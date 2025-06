Ayrton Costa contó el detrás de escena de la aprobación de su visa: “Daba todo por estar acá”

Ayrton Costa fue el último jugador en sumarse a la delegación de Boca Juniors a dos días del estreno ante Benfica en el Estadio Hard Rock por el Grupo C del Mundial de Clubes, zona también integrada por Bayern Múnich y Auckland City. El ex hombre de Independiente estuvo a un paso de quedarse afuera de la cita, pero finalmente recibió la visa a último momento y, en su llegada a la concentración en los Estados Unidos, dialogó con los medios sobre lo que fueron estos días de pura incertidumbre en su carrera.

“Estoy muy contento de estar acá, agradecido al club que me aguantó hasta el final y a Russo que me metió en la lista, se la jugó también. Ahora, a dejar todo, a demostrar”, fue su primera respuesta frente a los periodistas en suelo norteamericano. El zaguero central de 25 años no pudo subirse al avión que había partido en la noche del jueves junto al presidente Juan Román Riquelme, los refuerzos Marco Pellegrino, Malcom Braida y el juvenil Mateo Mendia, luego de que le retuvieran el pasaporte.

Riquelme se mostró esperanzado con tenerlo dentro del plantel para la competición y Costa le agradeció el apoyo al principal dirigente Xeneize: “Hablé con Román, súper agradecido porque es una excelente persona. Ahora, hay que responderle adentro de la cancha si me toca”.

En este sentido, el defensor fue consultado por la dilatada espera para recibir la aprobación de la Embajada de los Estados Unidos por su visa: “Yo mucho no le di bola, pero la que mira todo es mi mamá, y a ella le duele, sufre. Se dijeron muchas boludeces. Ahora, estoy tranquilo y muy feliz de estar acá”.

*Su llegada a los Estados Unidos

Ayrton Costa arrastraba dos causas ante la Justicia, debido a esto fue investigado antes de que aprobaran su visado. En 2018, fue implicado por el delito de robo calificado en poblado y banda con su hermano (tenía 19 años). Más tarde, quedó sobreseído luego de una probation. En 2023, después de haber jugado cedido en Platense y volver al Rojo, quedó implicado en una causa por encubrimiento de asesinato: fue acusado de “limpiar” la escena del crimen de la pareja de su hermano.

“La verdad es que me dijeron que me iban a confirmar la visa por mail, no me la mandaron, me llamaron de un número oculto como cuatro veces. No iba a atender, no quería, pero atendí y me dijeron que vaya a buscar la visa. A la primera que le dije fue a mi mamá. Está muy feliz”, confirmó.

El futbolista que llegó a Boca Juniors desde el Royal Antwerp de Bélgica a principios de 2025 contó su permanente diálogo con todas las esferas del club Azul y Oro: “Estuve hablando con compañeros, cuerpo técnico y dirigentes. Estamos todos muy contentos porque mucha gente tiró la mala y acá estamos para dar todo por esta camiseta, ojalá nos vaya bien”. “Daba todo por estar acá. Por suerte estoy. Ahora a dejarlo todo en la cancha y que los hinchas nos acompañen”, añadió.

Por otro lado, aseguró tener “muchas ganas de jugar”, se puso a disposición del entrenador Miguel Ángel Russo y, ante la consulta sobre cómo vivía un torneo en el que podía llegar a enfrentarse a rivales como Ángel Di María y Harry Kane, se mostró sereno: “Tranquilo, tenemos un gran equipo, y somos Boca. No nos olvidemos de eso: somos muy grandes. El equipo llega con muchas ganas y mucha hambre de gloria. Eso se va a demostrar con los partidos, ojalá nos vaya muy bien”.