La alarmante declaración de Djokovic tras perder en semifinales de Roland Garros: “Podría ser el último que juego”

El saludo de Novak Djokovic al público en París tras perder en semifinales de Roland Garros (AP Foto/Thibault Camus)

La posibilidad de que Novak Djokovic haya disputado su último partido en Roland Garros se convirtió en un tema central tras sus explosivas declaraciones luego de la derrota ante Jannik Sinner, que dejó al serbio fuera de la final ante Carlos Alcaraz.

El tenista serbio, de 38 años, reconoció que el encuentro de semifinales frente al número uno del mundo podría marcar el cierre de su trayectoria en el emblemático Grand Slam parisino.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Djokovic dejó una frase que causó impacto en el mundo del tenis: “Podría ser el último partido que juego aquí. Por eso fue aún más emotivo al final”. Estas palabras reflejaron una apertura inusual del deportista respecto a la posibilidad de su retiro, una cuestión que hasta ahora había evitado abordar de manera tan directa.

Este viernes, tras caer ante Sinner en semifinales con parciales de 6-4, 7-5 y 7-6 (7/3), el serbio se tomó un tiempo considerable antes de abandonar la pista Central de Roland Garros. La escena estuvo cargada de emotividad, en parte por la incertidumbre sobre el futuro del jugador en el circuito profesional y, en particular, en el torneo francés.

Novak Djokovic sembró dudas sobre su futuro en Roland Garros (REUTERS/Denis Balibouse)

Consultado sobre sus planes a corto y mediano plazo, Nole manifestó: “¿Si aún quiero seguir jugando? Sí. ¿Seré aún capaz dentro de un año? No lo sé”. Estas declaraciones pusieron en evidencia las dudas que atraviesa el actual sexto jugador del ranking mundial ATP respecto a su continuidad en el tenis de alto nivel.

A lo largo de su carrera, Djokovic integró junto a Roger Federer y Rafael Nadal el denominado ‘Big Three’, un trío que dominó la escena del tenis mundial durante más de una década. El serbio es el único de las tres leyendas que permanece en actividad, luego de los retiros de sus históricos rivales.

El palmarés de Djokovic en Roland Garros incluye tres títulos, además de la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024, celebrados también sobre el polvo de ladrillo francés.

Estos logros consolidaron su posición como uno de los tenistas más exitosos en la historia del torneo. En cuanto a sus próximos objetivos, el ex número uno del mundo señaló: “Voy a tratar de seguir mi plan inicial, que es jugar los Grand Slams. Quiero jugar en Wimbledon, quiero jugar el US Open. Por lo demás, no estoy seguro”.

La derrota ante Sinner y las declaraciones posteriores de Djokovic abren interrogantes sobre el desenlace de una de las carreras más destacadas del tenis contemporáneo. Aunque el serbio mantiene la motivación para competir en los grandes escenarios, la posibilidad de que su ciclo en Roland Garros haya llegado a su fin permanece latente.