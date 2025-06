El Pipa Benedetto reveló el particular método de Fabbiani para convencerlo de jugar en Newell’s

Darío Benedetto fue presentado en Newell's

Darío Benedetto firmó su contrato con un Newell’s y Cristian Fabbiani cerró así al centrodelantero por el que tanto le insistió a la dirigencia. El Pipa ya posó ayer con la camiseta de la Lepra y sumó su primer entrenamiento, a la espera del debut oficial que será en el Torneo Clausura dentro de un mes. En un video publicado por las redes oficiales del club rosarino, el atacante de 35 años reveló el particular método de convencimiento del DT.

“Recibí el llamado del Ogro, que me dio esa confianza que por ahí necesitaba. No me costó mucho tomar la decisión, así que estoy muy contento de estar acá”, remarcó Benedetto, que viene de jugar en Paraguay, donde no pudo convertir tantos. Y ahí detalló cómo fue el contacto de Fabbiani con él: “Fue por Instagram, ja. Me llamó mucho la atención. Yo estaba en Olimpia con contrato y todo. Le dije que iba a estar medio difícil y empezamos a hablar ahí. Después estaba empezando a extrañar a la familia, quería estar cerca de mis hijos y se sumó el llamado del Ogro”.

Fabbiani ya había anunciado el inminente arribo del ex Boca en la que fue su primera conferencia de prensa antes de arrancar la pretemporada: “Lo más importante es que yo quería un 9, que era el Pipa, y me lo trajeron. A partir de eso, los jugadores que vengan van a tener que ser económicos porque el dulce ya me lo dieron, que era el 9. Hace tres meses que estoy atrás de los refuerzos y estoy contento porque (Martín) Fernández y Benedetto ya están con nosotros”.

Benedetto firmó por un año en Newell's

Lo cierto es que Benedetto no fue el único al que el Ogro le dio follow, ya que el DT también siguió los pasos de otros futbolistas que pretendió o pretende en las redes. Su cuenta de Instagram delata que tiene entre ceja y ceja al costarricense Oscar Duarte, el colombiano Carlos Terán, el ecuatoriano Eryc Castillo y el juvenil de Vélez Benjamín Bosch, entre otros.

Aunque en su momento Benedetto había subrayado que no jugaría en otro equipo argentino que no fuera Boca debido a su fanatismo, hoy dio marcha atrás y hasta podría enfrentarlo en más de una ocasión en el próximo semestre. Newell’s visitará la Bombonera por la Fecha 11 del Torneo Apertura y, además, aguarda en octavos de final de la Copa Argentina por Atlético Tucumán o el Xeneize, que deben disputar su encuentro válido por los 16avos de final.

Benedetto rescindió su contrato con Olimpia de Paraguay, luego de atravesar una racha de 469 días sin poder marcar un gol. Tras eso, el Pipa regresó a Argentina y alimentó los rumores de una posible vuelta a uno de los clubes en los que jugó. El ex delantero de Boca había llegado al club guaraní en febrero de 2024, con la premisa de aportar su experiencia y mostrar algo del nivel que le permitió ser convocado a la selección argentina en el pasado. No obstante, esto no fue así y cuatro meses después cerró su etapa con 13 partidos disputados (nueve en el Torneo Apertura, uno en la Supercopa y tres en la Copa Libertadores) sin anotaciones.

“Me llaman la atención estos equipos que tienen este tipo de presión, estoy acostumbrado, me gusta. Cuando no tengo ese tipo de presión, me cuesta. Pasé por clubes que tenían bastante presión y Newell’s es uno de esos. Estoy feliz de estar en un equipo que compita, que tiene la hinchada que tiene y obviamente de tener esa presión que el jugador necesita para poder rendir”, concluyó el Pipa. Y le dio un mensaje a los fanáticos: “Agradezco el recibimiento y ojalá que pueda devolverlo con goles y dándoles muchas alegrías”.