Una figura de la selección argentina sorprendió en sus vacaciones y fue a practicar sumo en Japón

Nico Tagliafico entrenó sumo con los luchadores

Mientras la mayoría de las grandes figuras del fútbol global se encuentran en Estados Unidos para definir qué club será el más fuerte del mundo, muchos otros jugadores que no disputan el Mundial de Clubes aprovechan el receso para descansar. Entre ellos se encuentra Nicolás Tagliafico, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y uno de los nombres más reconocidos en la defensa del Olympique de Lyon.

Tras finalizar la Ligue 1, donde el equipo francés terminó en la sexta posición, el futbolista eligió Japón como destino para unas vacaciones diferentes junto a su pareja, la influencer Caro Calvagni.

Desde Tokio, Calvagni compartió con sus seguidores de Instagram detalles de la estadía y, sobre todo, una particular incursión de Tagliafico en un deporte tradicional japonés: el sumo. En una historia que rápidamente ganó repercusión, la influencer escribió junto a una imagen del defensor transpirado al lado de los luchadores japoneses: “Mi marido fresco como una lechuga después de haber luchado contra un sumo de 160kg jajajaj, y haber ganado, obvio”.

Las publicaciones de Calvagni ampliaron la curiosidad de sus seguidores por la disciplina. En otra imagen, Nicolás Tagliafico aparece posando junto a un grupo de luchadores de sumo, quienes lo superan ampliamente en tamaño, pero no en entusiasmo.

La pareja no se limitó solo a posar, sino que vivió de cerca la experiencia al asistir a un entrenamiento de sumo, donde según contó Calvagni, ambos quedaron impresionados.

“Una experiencia diferente. No iba con muchas expectativas pero me gustó”, relató la influencer mientras viajaba en auto por las calles niponas. El asombro no se detuvo allí. Calvagni decidió además explicar algunas de las reglas básicas de este deporte tradicional: “Las reglas del sumo es hacer básicamente que el oponente toque el suelo con cualquier parte del cuerpo o sea sacado del círculo”.

Al describir el entrenamiento que presenciaron, Calvagni se mostró sorprendida por el nivel de exigencia física requerido. “Estuvimos en su entrenamiento y luego vimos el combate. Nunca había visto un entrenamiento tan duro. Me sorprendió la destreza que tienen siendo hombres que pesan en promedio más de 120kg”, señaló, dejando en claro que la visita a Japón les permitió acercarse a aspectos poco conocidos del deporte local y del rigor necesario para destacarse en una disciplina con siglos de historia.

Mientras disfruta del receso, Tagliafico enfrenta un presente cargado de incertidumbre respecto a su futuro futbolístico. Con 32 años y tras completar una nueva temporada como pieza habitual en el costado izquierdo del Lyon, el defensor afronta las últimas semanas de contrato. Su continuidad en el club francés aún no está asegurada, por lo que no descarta un cambio de aires en el mercado de verano europeo.

La información sobre una posible salida del Lyon cobró fuerza en los últimos días, alimentada por reportes del periodista Nicolò Schira, quien señaló que el defensor contempla activamente nuevas ofertas para la próxima temporada.

El propio Tagliafico se refirió a su futuro durante una entrevista en marzo con Clank Media, donde reflexionó sobre sus aspiraciones y sobre cuáles serían los factores clave para elegir su próximo destino deportivo. “Estoy en los últimos años como profesional y uno tiene que analizar muchas cosas. Siempre me fijé en lo deportivo. Tengo la sensación de que me encantaría jugar en un club histórico, que sea top”, expresó el jugador.

El lateral izquierdo no ocultó tampoco su interés por experimentar el fútbol inglés, una opción que muchos futbolistas argentinos mencionan, pero que pocos consiguen concretar. “Me gustaría explorar la Premier. Creo y siento que es la mejor liga, la más competitiva. Los partidos son muy dinámicos y tiene mucha historia, sumado a los estadios, que hace todo muy interesante”.

