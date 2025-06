Una joya de River Plate se entrenó por segunda vez consecutiva con La Scaloneta

Los mejores memes de la consagración de Portugal ante España en la Nations League: Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, los elegidos El equipo luso gritó campeón con un tanto de CR7 a los 40 años. La joven estrella española no gravitó. Así reaccionaron en las redes

La desgarradora imagen de Sinner tras la final de Roland Garros que se le escurrió de las manos El italiano contó con tres puntos para partido, no logró cerrarlo y Carlos Alcaraz no dudó en aprovechar la oportunidad. El líder del ranking mundial no tiene tiempo para lamentos, ante el inminente inicio de la temporada de césped