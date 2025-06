El impactante elogio de Bortoleto a Colapinto tras su duelo en el GP de Canadá de F1

Gabriel Bortoleto giró delante de Franco Colapinto varias vueltas (Eric Bolte-Images)

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, celebrado en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, dejó momentos de alta tensión entre los pilotos Franco Colapinto (Alpine) y Gabriel Bortoleto (Sauber), quienes protagonizaron un intenso duelo en la décima ronda de la temporada 2025. Bortoleto admitió que Colapinto lo puso bajo presión durante más de diez vueltas, aunque el argentino no logró concretar un adelantamiento debido a las limitaciones de su monoplaza. Ambos se conocen desde la Fórmula 3 y tienen una buena relación.

Colapinto, quien comenzó la carrera desde la décima posición, enfrentó dificultades desde el inicio. Tras realizar su parada en boxes al término de la vuelta 14 para cambiar de neumáticos medios a duros, regresó a la pista en la penúltima posición, la 19ª. A partir de ese momento, el piloto argentino tuvo problemas para avanzar en el clasificador, en parte debido a la falta de potencia del motor Renault de su Alpine A525, así como al aire sucio generado por el tráfico en pista.

A pesar de estas adversidades, Colapinto logró escalar posiciones gradualmente, aprovechando adelantamientos y las paradas de otros competidores, hasta encontrarse detrás del Sauber de Bortoleto en la vuelta 38.

El ingeniero de carrera de Colapinto, Stuart Barlow, insistió en la importancia de superar al brasileño para mantenerse en la lucha por los puntos, algo que generó la irónica réplica de Franco por el motor de su monoplaza A525. Sin embargo, el argentino no consiguió acercarse lo suficiente para intentar un adelantamiento, algo que atribuyó a las limitaciones de su monoplaza en las rectas. “El motor en las rectas es una locura. No podés pasar a nadie. Saliendo a tres décimas de la curva 10, con DRS y con energía y todo, no podía ni acercarme dos décimas”, declaró Colapinto a ESPN y FOX Sports tras la carrera.

La respuesta de Franco Colapinto al ingeniero Stuart Barlow

Por su parte, Bortoleto, quien comenzó desde la 15º posición con neumáticos duros, optó por una estrategia diferente al cambiar a neumáticos medios a 20 vueltas del final. El brasileño logró mantenerse por delante de Colapinto hasta su parada en boxes en la vuelta 49, momento en el que el argentino finalmente lo superó.

Tras la carrera, Bortoleto reconoció la presión ejercida por Colapinto y admitió que estuvo cerca de perder la posición. “Colapinto me estuvo poniendo mucha presión. Creo que (si seguía) una o dos vueltas más, ya no podía aguantarlo. Fue difícil remontar. Creo que tenía coches rápidos a mi alrededor. A ver qué podemos lograr en la próxima carrera. No quiero pensar demasiado en esto. Creo que es decepcionante no volver a estar en los puntos”, dijo el campeón 2024 de la Fórmula 2.

A pesar de no haber sumado, Bortoleto destacó la actuación de su compañero de equipo en Sauber, Nico Hülkenberg, quien finalizó en la octava posición y puntuó por segunda carrera consecutiva tras haber sido quinto en España. “Creo que se ha sacado del coche más de lo que debería. Es un piloto excelente”, afirmó el brasileño de 20 años, quien también expresó su admiración por la experiencia y habilidad de Hülkenberg para aprovechar cada oportunidad en pista.

El paulista también reflexionó sobre su desempeño y la estrategia empleada durante la carrera, señalando que buscará analizar junto a su equipo los aspectos que podrían mejorarse. “Creo que tuvimos el enfoque y la estrategia adecuados. Necesito volver con el equipo y entender lo que hicimos hoy”, explicó.

Aunque Bortoleto lamentó no haber alcanzado la zona de puntos, se mostró optimista respecto a su aprendizaje en la Fórmula 1 y destacó la importancia de seguir desarrollándose como piloto. “Espero poder seguir los mismos pasos que Hülkenberg está haciendo ahora mismo y empezar a sumar puntos para el equipo”, concluyó.

Gabriel Bortoleto corre su primer año en la F1. El paulista terminó con una sequía de siete temporadas sin brasileños de forma regular en la Máxima, desde Felipe Massa en 2017.