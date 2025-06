El tenso cruce entre Otamendi y Marchesín tras el Boca-Benfica por el Mundial de Clubes: “Hablas una banda”

Boca Juniors y Benfica igualaron en un partido cargado de emociones que se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo de Miguel Russo logró dos goles de ventaja con una ráfaga de goles en seis minutos del primer tiempo, pero los de Portugal descontaron en el cierre de la etapa inicial de la mano de Ángel Di María y empataron a poco del final tras el cabezazo de Nicolás Otamendi.

El resultado 2-2 marcó lo emotivo del juego, que dejó varios cruces entre los protagonistas a lo largo del partido y también una vez que el mexicano César Ramos pitó el final del duelo por el Grupo C del Mundial de Clubes. Allí se produjo un tenso intercambio verbal entre el marcador central de la selección argentina y el arquero del Xeneize, Agustín Marchesín.

Mientras Otamendi estaba dialogando con el referí, apareció el guardametas en escena y, tras escuchar un comentario, el defensor de Las Águilas miró a Marchesín y le dijo: “Cerrá el orto vos, muerto. Tomatela, tomatela. Hablas una banda ahora que jugás en Boca, bobo. Muerto…”, exclamó el surgido en las divisiones inferiores de Vélez.

Una vez que los jugadores salieron del vestuario, los que más hablaron del tono que tuvo el duelo en Miami fueron los del Benfica. Así fue el caso de Gianluca Prestianni: “El punto les sienta mejor a ellos claramente. En la segunda parte fuimos totalmente superiores, ellos no querían jugar más. Los jugadores argentinos hablan mucho y más los de Boca, por eso se fue picando”, mencionó el formato en El Fortín, que entró en el minuto 77 como reemplazo de Di María y fue quien generó la jugada que terminó en el tiro de esquina que derivó en el tanto de Otamendi.

Otamendi y Marchesín se cruzaron tras el partido (IMAGN IMAGES via Reuters/Marco Bello)

Por su parte, el propio marcador central argentino también habló tras el empate. “Todo el mundo sabe que soy hincha de River. Y meter un gol lo festejo como cualquier gol que le convierta a cualquier rival. La verdad que son goles que uno tiene que festejarlos, me tocó festejarlo”, dijo el futbolista de 37 años. “Todo el partido me silbaron, se dio que yo tenga que meter el gol y muy feliz. Lo grité mucho como todos los goles que me toca convertir. Más que feliz. Sabíamos la exigencia que nos iban a dar ellos y nosotros también debíamos mentalizarnos en hacerlo bien para poder obtener los tres puntos. El próximo partido para nosotros también tiene que ser una final como hoy”, agregó de cara al encuentro ante el Auckland City.

Russo también se tomó su tiempo para analizar lo que dejó la igualdad en su estreno como entrenador del Xeneize en su tercer ciclo. “No hablamos mucho del cambio de actitud, hablamos mucho de lo que es competir, de lo que es Boca. Seguiremos porque hay muchas cosas buenas y otras que hay que mejorar, como siempre, porque, en definitiva, todos buscamos un cambio, porque Boca es Boca”, fue la primera sentencia del experimentado DT.

¿Qué le pareció el 2-2 a Miguel? “Embroncarse, no. En definitiva, es muy pronto hacer un análisis muy amplio. Hay muchas cosas que me gustaron, en definitiva, hay muchas cosas buenas. Cada partido te lleva a un análisis profundo. Es una noche en la que no duermo, porque jugamos el viernes. Ya mañana hay que empezar a ver qué es lo que hay que mejorar. El rival de hoy es de mucha categoría, que también sufrió. Boca empató el partido que ellos creían que podía ser de otra manera”.

Con respecto al Bayern Múnich, que viene de superar 10-0 a Auckland, Russo fue claro: “Hay que buscar una forma, de antemano, es un partido físico, hay que estar a la altura. Es un rival importante el Bayern. El fútbol argentino tiene su historia; todo el mundo sabe que cuando juega no es lo mismo. Buscaremos recuperar a todos de la mejor manera posible. Hay muchas cosas buenas, hay muchos chicos para recuperar y que sigan creciendo de la mejor manera”.

El camino para Boca y Benfica en el Mundial de Clubes seguirá el próximo viernes. A las 13 (hora argentina), los portugueses se enfrentarán al conjunto neozelandés, mientras que en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del certamen, el Xeneize enfrentará a los alemanes desde las 22 en el mismo recinto de Miami.