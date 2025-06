El show de Colapinto y Gasly antes del GP de Canadá con el “curso especial de francés”

Franco Colapinto enfrenta un nuevo desafío en la Fórmula 1 al llegar a la isla de Notre-Dame, con la expectativa puesta en su debut en el Circuito Gilles Villeneuve durante el Gran Premio de Canadá. El argentino buscará reponerse tras su fin de semana irregular en la última carrera e intentará concretar una solvente actuación como la que realizó en Mónaco. A su vez, desde Alpine buscan sumar puntos de forma obligatoria, ya que marchan en la última posición del Campeonato de Constructores.

En este contexto, de todos modos los pilotos de la escudería gala también tuvieron tiempo para disfrutar del paddock en Montreal, donde probaron dulces característicos del país, además de que Pierre Gasly le enseñó palabras en idioma francés al pilarense. En un video que difundió las cuentas oficiales de Alpine, el corredor europeo sometió a un divertido desafío a Colapinto.

“Hablan francés. Francés e Inglés. Pero hoy en día, usted está recibiendo un curso especial de francés. Lo más importante, tienes que aprender es ‘Jet’aime’ (Te quiero)”, comenzó Gasly. Incluso, se mostró constantemente sorprendido ante la buena pronunciación por parte de Colapinto. “Dios mío. Hablas con fluidez, amigo”, aseguró entre risas.

Colapinto probando un dulce de Canadá

Aunque uno de los momentos más destacados del video ocurrió cuando Gasly le quiso enseñar a decir ‘eres lindo’ en francés. Una vez que el expiloto de Red Bull le dijera las palabras “Jolie” y “Mignon”, el argentino desató la carcajada de todos los presentes al decir “Filet Mignon (corte de carne)”. “Si tú dices ‘Tú eres un filet mignon’, no estoy seguro de que vaya a funcionar muy bien”, respondió Gasly entre carcajadas.

En otro momento, la dupla titular de pilotos de Alpine probó el Maple Taffy, un dulce tradicional de Canadá, principalmente en la zona de Quebec, donde queda el Circuito de Notre Dame. Este consta de un jarabe de arce que se calienta y se condensa, obteniendo un dulce blando y pegajoso. Este se suele comer con una cuchara o con una especie de palillo.

“Vas a tener las manos pegajosas. Te lo digo yo”, le dijo la cocinera a Colapinto. “Es bueno para tu dieta, ¿no? Pero, no es tan poco saludable, es 96% agua", replicó el pilarense, quien ya es reconocido por su gusto por las cosas dulces.

La llegada de Franco Colapinto al GP de Canadá

“La semana de descanso ha sido muy buena para volver con el equipo y entender los problemas, y aprender dónde podemos mejorar. Sumar puntos sería genial, estoy seguro de que el coche tiene rendimiento. Pero tenemos que empezar por sentirnos cómodos”, comentó el argentino cuando le preguntaron qué espera conseguir en el trazado norteamericano durante la conferencia de prensa protocolar del día jueves.

A su vez, Franco hizo un breve repaso sobre lo que fue su participación en la categoría con Alpine: “Fueron duras (sobre las primeras tres carreras), esperaba un poco más de progreso en Imola, pero siempre es duro volver a la F1 después de seis carreras sin estar. Sobre todo cuando hay pilotos que ya entienden sobre los neumáticos, su gestión, es un poco complicado”.

No obstante, se mostró optimista de cara al GP de Canadá y puntualizó en el breve período de descanso de una semana. “Creo que siempre ayudó tener un pequeño respiro. Estaba acostumbrado a algo tan diferente, que no me daba suficiente tiempo entre carreras para aprender y reflexionar y entender lo que tenía que hacer”, explicó.

Por su parte, sobre su debut en el Circuito Gilles Villeneuve, destacó: “Las tres sesiones de práctica deberían ser suficientes para aprender la pista y entrar en ritmo. Es una especie de circuito callejero y al final conducir un auto de Fórmula 1 acá es increíble, en una pista tan histórica como tiene este lugar, es genial”.