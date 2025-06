La crisis que desató el penal fallado por Morata en España: la decisión que podría tomar el delantero y el gesto de su pareja

La derrota ante Portugal en la final de la UEFA Nations League dejó una herida profunda en España. La Roja se privó de celebrar su tercer título consecutivo, tras la conquista del certamen continental en la edición del 2023 y la Eurocopa del año pasado.

Tras empatar 2 a 2 en los 120 minutos del espectáculo protagonizado en el Allianz Arena de Múnich, los penales resolvieron el pleito que le permitió festejar al combinado lusitano liderado por Cristiano Ronaldo.

En ese contexto, el capitán de la selección española, Álvaro Morata, reconoció la “posibilidad” de que no vuelva a jugar con el representativo nacional de su país en la convocatoria de septiembre, para los compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Estoy jodido porque hemos hecho un gran trabajo todos para intentar traer otro título para España; y me sabe mal por todos los compañeros, porque hemos trabajado duro. Es parte del fútbol y de la vida. Está claro que no lo he tirado bien, que podía haberlo tirado mejor”, dijo el delantero en relación al penal que falló en la serie en Alemania.

En una rueda de prensa improvisada antes de regresar a su país, el madrileño se refirió a la desgracia que lo tuvo como principal responsable de la derrota. “Del mismo modo que me tocó levantar la Eurocopa, ahora me toca irme fastidiado a mi casa y no puedo hacer nada más", subrayó.

“No he llorado, ganas no me faltaban pero bueno, uno tiene que evolucionar en la vida. Estaban mis hijos y mi familia en la grada. Igual que hace poco nos tocó ganar, hoy me tocó fallar un penal y otra vez pasar un momento complicado. Pero si hay algo en la vida que hacemos las personas es aprender”, añadió.

Por otro lado, Morata fue consultado por su futuro en la selección. “Seguro no hay nada. Depende de muchas cosas. Ahora mismo no es lo que pienso, solo pienso en mis compañeros y en lo que ha pasado hoy. Seguramente mañana será otro día. Las cosas hay que pensarlas con tranquilidad pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre”, concluyó.

El desenlace del certamen trascendió el ámbito deportivo. Es que el goleador ha sido objeto de graves amenazas a través de redes sociales, dirigidas tanto a él como a su familia. Los mensajes, de carácter violento y ofensivo, han generado una ola de indignación y han llevado a Alice Campello, esposa del futbolista, a pronunciarse públicamente en defensa de su pareja. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la modelo italiana expresó su rechazo a los ataques y reflexionó sobre la importancia del respeto en el deporte y en la vida.

En una de sus publicaciones, compartió una fotografía familiar acompañada de un mensaje en el que subrayó que “en la vida todos nos equivocamos”. La modelo destacó que los errores forman parte del aprendizaje y las experiencias humanas, y añadió: “No somos nadie para juzgar a los demás”. En su reflexión, Campello también abordó la naturaleza del fútbol como un deporte y una forma de entretenimiento, instando a los críticos a poner en perspectiva la importancia de los eventos deportivos frente a los valores personales y el respeto hacia los demás.

La esposa del delantero español concluyó su comunicado con un llamado a la empatía y la autocrítica, cuestionando la perfección de quienes emiten juicios severos desde el anonimato de las redes sociales. “Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo”, concluyó, antes de pedir respeto y condenar la actitud de quienes recurren a la violencia verbal.

Por su parte, Cristiano Ronaldo celebró el triunfo con su equipo, consolidando su legado en el fútbol internacional. La selección lusitana aterrizaba en la final de la UEFA Nations League con un objetivo claro: sumar un título más a su palmarés.

Los portugueses querían volver a conquistar el certamen continental con la que alcanzaron la gloria en 2019, pero el partido comenzaba de cara para los españoles. Zubimendi adelantó a la selección española en el marcador y fue Nuno Mendes quien volvió a emparejar las acciones. La Roja volvía a adelantarse gracias a un tanto de Oyarzabal, pero Portugal volvió a empatar gracias a la conquista de CR7. Ninguno de los dos equipos fue capaz de volver a mover el marcador y la consagración debió resolverse desde los doce pasos.

Un título que se convierte, a sus 40 años, en el tercero a nivel de selecciones para la leyenda con pasado en Real Madrid, Manchester United y Juventus (dos Nations League y una Eurocopa). El capitán luso fue uno de los nombres propios de un partido en el que sobresalió el de Nuno Mendes, que estuvo presente en los dos goles de su equipo en ataque y, en defensa, neutralizó a un Lamine Yamal que estuvo muy desacertado.