Clubes dejó muchas perlitas, como la candente discusión iniciada por Nicolás Otamendi con Agustín Marchesín en pleno campo de juego después del pitazo del árbitro César Ramos Palazuelos. Y el portero reveló detalles de la charla que tuvo con él horas después en una entrevista con DAZN.

Otamendi, autor del empate de Las Águilas en el complemento, estaba dialogando con el juez principal cuando apareció el arquero del Xeneize y, luego de escuchar un comentario, el zaguero central de la selección argentina se dirigió al ex Lanús: “Cerrá el orto vos, muerto. Tomátela, tomátela. Hablás una banda ahora que jugás en Boca, bobo. Cerrá el orto...“.

La situación pareció quedar como una disputa de partido, en medio de un cruce fundamental para ambos, en una zona que tiene al Bayern Múnich como gran favorito. El paso de las horas calmó los ánimos entre los dos, y hasta llegaron a entablar una comunicación para dejar las cosas claras, un diálogo que fue confirmado por el propio Marchesín.

*El cruce de Otamendi y Marchesín

En charla con DAZN, tenedora principal de los derechos del Mundial de Clubes, el guardameta de 37 años, que llegó en el pasado mercado a Boca Juniors, intentó restarle trascendencia al asunto: “Sí, es normal, son cosas del partido. Hablamos después a la noche...”.

Ante la repregunta, el futbolista que llegó al cuadro Azul y Oro desde Gremio de Brasil detalló el intercambio posterior: “Le mandé: ‘Hijo de... ¿Cómo me vas a decir así?’. Él se cagaba de risa y me dijo: ‘Perdoname, amigo, estaba enojado por el partido’”. “A la noche hablamos y nos reíamos de la situación. Son cosas del partido y quedan ahí, no pasa nada”, agregó.

A continuación, continuó bajándole la carga al tema con su excompañero durante su paso por el equipo nacional argentino: “Tengo una excelente relación con él, es una persona que admiro por todas las alegrías que nos dio a los argentinos. Lo quiero mucho, estuve 12 años con él en la Selección, me ayudó muchísimo. Tengo una excelente relación de mucho respeto hacia él”.

Marchesín y Otamendi limaron asperezas después del cruce dialéctico en Miami (Reuters/Marco Bello)

Uno de los que se refirió al tono con el que se jugó el duelo en los Estados Unidos fue Gianluca Prestianni, quien ingresó en lugar de Ángel Di María a los 77 minutos: “Los jugadores argentinos hablan mucho y más los de Boca, por eso se fue picando”. “El punto les sienta mejor a ellos, claramente. En la segunda parte fuimos totalmente superiores, ellos no querían jugar más”, afirmó.

A pesar de esta declaración, lo cierto es que la igualdad complicó las aspiraciones de Boca Juniors en el Mundial de Clubes. Luego de haber estado 2-0 arriba, los dirigidos por Miguel Ángel Russo no aguantaron la ventaja y afrontarán un duelo decisivo en el Estadio Hard Rock este viernes desde las 22 contra Bayern Múnich. Si pierden y Benfica le gana a Auckland City, alemanes y portugueses se medirán en la última fecha con la certeza de que un empate los meterá a ambos en octavos.

El fixture de Boca Juniors en el Mundial de Clubes

Viernes 20 de junio - 22 (hora argentina) - Bayern Múnich, en el Estadio Hard Rock

Martes 24 de junio - 16 horas - Auckland City, en el Geodis Park, de Nashville