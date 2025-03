Emma Raducanu reveló detalles de los acosos que sufrió durante un torneo de tenis: “Apenas podía respirar”

*El momento que Raducanu avisó que estaba su acosador en Dubai

Emma Raducanu vivió un episodio de acoso durante su participación en el WTA 1000 de Dubai, lo que encendió alarmas sobre su seguridad en el circuito profesional. La tenista británica de 22 años se quebró en llanto en pleno partido contra Karolína Muchová tras notar la presencia de un hombre que la había seguido por distintos países.

Raducanu ya había detectado un comportamiento inusual en el individuo, quien la había acompañado de manera obsesiva en Singapur, Abu Dabi y Doha antes de entregarle una carta con información personal y tomarle una fotografía en un café la víspera del partido en Dubái. Según relató la jugadora, el sujeto se le acercó y le confesó que la había estado siguiendo. “Hubo dos incidentes y fue el segundo el que realmente me asustó”, declaró en la previa de su debut en Indian Wells. “El primero fue más como un fanático normal que se te acerca, excepto por el hecho de que me dijo que me había seguido desde todas partes”.

El punto más crítico ocurrió durante el partido ante Muchová, cuando Raducanu identificó al acosador en las gradas y corrió hacia su equipo entre lágrimas. Así lo relató la tenista que se hizo famosa en el mundo del tenis tras su increíble consagración en el US Open 2021 al ser la primera en la historia en ganar el título desde la qualy. “Literalmente no podía ver la pelota a través de las lágrimas. Apenas podía respirar”, explicó la tenista, quien contó con un equipo de seguridad reforzado en su siguiente torneo. La WTA confirmó que el individuo fue expulsado del estadio y posteriormente arrestado, aunque la británica decidió retirar los cargos luego de que el hombre firmara una orden de restricción.

En relación a su participación en lo que se considera como el quinto Grand Slam, Raducanu confirmó que especialmente viajó a Estados Unidos: “Este es mi torneo favorito. Si fuera otro torneo, honestamente no estoy segura de si jugaría, pero estoy muy feliz de haber tomado esa decisión”.

Por último, se refirió a la seguridad que la acompañará tras el acoso sufrido. “Siempre estoy con alguien que pueda dar la alarma o ayudar en cualquier situación. Estoy muy alerta, muy sensible y no voy sola a ningún lado. Estoy prácticamente acompañada a todas partes”.

La tenista británica sufrió durante el Masters 1000 de Dubai (REUTERS/Amr Alfiky)

Hay que recordar que el entrenador de Raducanu en Dubai, Roman Kelecic, reveló detalles adicionales sobre la persecución que sufrió la jugadora. “El hombre la siguió a Singapur, luego a Abu Dabi -donde estuve con ella-, Doha y ahora a Dubai”, indicó en declaraciones al medio Net. En un principio, el equipo creyó que se trataba de un seguidor más, pero la situación cambió cuando el individuo comenzó a interactuar físicamente con la británica y a buscar encuentros directos con la joven de 22 años. “Emma nos señalaba algo del otro lado de la cancha. En ese momento no entendimos. Entonces pierde el game y corre hacia nosotros llorando y diciendo ‘él está aquí’”.

La WTA confirmó la identificación del acosador antes del partido y destacó la importancia de la seguridad de sus jugadoras. “Emma Raducanu fue abordada en una zona pública por un hombre que mostraba un comportamiento obsesivo. Este mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido y posteriormente expulsado. Se le prohibirá participar en todos los eventos de la WTA, a la espera de una evaluación de la amenaza”, señaló la organización, que reforzó su compromiso con la protección de las jugadoras.

Este no es el primer caso de acoso que enfrenta Raducanu. En 2022, un hombre llamado Amrit Magar fue declarado culpable de hostigarla tras seguirla hasta su casa, dejarle notas y robar un zapato de su padre. En aquel momento, la tenista expresó su preocupación sobre la posibilidad de que episodios similares volvieran a ocurrir.

Tras el incidente en Medio Oriente, Raducanu agradeció el apoyo recibido y destacó su determinación para seguir compitiendo. “Fue una experiencia difícil, pero estaré bien y orgullosa de cómo volví y competí a pesar de lo que pasó”, escribió en sus redes sociales. También tuvo palabras para Muchová, su rival en el partido: “Gracias a Karolína por ser una gran deportista y mucha suerte para ella en el resto del torneo”.

Katie Boulter, número uno de Gran Bretaña y compañera de Raducanu en la Billie Jean King Cup, manifestó su respaldo a la joven tenista. “Es una mujer fuerte y saldrá adelante, pero es una sensación muy incómoda y puede hacerte sentir insegura. No es algo que le desee a nadie”, afirmó la jugadora de 28 años.