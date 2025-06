Una tenista británica habló sobre el acoso que sufre en redes sociales: “Es algo horrible para cualquiera”

La tenista habló sobre el acoso que sufre en las redes (@katiecboulter)

Katie Boulter, la número dos del tenis británico y una de las figuras emergentes del circuito femenino, decidió romper el silencio sobre una realidad cada vez más extendida en el deporte profesional: las amenazas y mensajes de odio en redes sociales. Con apenas 28 años Boulter se sentó ante BBC Sport para exponer, sin filtros, el acoso virtual al que se enfrenta no solo ella, sino también otros atletas y sus familias.

Tras perder un tie-break en el Abierto de Francia ante Carole Monnet, la británica ganó el partido, pero la alegría se desvaneció rápidamente al revisar su bandeja de entrada. Mensajes como “Espero que tengas cáncer” o alusiones a que debía comprar “velas y un ataúd para toda su familia” junto con la amenaza de dañar la “tumba de su abuela si no ha muerto mañana” llenaban su teléfono. Otro usuario le escribió: “Vete al infierno, perdí el dinero que me envió mi madre”.

“Me pregunto quién es la persona que envió eso. No creo que sea algo que le diría jamás a mi peor enemigo. Es algo horrible, horrible, decírselo a cualquiera. Es horrible”, reflexionó la jugadora cuando revisó los ataques días después del incidente.

Boulter reconoce que estos episodios se han convertido en algo cotidiano, lo que representa un doble peligro: la normalización de la violencia verbal y el impacto en los deportistas más jóvenes. “Al principio de mi carrera, probablemente me lo tomé muy a pecho... recibir comentarios sobre mi aspecto”, confesó. “Se hace más evidente cada vez que utilizas tu teléfono. Creo que aumenta en número y también en el nivel de lo que dice la gente. No creo que haya nada descartado ahora”.

Muchos de estos mensajes, aseguró, provienen de apostadores frustrados por el resultado de los partidos. “En cuanto a las amenazas de muerte, no es algo que quieras leer inmediatamente después de una pérdida emocional. Muchas veces también lo consigues después de ganar”, lamentó. Y añadió: “Creo que esto demuestra lo vulnerables que somos. Realmente no sabes si esta persona está en el lugar. Realmente no sabes si está cerca o si sabe dónde vives o algo por el estilo”.

La tenista recibió comentarios ofrensivos de los fanáticos (@katiecboulter)

El impacto psicológico va más allá de la pantalla. “Esto simplemente demuestra lo vulnerables que somos. Realmente no sabes si esta persona está en el lugar. Realmente no sabes si está cerca o si sabe dónde vives o algo por el estilo”, repitió, remarcando la sensación de inseguridad que acompaña a muchos profesionales del deporte.

La gravedad del fenómeno quedó reflejada en los datos compartidos por la firma de ciencia de datos Signify, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA): en 2024, se enviaron unos 8.000 mensajes abusivos, violentos o amenazantes a 458 tenistas solo a través de sus cuentas de redes sociales. El 26% de todos los abusos estuvo dirigido únicamente a cinco jugadores. Solo una cuenta llegó a enviar 263 mensajes abusivos.

El Consejo de Apuestas y Juegos manifestó que sus miembros “no toleran el abuso en las redes sociales, lo cual no tiene cabida en las apuestas o el deporte” e instó a las plataformas a actuar con agilidad para eliminar contenidos ofensivos.

Las redes sociales, por su parte, aseguran estar desarrollando sistemas de filtrado y eliminación, aunque Boulter no tiene dudas de que el problema persiste. “He tenido bastantes cosas de ese tipo”, admitió sobre el envío de imágenes explícitas por mensaje privado. Alertó que “los jóvenes no deberían ver ni recibir este tipo de cosas”.

La británica brindó una entrevista para contar su situación (@katiecboulter)

Boulter relató que a veces intenta interactuar de manera positiva con los usuarios, buscando generar una reflexión. “Solo intenté enviarles un mensaje agradable para que tal vez puedan tomarse un segundo para mirarse y decir: ‘Oh, bueno, tal vez no debería haber enviado eso’”. Explicó que en ocasiones la respuesta que recibe es: “No, soy un gran fan. Lo siento mucho. No quería enviarte esas cosas, pero fue emotivo, no era mi intención. Sabes, todavía te apoyo. Creo que eres increíble”.

El acoso no se limita a su desempeño personal, sino que abarca incluso la relación con su pareja, Alex de Minaur, número 12 del mundo. “Como pareja, en realidad ambos recibimos algo el uno del otro, así que él suele ganar algunos de mis partidos si he perdido, y si él pierde, a veces yo consigo los suyos, y lo mismo a veces cuando él gana. Puedes recibir cientos de mensajes después de los partidos, después de los puntos, después de los sets y después de los partidos”.

La experiencia de Boulter no es aislada. Atletas como Gabby Thomas han sufrido insultos y amenazas en persona y en internet. Por ello, algunas federaciones deportivas y organizadores de torneos han comenzado a implementar herramientas y estudios para combatir los abusos.