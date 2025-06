Guardiola confirmó al Diablito Echeverri en la lista del City para el Mundial de Clubes pero excluyó a una estrella: “Fulminado”

El Diablito disputó dos partidos en el City (REUTERS/Toby Melville)

El Manchester City de Pep Guardiola reveló la lista de jugadores que viajarán a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, y la ausencia más destacada es la de Jack Grealish, quien no ha sido incluido en la convocatoria. El extremo inglés, que llegó al club hace cuatro años por una cifra récord de 100 millones de libras (aproximadamente 132 millones de dólares), parece haber perdido su lugar en la rotación, y su futuro asoma lejos del Etihad Stadium.

Según informó AS, la decisión de Guardiola de prescindir de Grealish no ha sido sorpresiva, ya que el jugador ha tenido una participación limitada en la última temporada. Durante la pasada edición de la Premier League, el fantasista solo fue titular en siete encuentros y quedó fuera de momentos clave, como la final de la FA Cup, donde el técnico español optó por darle minutos al joven argentino Claudio Echeverri en lugar de recurrir al experimentado extremo. De hecho, el ex River sí viajará a Estados Unidos. Esta tendencia se ha mantenido, y ahora el jugador de 29 años enfrenta la realidad de no ser considerado para el torneo internacional. “Fulminado”, subrayó el mencionado medio para ilustrar su situación.

El club ha incorporado a cuatro nuevos jugadores en su plantilla: Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri y Marcus Bettinelli, quienes sí figuran en la nómina de convocados. Por otro lado, además de Grealish, otros nombres destacados que no estarán en el Mundial de Clubes son Mateo Kovacic, quien se encuentra lesionado, y James McAtee, quien ha optado por disputar el Europeo Sub-21.

La situación de Grealish parece estar encaminada hacia una salida del equipo. Según la prensa británica, varios clubes de la Premier League han mostrado interés en ficharlo, como Newcastle, Tottenham, Aston Villa y el Everton, lo que podría abrirle una nueva oportunidad para recuperar protagonismo y mantenerse en el radar de Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, de cara al Mundial del próximo año. Tanto el jugador como el club parecen estar de acuerdo en facilitar su traspaso, lo que podría concretarse en el corto plazo.

Grealish y Guardiola: una relación que se fue desgastando (REUTERS/Peter Powell)

Entre los jugadores que sí viajarán a Estados Unidos se destaca la presencia de Rodrigo Hernández, último ganador del Balón de Oro. El mediocampista español, que regresó a los terrenos de juego tras superar una grave lesión, apunta a tener un papel importante en el torneo. Su inclusión en la lista subraya la confianza de Guardiola en su capacidad para liderar al equipo en esta competición.

Lejos quedó el inicio de alto impacto de Grealish en los Ciudadanos: En su primera temporada con el equipo ganó la Premier League, y en la siguiente el triplete, que incluyó la primera Champions de la historia. Pero posteriormente su incidencia en el juego fue menguando hasta esta actualidad que lo tiene como actor de reparto.

Echeverri, en tanto, vio poca acción desde su desembarco tras su exitosa participación en el Sudamericano Sub 20 con Argentina; certamen en el que fue una de las figuras del subcampeón. Tal vez, en Estados Unidos, encuentre la puerta para demostrarle su valía a Guardiola.

La nómina del City