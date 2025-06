El detrás de escena del incómodo momento que protagonizó Bielsa con un periodista en conferencia

Marcelo Bielsa brinda una explicación en conferencia de prensa

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, protagonizó un tenso momento durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de su equipo frente a Venezuela en el estadio Centenario, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro, que dejó a Uruguay a un paso de la clasificación directa al Mundial 2026, fue opacado en parte por la reacción del técnico ante una intervención que consideró fuera de lugar. En un video que se viralizó en las redes, se conoció el detrás de escena y la reacción del Loco.

El incidente ocurrió cuando un periodista comenzó a introducir una pregunta mencionando a Carlos Bonelli, un reportero con discapacidades que había viajado desde España para grabar un documental sobre su vida. Bielsa interrumpió abruptamente al interlocutor, señalando que el tema no tenía relación con el partido. “Bueno, pero hablemos del partido. No tiene nada que ver ese tema. No sé a qué va la exposición”, expresó el técnico argentino, visiblemente molesto.

Bonelli tomó la palabra y preguntó si Bielsa lo recordaba. El entrenador respondió de manera tajante: “Carlitos, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy alegre de verte. Me extraña que me preguntes si te conozco. Decí, decí, ya que tenés un vocero que difunde... Decime lo que me tengas que decir". Sin embargo, cuando Bonelli sugirió hablar en otro momento, Bielsa cerró la conversación con una declaración contundente: “No, no tenemos nada de qué hablar, no me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña y no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos”.

El técnico también expresó su descontento con el uso que, según él, se había dado al nombre de Bonelli por parte de terceros. “Tu nombre lo utilizó gente de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera de respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña”, concluyó Bielsa, dejando en claro su postura.

El entrenador se mostró ofuscado en un momento del intercambio con los periodistas

Franco Fernández, otro periodista presente en la rueda de prensa, grabó con su teléfono celular el posterior encuentro de Bielsa con Bonelli. Luego de un comentario inaudible del hombre en silla de ruedas, el estratega argentino le aclaró: “Lo que te digo es que no participo en el proyecto que me propusiste, no participo. Mi respeto hacia vos te lo voy a manifestar yéndote a ver personalmente".

Este episodio se suma a otra intervención reciente del entrenador en una conferencia de prensa, tras la derrota de Uruguay por 2-0 frente a Paraguay en Asunción. En aquella ocasión, Bielsa reconoció las dificultades de su equipo para generar juego ofensivo. “Nos cuesta jugar, nos cuesta jugar bien, nos cuesta crear peligro, nos cuesta imponernos”, afirmó, y añadió: “Tenemos la pelota pero no creamos situaciones de gol. El problema es la falta de generación de gol. Desde que vi ese problema propuse soluciones. Tenemos jugadores que en sus equipos desequilibran y en los que yo selecciono no lo hacen. No tengo más que reconocer mi ineficacia”.

A pesar de estos desafíos, la selección uruguaya se encuentra en una posición favorable en la tabla de las Eliminatorias. Con 24 puntos, ocupa el cuarto lugar, seis unidades por encima de Venezuela, que actualmente estaría clasificando al repechaje. Con dos fechas restantes, Uruguay necesita sumar solo un punto en sus próximos encuentros, ya sea frente a Perú como local o contra Chile como visitante, para asegurar su lugar en el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El desempeño de Uruguay bajo la dirección de Bielsa ha sido objeto de análisis constante, tanto por los resultados obtenidos como por el estilo de juego implementado. La victoria ante Venezuela representa un paso crucial hacia el objetivo de la clasificación, pero también pone de manifiesto las tensiones y desafíos que enfrenta el equipo en su camino hacia el torneo mundialista.