La presentación de Newell's

Darío Benedetto fue presentado oficialmente como refuerzo de Newell’s Old Boys de Rosario. El Pipa se desvinculó de Olimpia de Paraguay y volverá al fútbol argentino, donde vestirá la camiseta de la Lepra para ser dirigido por Cristian Fabbiani, quien le pidió expresamente a la directiva que pretendía contar con sus servicios. De esta forma, el delantero de 35 años jugará en su quinto club argentino ya que surgió en Arsenal de Sarandí y también vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy y Boca.

“Bienvenido, Pipa”, publicaron las redes sociales de la Lepra, junto a una foto del punta y los colores del club. Fabbiani lo había anunciado en conferencia de prensa: “Lo más importante es que yo quería un 9, que era el Pipa, y me lo trajeron. A partir de eso, los jugadores que vengan van a tener que ser económicos porque el dulce ya me lo dieron, que era el 9. Hace tres meses que estoy atrás de los refuerzos y estoy contento porque (Martín) Fernández y Benedetto ya están con nosotros”. La referencia fue para el uruguayo ex Gimnasia La Plata, quien firmó vínculo ayer.

Darío Benedetto rescindió su contrato con Olimpia de Paraguay, luego de atravesar una racha de 469 días sin poder marcar un gol. Tras eso, el Pipa regresó a Argentina y alimentó los rumores de una posible vuelta a uno de los clubes en los que jugó. El ex delantero de Boca había llegado al club guaraní en febrero de 2024, con la premisa de aportar su experiencia y mostrar algo del nivel que le permitió ser convocado a la selección argentina en el pasado. No obstante, esto no fue así y cuatro meses después cerró su etapa con 13 partidos disputados (nueve en el Torneo Apertura, uno en la Supercopa y tres en la Copa Libertadores) sin anotaciones.

“Físicamente me siento bien, futbolísticamente también, pero me está faltando el gol y para un delantero es importantísimo. No tuve muchas ocasiones de gol, fueron pocas, todavía no pude convertir, pero me deja tranquilo mi forma física. Ya va a caer el gol y eso va a cambiar”, había expresado sobre su mal momento en el club paraguayo. Finalmente, no pudo revertir esa situación y tuvo que marcharse después de haber sufrido varias lesiones, contraer dengue y discutir con los hinchas durante un partido de Copa ante Vélez.

En Rosario buscará reverdecer su mejor versión, con el respaldo de un colega del área devenido DT, como Fabbiani.