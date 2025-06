Una figura de la F1 reveló que tuvo charlas para sumarse a Alpine: la situación de Colapinto

Valtteri Bottas es piloto de reserva en Mercedes y admitió charlas indirectas con Alpine (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El piloto finlandés Valtteri Bottas, actualmente reserva en el equipo Mercedes de Fórmula 1, manifestó su interés en regresar a la competición activa en la Máxima. El finlandés de 35 años reveló que hubo conversaciones para poder incorporarse a Alpine, que en 2026 tendrá motores de la fábrica alemana.

De acuerdo con lo expresado por Bottas, la escuadra francesa lo tentó. Sin embargo, el piloto también señaló que el mercado de fichajes en la F1 está lleno de incertidumbres y que las decisiones finales dependen de múltiples factores, incluyendo las políticas internas de los equipos y las capacidades financieras de los pilotos.

“Probablemente, haya habido algunas conversaciones, aunque yo no he estado realmente involucrado. Tengo un equipo de gestión que siempre está trabajando tras bambalinas para evaluar las opciones disponibles”, afirmó Bottas en una entrevista con Beyond The Grid, el podcast de la F1.

La clave estaría en el cambio de la provisión de impulsores que tendrá el team galo para 2026. “Tienen un motor Mercedes para el futuro, así que es una buena opción, en las próximas carreras veremos cómo va el tema del segundo piloto”, añadió.

Colapinto se incorporó a Alpine por medio de una sesión de cinco años de parte de Williams (@AlpineF1Team)

El piloto escandinavo también destacó que, aunque cuenta con patrocinadores personales que podrían respaldarlo en un eventual regreso, no dispone de los recursos económicos que otros pilotos pueden ofrecer a los equipos. “De nuevo, cuando estás sufriendo, la experiencia siempre puede ayudar, pero hay mucha política en este deporte. No tengo decenas de millones para pagar por un asiento. Depende del equipo, pero tengo algunos patrocinadores personales que podrían seguirme, aunque no al nivel de otros”, explicó.

En relación con Alpine, Bottas mencionó que el desempeño del equipo en las próximas carreras será clave para determinar el futuro del segundo asiento. Actualmente, la escudería francesa ha demostrado ser un entorno dinámico, realizando cambios significativos en su alineación, como el reemplazo de Jack Doohan por Franco Colapinto tras solo seis carreras.

Por otro lado, Bottas también reveló que en el pasado mantuvo conversaciones con otros equipos antes de que finalizara su contrato, aunque no especificó si Alpine estuvo entre ellos. Según explicó, estas negociaciones no llegaron a concretarse debido a su compromiso inicial con el proyecto de Audi, el cual finalmente no se materializó. “Hablé al principio del año pasado con algunos equipos porque llegábamos al final de mi contrato, pero nunca se concretaron al 100%. Siempre estuve convencido de que sería parte del proyecto de Audi, lo cual no sucedió. Me enteré muy tarde, después de Brasil, y eso comprometió todo”, detalló el piloto.

Colapinto en acción con el Alpine este domingo en Montmeló (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

En cuanto a sus perspectivas futuras, Bottas se mostró cauto pero optimista, dejando abierta la posibilidad de que surjan nuevas oportunidades en el corto plazo. “Veremos cómo evoluciona todo. Nunca se sabe si se abre una oportunidad”, comentó.

Aunque el piloto finlandés considera que el proyecto de Cadillac podría ser una opción lógica para su regreso, no descarta explorar otras alternativas. Su enfoque parece centrarse en mantener abiertas todas las posibilidades mientras evalúa cómo se desarrollan los movimientos en el mercado de pilotos. En este contexto, Alpine surge como una opción viable, especialmente si el equipo busca reforzar su alineación con un piloto experimentado como Bottas.

Más allá de esto, Colapinto llegó a Alpine a modo de una cesión de cinco años de parte de Williams, el equipo con el que debutó en 2024. Más allá de las cinco carreras por las que fue anunciado Franco, la butaca del argentino no corre peligro y de hecho se espera que siga más allá del quinto evento que será el 29 de junio en Austria.

Cabe recordar que Valtteri Bottas perdió su lugar como titular para este año y tras su etapa en Sauber regresó a Mercedes. Debutó en la F1 en 2013 con Williams. Corrió 246 Grandes Premios. Logró 10 victorias, 67 podios, 20 poles positions y 19 récords de vueltas. Fue subcampeón mundial en 2019 y 2020, y tercero en 2017 y 2021.