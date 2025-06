El rotundo cambio físico de una leyenda del tenis que sorprendió a los fanáticos

Sampras volvió a aparecer en público (Grosby)

La figura de Pete Sampras sorprendió a los fanáticos del tenis mundial y de Beverly Hills, en particular, después de aparecer en público tras largos meses de bajo perfil. Las imágenes mostraron al legendario ex tenista, de 53 años, en actitud cotidiana: camiseta gris oscura, pantalones cortos, un portavasos con café en una mano y una bolsa de compras en la otra. El registro, publicado por la revista People y difundido también en fotos exclusivas por el Daily Mail, acaparó la atención en plena efervescencia del Roland Garros.

Las instantáneas dejaron ver a Sampras con un look muy distinto al que mostró durante su época dorada: barba entrecana, patillas más largas y un aire aún más reservado. Los medios describieron el momento como una de sus apariciones públicas más inusuales, ya que la última vez que se lo vio fue en diciembre de 2023 y, antes de eso, en el BNP Paribas Open de 2019, donde jugó un partido de exhibición junto a Novak Djokovic.

En lo que respecta a sus redes sociales, la última publicación que aparece en lo que sería su cuenta oficial de Instagram (no verificada) data del 27 de agosto del 2015.

Reconocido por su carácter discreto, Sampras ingresó al Salón de la Fama en 2007 y desde entonces optó por una vida alejada del espectáculo mediático. Una fuente cercana reveló al Daily Mail: “Pete siempre ha evitado aprovechar todos los beneficios de ser una celebridad, ya que siempre se ha considerado un jugador de tenis y un tipo normal”. Además, subrayó la prioridad que Sampras otorga a su círculo íntimo: “Le encanta ser hogareño y solo se le ve de vez en cuando cuando sale, y le encanta. Le encanta poder visitar a sus hermanas y hermano, con quienes es muy cercano, y simplemente disfruta más de su rol como esposo y padre, y de vivir el día a día”.

Pete Sampras dejó el tenis profesional en 2003

El mismo círculo señaló que Sampras ha encontrado plenitud en el anonimato: “A través del tenis, Pete aprendió que para triunfar hay que ser uno mismo, y así es como vive la vida: siendo él mismo y permitiendo que solo unas pocas personas lo rodeen en su día a día. Es lo que le ha funcionado durante décadas y no piensa cambiar pronto. Disfruta del anonimato, más allá de lo esperado, con el que ha sido bendecido”.

Sampras, apodado Pistol Pete por la potencia de su saque, no solamente es considerado uno de los grandes nombres de la historia del tenis, sino que también ostentó récords durante más de una década. Ingresó al circuito profesional en 1988, cuando tenía apenas 16 años. En sus quince años de carrera acumuló 14 trofeos de Grand Slam, una marca sin precedentes en su época. Ganó siete campeonatos de Wimbledon, cinco del US Open y dos del Abierto de Australia. Entre 1993 y 1998 ocupó el número uno del ranking mundial de la ATP al final de seis temporadas consecutivas, y en total conquistó 64 títulos individuales, el noveno mejor registro en la Era Abierta, sumando más de 43 millones de dólares en premios.

Vinculado al tenis desde su adolescencia, Sampras dejó la actividad profesional en 2002, aunque su retiro se oficializó en 2003. En los años siguientes, alternó participaciones esporádicas en partidos de exhibición, pero tras el nacimiento de su segundo hijo, en 2005, tanto él como su esposa Bridgette Wilson-Sampras decidieron dar un paso al costado de la vida pública.

La estabilidad familiar se vio sacudida cuando Sampras comunicó que su esposa –la ex actriz conocida por filmes como Sé lo que hicieron el último verano y The Wedding Planner– fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2023. El ex tenista compartió su situación a través de una declaración publicada en las redes y canales oficiales del ATP Tour: “Como la mayoría ya sabe, soy una persona bastante reservada. Sin embargo, este último año ha sido un momento excepcionalmente difícil para mi familia, y he decidido compartir lo que ha estado sucediendo”. Añadió: “El pasado diciembre, a mi esposa, Bridgette, le diagnosticaron cáncer de ovario. Desde entonces, se ha sometido a una cirugía mayor, ha superado la quimioterapia y continúa con terapia de mantenimiento dirigida”.

Sampras destacó lo que representó el proceso: “Ha sido difícil ver a alguien a quien amas pasar por un desafío como este” y reconoció el apoyo de sus hijos, Christian y Ryan, por “dar un paso al frente” y ser “tan fuertes partidarios” de sus padres. Además, se refirió a su esposa de forma emotiva: la calificó como una “increíble madre y esposa a pesar de todo”.