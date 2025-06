La disputa entre Herkimer y Springfield reabre el debate sobre el nacimiento del básquet

La disputa por el origen del básquet enfrenta a Herkimer y Springfield con versiones opuestas sobre su invención (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de Herkimer, una pequeña localidad del estado de Nueva York, la historia oficial del básquet enfrenta un desafío inesperado. Aunque el relato dominante atribuye la invención de este deporte a James Naismith en Springfield, Massachusetts, en 1891, un grupo de habitantes liderados por Scott Flansburg, conocido como “The Human Calculator” (“La calculadora humana”), sostiene que el verdadero origen está en su propio pueblo, un año antes, y que el auténtico creador fue Lambert Will.

Disputa histórica: Herkimer vs. Springfield

Esta controversia, que ha cobrado fuerza en los últimos años, no solo cuestiona una narrativa consolidada a nivel global, sino que también moviliza a una comunidad en busca de reconocimiento. The New York Times informó que la disputa ha generado orgullo local en Herkimer y molestias en Springfield, sede del Salón de la Fama del Básquet.

La versión oficial: James Naismith y Springfield

La versión aceptada internacionalmente sitúa la invención del básquet en diciembre de 1891. James Naismith, entonces joven instructor en la International Y.M.C.A. Training School (actual Springfield College), recibió el encargo de crear una actividad segura para el invierno. Ideó un juego con un balón de fútbol, dos cestas de duraznos y trece reglas básicas, que mecanografió y colgó en el gimnasio el 21 de diciembre de 1891.

El documento original con las trece reglas se conserva en la Universidad de Kansas, donde Naismith desarrolló gran parte de su carrera. En 2010, su nieto, Ian Naismith, subastó el manuscrito, que fue adquirido por un exalumno de la universidad por 4,3 millones de dólares, según The New York Times. La familia Naismith ha defendido con firmeza esta versión, rechazando cualquier intento de revisarla.

James Naismith, a quien se le atribuye por la invención del básquet en 1891

Herkimer y Lambert Will: la versión alternativa

Frente a esta narrativa, la comunidad de Herkimer sostiene que el básquet nació en 1890, cuando Lambert Will, un adolescente y director de la Y.M.C.A. local, creó un juego con cabezas de repollo y un cesto en la tienda Ausman’s General Store, ubicada en la calle principal del pueblo.

La historia fue difundida por Frank J. Basloe en su libro I Grew Up With Basketball (1952), donde se relata que el primer partido se disputó el 7 de febrero de 1891, con motivo del cumpleaños de la madre de Will, entre los equipos Herkimer Y.M.C.A. 9 y Herkimer Businessmen 9. Una fotografía incluida en el libro muestra a un jugador con un balón marcado “91-92”, aunque la fecha habría sido añadida posteriormente.

El papel de Scott Flansburg y la Herkimer 9 Foundation

El impulso reciente a esta versión proviene de Scott Flansburg, quien regresó a Herkimer en 2019 tras la muerte de su padre. En una visita a la Sociedad Histórica del Condado de Herkimer, un voluntario le mencionó la posibilidad de que el baloncesto hubiese sido inventado allí. Flansburg inició una investigación en archivos locales y concluyó que su pueblo había jugado un rol clave en el origen del deporte.

Con esa convicción, fundó la Herkimer 9 Foundation, dedicada a promover el legado deportivo de la localidad. Entre sus objetivos están la creación de un museo, un centro de eventos y un pabellón con el balón de básquet más grande del mundo. “El baloncesto fue inventado en nuestra Main Street”, declaró Flansburg a The New York Times.

Scott Flansburg impulsa la teoría de que el baloncesto se inventó en Herkimer tras investigar archivos locales

Resistencia institucional y tensiones

La versión alternativa ha enfrentado rechazo por parte de instituciones ligadas a la historia oficial. El Salón de la Fama del Básquet en Springfield ha evitado pronunciarse. Su curador, Matt Zeysing, declaró “sin comentarios” ante una consulta de The New York Times.

La familia Naismith ha reaccionado con hostilidad. Ian Naismith, nieto de James, expresó a Kansas City Star, citado por The New York Times: “Quiero que Herkimer desaparezca de mi vida... Estoy listo para patear traseros”.

“Nais-MYTH”: cuestionamiento documentado

En 2022, el libro Nais-MYTH: Basketball’s Stolen Legacy, escrito por George y Darril Fosty junto a Brion Carroll, avivó el debate. La obra aporta documentos y razonamientos que cuestionan la historia oficial. Entre ellos, un artículo del Utica Daily Press de 1898 menciona un equipo en Herkimer en 1891, y una nota del Herkimer Evening Times de 1940 recuerda que el baloncesto comenzó “en el otoño de 1890” en la Y.M.C.A. local.

El libro también plantea la posibilidad de que la fecha en el manuscrito original de las trece reglas haya sido alterada, al cambiarse “Feb. 1892” por “Dec. 1891”, aunque no se ofrecen pruebas concluyentes.

Ausencia de pruebas definitivas

A pesar del esfuerzo de Flansburg y sus colaboradores, la versión de Herkimer carece de pruebas irrefutables. No existen recortes de prensa contemporáneos, ni registros oficiales que documenten los partidos de 1891. Algunos materiales se han extraviado, lo que ha alimentado teorías sobre un posible ocultamiento. “Es como si una operación especial nos hubiera precedido”, comentó Carroll a The New York Times.

La familia Naismith rechaza tajantemente la versión de Herkimer, defendiendo su conexión histórica con el origen del básquet (Archivio GBB)

George Fosty recordó la incredulidad inicial: “Solo nos ridiculizaban... La gente pensaba que estábamos locos”.

Impacto en la comunidad y memoria de Lambert Will

La disputa ha tenido un efecto profundo en Herkimer y en los descendientes de Lambert Will. Will, quien combatió en la guerra hispano-estadounidense, fue bombero voluntario y dirigió una imprenta. En su vejez, afirmó: “Jugué mi primer básquet con una cabeza de repollo en 1890... No busco gloria... Agradezco que una cabeza de repollo haya dado tanto placer”.

Dennis Will, su nieto, recordó la lucha familiar por el reconocimiento. En 1994, la familia asistió a una ceremonia en el Salón de la Fama, donde se exhibieron objetos de Lambert que nunca fueron devueltos. “Crédito a quien crédito merece“, declaró Will a The New York Times.

Mientras Flansburg camina por la calle principal con los descendientes de Will, Herkimer mantiene viva su historia, convencida de que su versión merece un lugar en la memoria del básquet.