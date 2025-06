Alerta en Wimbledon por la seguridad de Emma Raducanu tras otro inquietante suceso con un acosador

Emma Raducanu fue víctima de acoso en febrero (Reuters)

El martes la noticia deportiva giró en torno a Emma Raducanu y su esperado regreso a los primeros planos del tenis junto a Carlos Alcaraz, con quien disputará el dobles mixto en el US Open. Sin embargo, a pocas horas, el nombre de la tenista británica volvió a resonar por un tema mucho más inquietante: la reaparición de su acosador, quien incluso intentó obtener entradas para presenciar el próximo torneo de Wimbledon.

La seguridad del All England Club detectó que el hombre, sobre quien pesa una orden de alejamiento dictada en febrero, intentó participar del sorteo anual de entradas que organiza el club londinense. Según medios británicos, el sistema de Wimbledon activó una alerta al identificar el nombre del solicitante, conocido por acosar a Raducanu y que tiene prohibido acercarse a la jugadora o asistir a torneos de la WTA.

El episodio que detonó estas restricciones ocurrió durante el último torneo de Dubái, cuando la propia Raducanu rompió en llanto en pleno partido al notar a este individuo entre los espectadores. Un día antes, la persona en cuestión había logrado acercarse a la tenista en su hotel, entregándole una foto y solicitándole que posara para otra imagen. La situación provocó un sobresalto emocional en Raducanu, quien ya había advertido en torneos previos sobre la presencia del sujeto y había avisado a su equipo, aunque la información no se transmitió ni a la WTA ni a la organización del torneo de Dubái hasta después del incidente en la cancha.

El desenlace fue contundente: el acosador fue expulsado del torneo y arrestado por la policía de Dubái, firmando luego un documento en el que se comprometía a mantener la distancia con la tenista.

El testimonio de Raducanu tras aquel partido ilustra el profundo impacto psicológico que vivió: “Le vi en el primer juego del partido y pensé: ‘No sé cómo voy a acabar esto’. Literalmente no podía ver la pelota por las lágrimas. Apenas podía respirar”. Raducanu también explicó los cambios que introdujo en su vida desde ese día: “Obviamente, soy precavida cuando salgo”, expresó. “Intento no descuidarlo porque solo te das cuenta de lo problemático que es cuando estás en esa situación y no quiero volver a estar así”.

La tenista se prepara para afrontar Wimbledon (Reuters)

A raíz de estos hechos, la WTA garantizó que el hombre tiene vedada la entrada a cualquiera de sus torneos mientras reiteró su compromiso de “garantizar el bienestar” y “brindar todo el apoyo” a Raducanu y a su equipo.

Pese al miedo y la incertidumbre, para la tenista británica Wimbledon sigue representando un escenario de especial valor. Así lo expresó en declaraciones recientes: “Creo que sentirse segura es clave. Es cierto que jugar en casa genera mucha tensión, pero siempre que he jugado en Wimbledon me he sentido muy protegida y segura. Tengo muchas ganas de jugar allí”.

Situaciones similares preocupan a otras tenistas británicas. Katie Boulter, colega de Raducanu, relató recientemente cómo los deportistas y sus familias sufren amenazas y acoso, ya sea en persona o a través de redes sociales, muchas veces provenientes de apostadores descontentos. “Esto simplemente demuestra lo vulnerables que somos. Realmente no sabes si esta persona está en el lugar. Realmente no sabes si está cerca o si sabe dónde vives o algo por el estilo”, expuso Boulter.

Después del incidente en Dubái, Wimbledon extremó sus controles para proteger a Raducanu y bloqueó de inmediato la solicitud del hombre que marcó negativamente la carrera y la vida personal de la tenista. Con la seguridad reforzada, la organización pretende que la jugadora vuelva a sentir la contención del público local y el resguardo institucional.

Raducanu, campeona del US Open en 2021 y con 22 años, buscará nuevamente brillar frente a sus seguidores, confiada en que la vigilancia y el apoyo de Wimbledon serán garantías suficientes para restituir su tranquilidad y foco deportivo.