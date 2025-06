El posteo de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez y el trofeo de la UEFA Nations League que hizo furor

La imagen que subió Cristiano con el trofeo de la Nations League y su pareja, Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo enalteció su legado al conseguir su tercer título con la selección de Portugal. El Bicho comandó nuevamente a su país en la final de la UEFA Nations League, donde el combinado nacional luso se impuso en la tanda de penales sobre España tras igualar 2-2 en el tiempo regular, disputado en el estadio Allianz Arena, de Múnich. CR7 atravesó una montaña rusa de emociones durante el enfrentamiento, que fueron desde su gol a romper en llanto una vez que se concretó la victoria.

Horas más tarde, el delantero, que suma 938 goles oficiales en el fútbol profesional, compartió una foto con su esposa, Georgina Rodríguez, que se viralizó automáticamente. Cristiano Ronaldo subió una imagen en su cuenta oficial de X (antes Twitter) en la que se encuentra con su esposa y el título de la UEFA Nations League, mismo certamen que ya supo ganar en 2019. Todo esto acompañado por el emoji de un trofeo y un corazón rojo en la leyenda del posteo.

La publicación se dio luego sus elogios con Argentina y el revuelo que causó que haya revelado que recibió propuestas de equipos argentinos para disputar el próximo Mundial de Clubes 2025 de la FIFA. Incluso, el astro portugués manifestó su cariño por Argentina y no descartó la posibilidad de jugar en el país, aunque reconoció que lo ve poco probable debido a su edad.

La frase viral de Cristiano Ronaldo sobre Argentina y su cariño por Lionel Messi

“Tú sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es argentina. Cómo no se puede tener un cariño ya estando con mi mujer hace nueve años... La amo. Quiero ir a la Argentina, tengo mucho cariño por los argentinos”, comentó el ex Real Madrid y Manchester United en la antesala de la gran final contra España. Estas palabras en la conferencia de prensa previa al duelo se viralizaron rápidamente, generando repercusión tanto en Argentina como en el entorno internacional del fútbol.

El delantero también mencionó que ha recibido invitaciones para disputar el Mundial de Clubes desde equipos argentinos, aunque no especificó si se trataba de Boca Juniors o River Plate. A pesar de las propuestas, Cristiano Ronaldo aclaró que no tiene un equipo preferido en Argentina y que, aunque le gustaría la experiencia, considera difícil que se concrete debido a su edad, ya que recientemente cumplió 40 años.

La historia de Georgina Rodríguez también ha captado la atención de los medios. Nacida en Buenos Aires, la modelo y empresaria se trasladó con su familia a Murcia, en España, poco después de su nacimiento. Pasó gran parte de su infancia en Jaca y, por ello, posee la nacionalidad española además de la argentina. Más adelante, vivió un tiempo en Inglaterra, donde estudió inglés, y luego regresó a Madrid para trabajar en el sector de la moda, desempeñándose como vendedora en la tienda de una reconocida marca de ropa.

Cristiano y Georgina son pareja desde 2016

El primer encuentro entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ocurrió en 2016, cuando el futbolista jugaba para el Real Madrid y asistió a un evento comercial de dicha marca en Manchester. La propia argentina reveló cómo fue el día que se conocieron: “Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió”. La modelo recordó que la presencia del futbolista la impactó profundamente y que, a pesar de su timidez, sintió una conexión inmediata.

La relación entre ambos se consolidó rápidamente. Georgina Rodríguez relató que el futbolista solía recogerla después del trabajo en un Bugatti, mientras que ella llegaba en autobús. Esta diferencia de estilos de vida no impidió que la pareja formara una familia y que ella continuara desarrollando su carrera profesional. La empresaria es propietaria de la firma de ropa OM By G y de la clínica capilar Inspyra Hair Medical Clinic S.L.. Además, fue reconocida en la Starlite Gala de 2021 por su labor social y mantiene una relación activa con la fundación Nuevo Futuro, dedicada a hogares de acogida.

En el ámbito familiar, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen cuatro hijos en común. Los mellizos Mateo y Eva nacieron por gestación subrogada, mientras que Alana Martina es la primera hija biológica de la pareja. En 2021, esperaban gemelos, pero durante el parto uno de los bebés falleció y se sumó al clan la pequeña Bella Esmeralda.