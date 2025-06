El mensaje de Figal a los hinchas de Boca tras la roja contra Benfica y los dos cambios que se perfilan ante el Bayern Múnich

El Xeneize sigue su preparación con vistas al duelo contra Bayern Múnich

Boca Juniors inició su planificación para el segundo cruce del Mundial de Clubes contra Bayern Múnich en el Estadio Hard Rock. El duelo de este viernes a las 22 (hora argentina) será clave en las aspiraciones del equipo de Miguel Ángel Russo después del inesperado empate 2-2 contra el Benfica de Ángel Di María tras dominar en varios tramos del debut.

El Xeneize desarrolló su primer entrenamiento posterior a su presentación en Miami. En el complejo deportivo sorprendió la aparición de los futbolistas que fueron titulares realizando trabajos en bicicleta fija al aire libre, en lugar de estar recluidos en el gimnasio. Las imágenes tomadas por el periodista de TyC Sports, Leandro Tato Aguilera, captaron cómo algunos jugadores, como el arquero Agustín Marchesín, hacían equilibrio con sus manos en la espalda, mientras que otros como Kevin Zenón descansaban las manos en las piernas en un sencillo ejercicio para evitar desgastar el físico.

En este ensayo, Russo tuvo tres buenas noticias porque recuperó a Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Juan Barinaga de diferentes lesiones musculares, y se van perfilando dos cambios obligados con respecto al próximo cruce.

Ander Herrera abandonó la cancha por una lesión a los 20 minutos del primer tiempo contra Benfica y, ya en el banco, fue expulsado por protestar. Su reemplazante sería el mismo que entró por él, ya que Tomás Belmonte pide pista para seguir en la formación ante los bávaros. El volante de 27 años ha tenido participación en los últimos 10 juegos del Xeneize y, en la óptica de Miguelo, se impone en la elección por sobre Milton Delgado.

El árbitro le muestra la tarjeta roja a Nicolás Figal (Reuters/Marco Bello)

La modificación restante tiene vinculación a la tarjeta roja de Nicolás Figal a los 88 minutos por una violenta infracción. Este había sido el primer partido del semestre para el ex hombre de Independiente, quien deberá cumplir la correspondiente suspensión.

El ex Inter Miami realizó un posteo en sus redes sociales, dedicado a los simpatizantes. “Aunque todavía me dura la bronca por el resultado de ayer, no quería dejar de pedirles disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión. Gracias por el aguante de siempre. Defender estos colores es maravilloso. Seguiremos trabajando para lo que viene”, rubricó.

El posteo de Figal

En su reemplazo, va a entrar el comodín de la defensa: Lautaro Di Lollo. El zaguero central de 21 años tiene 31 partidos en la Primera de Boca Juniors, aunque solo disputó 2.187 minutos. A pesar de haber reforzado ese lugar con Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa, en el último semestre siempre fue la opción más a mano con 11 de 16 presencias posibles en la Fase Regular del Torneo Apertura.

Esta elección lleva a otra pregunta: ¿Qué pasa con Marcos Rojo? El ex futbolista de Manchester United fue desplazado por Costa (llegó sobre la hora a los Estados Unidos) y sigue relegado en la consideración. “Decisión mía, nada más”, respondió el técnico de 69 años sobre la ausencia en el partido frente al conjunto portugués. Cuando la periodista Sofía Martínez lo interrogó si la medida respondía a un acto de indisciplina, el DT negó esa posibilidad de manera categórica: “Lo pensás vos, yo no”.

Lautaro Di Lollo se perfila para ser titular en Boca Juniors (AP/Gustavo Garello)

Por otro lado, la determinación que tomaría Miguel Ángel Russo con Di Lollo recordó una frase del defensor en marzo de 2025 ante la posibilidad de marcar a Harry Kane en diálogo con TyC Sports: “Es un gran jugador a nivel mundial, pero bueno, nosotros vamos a ir a dar lo mejor. Lo voy a matar, ja”.

Boca Juniors está obligado a rescatar puntos ante el Bayern Múnich porque un escenario negativo lo dejaría en una posición apremiante para luchar por la clasificación. Si ganan los alemanes y Benfica lo hace contra Auckland City, los europeos se medirían en la última fecha con la certeza de que un empate los mete a ambos en octavos de final, mientras que el cuadro de la Ribera chocará contra los neozelandeses. Esa jornada final se jugará el próximo martes en simultáneo desde las 16 (hora argentina).

Probable formación de Boca Juniors ante Bayern Múnich

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia; Kevin Zenón, Alan Velasco, Carlos Palacios; y Miguel Merentiel.