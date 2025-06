Los dos goles del Pipa Benedetto en su primer amistoso con Newell's

Newell’s Old Boys se encuentra en plena preparación para el próximo semestre. El elenco dirigido por Cristian Fabbiani inició su pretemporada con un doble amistoso frente a Argentino de Rosario, en el que su refuerzo estelar Darío Benedetto brilló al convertir dos goles.

El Pipa, que se desvinculó de Olimpia de Paraguay y regresó al fútbol argentino, participó del primer encuentro y convirtió sus primeros tantos con la Lepra, aunque de manera no oficial.

Sin la indumentaria habitual, ya que se trataba de un cotejo informal, Benedetto mostró que tiene su capacidad goleadora intacta en dos ocasiones. La primera conquista llegó luego de un centro desde la banda derecha, que fue capitalizado por el atacante con pasado en Boca Juniors con su cabeza. El segundo grito fue típico de un nueve de área: llegó hasta el fondo y solo tuvo que empujar la pelota con el arco a su merced.

Pipa Benedetto marcó dos goles en su primer amistoso con Newell's

En el primer partido Fabbiani paró a: Faustino Piotti en el arco; Tomás Jacob, Luca Regiardo, Víctor Cuesta, Luciano Lollo y Alejo Tabares en la defensa; Gaspar Iñiguez, Martín Fernández, Gonzalo Maroni y Luciano Herrera en el mediocampo; y Alejo Navarro como único delantero. Luego de unos minutos se dio el ingreso de Benedetto por Regiardo. El resultado final fue 4-0 a favor de la Lepra con los mencionados gritos del Pipa y de Navarro y Jacob.

Para el segundo duelo, el ex entrenador de Deportivo Riestra le dio la oportunidad a otros futbolistas y presentó en el once a: Francisco Sciarini; Lisandro Montenegro, Agustín Melgarejo, Alejo Montero, Ulises Echevarría, Ángelo Martino; Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar, David Sotelo, Giovani Chiaverano y Thiago Gigena. También fue victoria de Newell´s por 3-1.

Luego de atravesar una racha de 469 días sin poder marcar un gol con el elenco paraguayo, Benedetto le puso fin a su vínculo contractual. Tras los rumores que indicaban que regresaría al fútbol argentino, puso la firma en elenco rosarino.

En un video por el club, el Pipa reveló el particular método de convencimiento que utilizó Fabbiani para llevarlo a su equipo. “Recibí el llamado del Ogro, que me dio esa confianza que por ahí necesitaba. No me costó mucho tomar la decisión, así que estoy muy contento de estar acá. Fue por Instagram, ja. Me llamó mucho la atención. Yo estaba en Olimpia con contrato y todo. Le dije que iba a estar medio difícil y empezamos a hablar ahí. Después estaba empezando a extrañar a la familia, quería estar cerca de mis hijos y se sumó el llamado del Ogro“.

“Lo más importante es que yo quería un 9, que era el Pipa, y me lo trajeron. A partir de eso, los jugadores que vengan van a tener que ser económicos porque el dulce ya me lo dieron, que era el 9. Hace tres meses que estoy atrás de los refuerzos y estoy contento porque (Martín) Fernández y Benedetto ya están con nosotros”, explicó el DT en su primera conferencia de prensa de la temporada.

En la misma presentación, el Pipa contó sobre lo que significa vestir la camiseta del elenco rosarino: “Me llaman la atención estos equipos que tienen este tipo de presión, estoy acostumbrado, me gusta. Cuando no tengo ese tipo de presión, me cuesta. Pasé por clubes que tenían bastante presión y Newell’s es uno de esos. Estoy feliz de estar en un equipo que compita, que tiene la hinchada que tiene y obviamente de tener esa presión que el jugador necesita para poder rendir”.

Con estos primeros amistosos de pretemporada, Newell’s busca consolidar su preparación y llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura.